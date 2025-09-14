Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»

Στην πρώτη του συνέντευξη, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υπογράμμισε τις οικονομικές διαφορές ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς, αλλά και την ανισότητα αμοιβών ανάμεσα σε απλούς εργαζόμενους και CEO εταιρειών. Αλλά σχολίασε και τον Έλον Μασκ, που ετοιμάζεται να γίνει τρισεκατομμυριούχος.

Η συνέντευξη δόθηκε στο αμερικανικό περιοδικό Crux (Σταυρός) και αναδημοσιευθήκε σε περουβιανά ΜΜΕ, καθώς έχει στενούς δεσμούς με τη χώρα.

Συνεχώς διευρύνεται το χάσμα εισοδήματος μεταξύ εργατικής τάξης και των πλουσιότερων

Εκεί, o Πάπας Λέων, που σήμερα έγινε 70 ετών, μίλησε για το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών που διαρκώς αυξάνεται αλλά και για την κρίση των αξιών.

«Η αξία της ανθρώπινης ζωής, η αξία της οικογένειας και η αξία της κοινωνίας. Αν χάσουμε την αίσθηση αυτών των αξιών, τι σημασία έχει πια;», αναρωτήθηκε και πρόσθεσε:

«Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε και άλλους παράγοντες. Ένας πολύ σημαντικός είναι το συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των επιπέδων εισοδήματος της εργατικής τάξης και εκείνων των πλουσιότερων. Για παράδειγμα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι που πριν από εξήντα χρόνια μπορεί να κέρδιζαν τέσσερις έως έξι φορές περισσότερα από τους εργαζόμενους, τώρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είδα, κερδίζουν εξακόσιες φορές περισσότερα από τον μέσο εργαζόμενο».

Και σημείωσε: «Χθες διάβασα την είδηση ​​ότι ο Έλον Μασκ θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό και περί τίνος πρόκειται; Αν αυτό είναι το μόνο πράγμα που έχει αξία σήμερα, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα».

Πόλωση, ισχυρή λέξη

Ο ποντίφικας μίλησε και για την πόλωση στις κοινωνίες.

«Η πόλωση δείχνει να είναι μία απο τις ισχυρότερες λέξεις. Δεν βοηθά, όμως, κανέναν. Ή αν βοηθά κάποιους, πρόκειται για κάτι το ελάχιστο, από την στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι υποφέρουν».

Αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η ανάληψη των καθηκόντων του.

«Υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να μάθω», είπε. «Ττο καινούργιο στοιχείο είναι ότι βρέθηκα, ξαφνικά, σε επίπεδο διεθνών ηγετών» και ότι «την περίοδο αυτή ανακαλύπτω τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η Αγία Έδρα στον χώρο της διπλωματίας».