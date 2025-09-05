Ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο – Πώς θα συμβεί αυτό;

Ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο σύμφωνα με ένα νέο πρόγραμμα αμοιβών που ανακοίνωσε η Tesla την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, εφόσον καταφέρει να επιτύχει τους υψηλούς εταιρικούς στόχους.

Η αμοιβή του Μασκ σύμφωνα με το πρόγραμμα θα είναι υπό μορφή μετοχών της Tesla.

Σύμφωνα με το Time Magazine, για να επιτύχει αυτό το πρωτοφανές καθαρό κεφάλαιο δεκατριών ψηφίων, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά την αγοραία αξία της εταιρείας κατά την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με την δήλωση που εξέδωσε η Tesla.

Θα πρέπει επίσης να παραμείνει στην εταιρεία για δέκα ακόμη χρόνια, προκειμένου να κερδίσει το πλήρες ποσό που προβλέπεται στο πακέτο.

«Η διατήρηση και η παροχή κινήτρων στον Έλον είναι θεμελιώδης για την επίτευξη αυτών των στόχων από την Tesla και για να γίνει η πιο πολύτιμη εταιρεία στην ιστορία», ανέφεραν σε επιστολή τους προς τους μετόχους οι Ρόμπιν Ντενχολμ και Κάθλιν Γουίλσον-Τόμσον, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tesla.

Η πρόταση πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τους μετόχους.

Η ψηφοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων στις 6 Νοεμβρίου.

Το σχέδιο ωστόσο, ενδέχεται να αντιμετωπίσει κάποια αντίδραση.

Στο παρελθόν, οι μέτοχοι της Tesla έχουν εκφράσει κριτική για την πολιτική συμμετοχή του Μασκ και για το γεγονός ότι, κατά την άποψή τους, ο δισεκατομμυριούχος παρεκκλίνει από τις ευθύνες του ως διευθύνων σύμβουλος.

Και η αύξηση της αγοραίας αξίας της εταιρείας είναι πιο εύκολη στα λόγια παρά στην πράξη. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, καθώς ο Μασκ αντιμετώπισε αντιπαραθέσεις λόγω των δεσμών του με τον Τραμπ και της σύντομης θητείας του ως επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας στη δεύτερη κυβέρνηση του Προέδρου, οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν.

Η αξία των μετοχών της εταιρείας σημείωσε επίσης πτώση τους τελευταίους μήνες, επηρεάζοντας τη συνολική αξία των μετοχών του Μασκ.

Ωστόσο, εάν το πρόγραμμα αμοιβών εγκριθεί και καταφέρει να επιτύχει τους απαιτητικούς στόχους, θα μπορούσε να τριπλασιάσει την ήδη κορυφαία παγκοσμίως καθαρή του αξία.

Ποια είναι η τρέχουσα καθαρή αξία του Έλον Μασκ;

Η καθαρή αξία του Μασκ ανέρχεται σε 430 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, καθιστώντας τον τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πλούτου προέρχεται από τις συμμετοχές του στην Tