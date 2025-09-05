newspaper
Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 20:49
Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ
Ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο – Πώς θα συμβεί αυτό;
Διεθνής Οικονομία 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

Ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο – Πώς θα συμβεί αυτό;

Αυτή τη στιγμήμη, η καθαρή αξία του Μασκ ανέρχεται σε 430 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, καθιστώντας τον τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο σύμφωνα με ένα νέο πρόγραμμα αμοιβών που ανακοίνωσε η Tesla την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, εφόσον καταφέρει να επιτύχει τους υψηλούς εταιρικούς στόχους.

Η αμοιβή του Μασκ σύμφωνα με το πρόγραμμα θα είναι υπό μορφή μετοχών της Tesla.

Σύμφωνα με το Time Magazine, για να επιτύχει αυτό το πρωτοφανές καθαρό κεφάλαιο δεκατριών ψηφίων, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά την αγοραία αξία της εταιρείας κατά την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με την δήλωση που εξέδωσε η Tesla.

Θα πρέπει επίσης να παραμείνει στην εταιρεία για δέκα ακόμη χρόνια, προκειμένου να κερδίσει το πλήρες ποσό που προβλέπεται στο πακέτο.

«Η διατήρηση και η παροχή κινήτρων στον Έλον είναι θεμελιώδης για την επίτευξη αυτών των στόχων από την Tesla και για να γίνει η πιο πολύτιμη εταιρεία στην ιστορία», ανέφεραν σε επιστολή τους προς τους μετόχους οι Ρόμπιν Ντενχολμ και Κάθλιν Γουίλσον-Τόμσον, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tesla.

Η πρόταση πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τους μετόχους.

Η ψηφοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων στις 6 Νοεμβρίου.

Το σχέδιο ωστόσο, ενδέχεται να αντιμετωπίσει κάποια αντίδραση.

Στο παρελθόν, οι μέτοχοι της Tesla έχουν εκφράσει κριτική για την πολιτική συμμετοχή του Μασκ και για το γεγονός ότι, κατά την άποψή τους, ο δισεκατομμυριούχος παρεκκλίνει από τις ευθύνες του ως διευθύνων σύμβουλος.

Και η αύξηση της αγοραίας αξίας της εταιρείας είναι πιο εύκολη στα λόγια παρά στην πράξη. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, καθώς ο Μασκ αντιμετώπισε αντιπαραθέσεις λόγω των δεσμών του με τον Τραμπ και της σύντομης θητείας του ως επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας στη δεύτερη κυβέρνηση του Προέδρου, οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν.

Η αξία των μετοχών της εταιρείας σημείωσε επίσης πτώση τους τελευταίους μήνες, επηρεάζοντας τη συνολική αξία των μετοχών του Μασκ.

Ωστόσο, εάν το πρόγραμμα αμοιβών εγκριθεί και καταφέρει να επιτύχει τους απαιτητικούς στόχους, θα μπορούσε να τριπλασιάσει την ήδη κορυφαία παγκοσμίως καθαρή του αξία.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στα μέσα ενημέρωσης δίπλα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tesla Έλον Μασκ, με ένα αυτοκίνητο Tesla στο παρασκήνιο, στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 11 Μαρτίου 2025.

 Ποια είναι η τρέχουσα καθαρή αξία του Έλον Μασκ;

Η καθαρή αξία του Μασκ ανέρχεται σε 430 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, καθιστώντας τον τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πλούτου προέρχεται από τις συμμετοχές του στην Tesla και στην εταιρεία κατασκευής πυραύλων SpaceX, την οποία ίδρυσε εκτός από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI.

Ποιοι είναι οι όροι του προτεινόμενου προγράμματος αμοιβών της Tesla;

Αυτή τη στιγμή, η αγοραία αξία της Tesla είναι λίγο κάτω από 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μασκ θα πρέπει να αυξήσει αυτό το ποσό σε 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία, προκειμένου να λάβει τις επιπλέον μετοχές που θα τον κάνουν τρισεκατομμυριούχο.

Η επίτευξη του στόχου θα έκανε την κεφαλαιοποίηση της Tesla «περίπου ίση με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της Meta, της Microsoft και της Alphabet», σύμφωνα με τη δήλωση της Tesla.

Άλλα ορόσημα της πρότασης που θα πρέπει να επιτύχει ο Μασκ για να λάβει την ανταμοιβή του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη αυτόνομων ταξί και ανθρωποειδών ρομπότ, έναν ανερχόμενο κλάδο στον οποίο η Tesla επενδύει σημαντικά.

«Κορυφαίοι αναλυτές εκτιμούν ότι η βιομηχανία ανθρωποειδών ρομπότ θα μπορούσε να φτάσει τα 4,7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες πωλήσεις έως το 2050», αναφέρει το σχέδιο αμοιβών.

«Σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις, η Tesla αναπτύσσει το Optimus, ένα ανθρωποειδές ρομπότ, με μακροπρόθεσμο όραμα τη μεταμόρφωση της εργασίας και της παραγωγικότητας τόσο σε εμπορικό επίπεδο όσο και στα νοικοκυριά».

Εάν ο Μασκ επιτύχει τους στόχους, θα του απονεμηθούν 423,7 εκατομμύρια μετοχές της Tesla.

Οι επιπλέον μετοχές θα μπορούσαν να προσθέσουν περίπου 900 δισεκατομμύρια δολάρια στην τρέχουσα καθαρή αξία του.

Αν και η πρόταση έχει ως στόχο να διατηρήσει τον Μασκ στην Tesla στο άμεσο μέλλον και να επιβλέψει μια ρεκόρ αύξηση της αγοραίας αξίας, δεν περιορίζει τον Μασκ από τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε από τις άλλες εταιρείες του ή τις πολιτικές του δραστηριότητες.

googlenews

Boeing Defense: Με νέες προσλήψεις απαντά στην απεργία – Εξετάζει να αντικαταστήσει μέλη του συνδικάτου
Πυρά συνδικάτων 05.09.25

Νέες προσλήψεις προς αντικατάσταση των απεργών μηχανικών σχεδιάζει η Boeing Defense

Επανάληψη των διαπραγματεύσεων ζητούν από την Boeing οι ηγέτες των συνδικάτων - Ο πρόεδρος της IAM Μπράιαν Μπράιαντ, χαρακτήρισε την απόφαση της εταιρείας ως συνέχεια της κακοδιαχείρισης

Σύνταξη
Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση
Wall Street 05.09.25

Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση

Οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους ότι η κεντρική τράπεζα θα προβεί σε μείωση στις 17 Σεπτεμβρίου, με τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να παρουσιάζουν άνοδο

Σύνταξη
Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Επενδυτικές τακτικές 04.09.25

Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Τρία σενάρια

Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο
Διεθνής Οικονομία 03.09.25

Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο

Δεν είναι λίγοι οι νέοι εργαζόμενοι που ανακοινώνουν την παραίτηση με «εκκωφαντικούς» τρόπους, μεταφορικά και κυριολεκτικά, «πληρώνοντας» τα αφεντικά τους με το ίδιο νόμισμα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA και Novasports Prime.

Σύνταξη
Βλέπει ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 η Τράπεζα της Ελλάδος
ΤτΕ 05.09.25

Βλέπει ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 η Τράπεζα της Ελλάδος

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του Ιουνίου, ο προβλεπόμενος ρυθμός πληθωρισμού για το 2025 ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε κάποιο βαθμό

Σύνταξη
Στάρμερ: Προχώρησε σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Νέο υπουργικό συμβούλιο 05.09.25

Σε ευρύ ανασχηματισμό προχώρησε ο Στάρμερ μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης

Αφορμή για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ στάθηκε η παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ επειδή δεν κατέβαλε τον σωστό φόρο για την αγορά ενός σπιτιού

Σύνταξη
Κόρινθος: Εξήντα αστυνομικοί έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες
Ελλάδα 05.09.25

Εξήντα αστυνομικοί της Κορινθίας έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες

Περίπου 60 αστυνομικοί από υπηρεσίες της Κορινθίας κάνουν πεζοπορία 3 ωρών ο καθένας, για να παραδώσουν 1 ή 2 δενδρύλλια κάνναβης που κόπηκαν από χασισοφυτεία για καταστροφή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γκρεζ – Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα
Ζεστό και αστικό 05.09.25

Γκρεζ - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα

Η κυρίαρχη δύναμη της χαρακτηριστικής χρωματικής παλέτας του Αρμάνι, γνωστή για την έντονη λιτότητα και τη συναισθηματική της απήχηση –γκρεζ (greige) είναι ο συνδυασμός του μπεζ και του γκρι επηρεάζοντας τη μόδα, την ομορφιά και τη διακόσμηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο
Υπουργός Ναυτιλίας 05.09.25

Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο

Αναφερόμενος στην προστασία του θαλάσσιου χώρου, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ότι «η οικολογική και η περιβαλλοντική συνείδηση δεν είναι προνόμιο κανενός», ενώ ακολούθως συνεχάρη τον Σταύρο Παπασταύρου

Σύνταξη
Στη φυλακή τα δύο αδέλφια της κρητικής μαφίας για τη δεύτερη δικογραφία
Ελλάδα 05.09.25

Η δεύτερη δικογραφία έβαλε στη φυλακή τα αδέλφια της κρητικής μαφίας - Θα απολογηθούν την Τρίτη

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά σε διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και την αγοραπωλησία μεγάλης έκτασης εκκλησιαστικής περιουσίας στα Χανιά.

Σύνταξη
«Ο Βασιλιάς της Κάνναβης»: Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός στην Ταϊλάνδη
Κόσμος 05.09.25

«Ο Βασιλιάς της Κάνναβης»: Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης

Η Ταϊλάνδη έχει νέο πρωθυπουργό και το όνομά του συζητείται ήδη ευρέως, όχι μόνο για την πολιτική του πορεία, αλλά και για τη ριζοσπαστική στάση του απέναντι στην κάνναβη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κολλημένη η «κασέτα» του Μαξίμου στο 2015 – Αμήχανη η αντίδραση της μετά την ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 05.09.25

Κολλημένη η «κασέτα» του Μαξίμου στο 2015 – Αμήχανη η αντίδραση της μετά την ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας. Πηγές του Μαξίνου έσπευσαν να τον αποδομήσουν τα λεγόμενά του επαναλαμβάνοντας μονότονα χιλιοειπωμένα επιχειρήματα.

Σύνταξη
Το κυνήγι της αιώνιας ζωής: Η συζήτηση με τον Σι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν ασχολήθηκε με την μακροζωία
Αθάνατοι ηγέτες; 05.09.25

Το κυνήγι της αιώνιας ζωής: Η συζήτηση με τον Σι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν ασχολήθηκε με την μακροζωία

Ο Ρώσος ηγέτης Βλάντιμιρ Πούτιν απαθανατίστηκε να συζητά με τον Σι Τζινπίνγκ για την αθανασία, αλλά η ενασχόλησή του με τη μακροζωία δεν είναι κάτι καινούργιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ ισοπεδώνει οικιστικούς πύργους [Βίντεο]
Νέοι εκτοπισμένοι 05.09.25

Το Ισραήλ ισοπέδωσε Πανεπιστήμιο, οικιστικό πύργο και προειδοποίησε για νέο χτύπημα σε πύργο

Η στρατηγική ισοπέδωσης της Γάζας συνεχίζεται. Μετά το University College of Science and Technology στη Χαν Γιουνίς, ισοπεδώθηκε ο πύργος Μαστάχα και δόθηκε προειδοποίηση για τον Οικιστικό Πύργο Μάκα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φάμελλος: Η αγροτική παραγωγή φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει αναπτύξει η ΝΔ
ΣΥΡΙΖΑ 05.09.25

Φάμελλος: Η αγροτική παραγωγή φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει αναπτύξει η ΝΔ

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε πως «χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ την περιλαμβάνει στο πρόγραμμα για την προοδευτική Ελλάδα»

Σύνταξη
Απίστευτο: «Κροίσος» που «έφυγε» από τη ζωή, αφήνει στον Νεϊμάρ κληρονομιά ύψους σχεδόν 1 δισ.!
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Απίστευτο: «Κροίσος» που «έφυγε» από τη ζωή, αφήνει στον Νεϊμάρ κληρονομιά ύψους σχεδόν 1 δισ.!

«Ο Νεϊμάρ πρόκειται να λάβει τεράστια περιουσία αφού κατονομάστηκε στη διαθήκη ενός άνδρα που δεν γνώρισε ποτέ» υποστηρίζει σε άρθρο της η βρετανική «Mirror!

Αλέξανδρος Κωτάκης
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση, προαναγγέλλει ο Κικίλιας
OT FORUM 05.09.25

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη ΔΕΘ, προαναγγέλλει ο Κικίλιας

«Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και πηγή εσόδων και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα στηρίζουμε», ανέφερε επίσης στο OT FORUM ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM, Παπαστεργίου: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο
OT FORUM 05.09.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο, λέει ο Παπαστεργίου

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Σύνταξη
Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026
Άλλα Αθλήματα 05.09.25

Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το event θα διοργανωθεί από την CSI Sports/Fight Sports και ήδη υπάρχουν δηλώσεις των Μέιγουεδερ και Τάισον.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle
Fizz 05.09.25

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle

«Είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ταινία μου και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή της, και δεν είμαι εκεί για να μιλήσω για τζιν», είπε μεταξύ άλλων η Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Ουκρανία: Πέρα από εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας – Οι «ξεχασμένοι» όροι Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ
Αγνοούνται 05.09.25

Πέρα από το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι «ξεχασμένοι» όροι του Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ

Η ΕΕ αγνοεί επί τούτω πάγιους όρους του Πούτιν για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία - Αποτελούν μια μπλόφα του Ρώσου ηγέτη στη διαπραγματευτική παρτίδα πόκερ που παίζει με τη δυτική συμμαχία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»
Δράσεις «βιτρίνας» 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»

«Αντί να δώσουν ουσιαστικά στοιχεία, αντί να σταθούν με ειλικρίνεια απέναντι στα ερωτήματα που τους έθεσε το ΠΑΣΟΚ, κατέφυγαν σε μία μακροσκελή 'έκθεση ιδεών' με αυτοθαυμασμό», λέει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai
Τζόρτζια 05.09.25

Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai

Η Νότια Κορέα δηλώνει ανησυχία μετά τη σύλληψη τουλάχιστον 450 ατόμων σε εργοτάξιο στη Τζόρτζια όπου κατασκευάζονται μπαταρίες για αυτοκίνητα Hyundai και Kia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή
Αποκάλυψη 05.09.25

Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, πριν το θάνατο του, ήθελε να ανεβάσει ένα θεατρικό μιούζικαλ για τη ζωή στο Λονδίνο του 18ου αιώνα αποκαλύπτουν νέα ευρήματα σε νέα έκθεση στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
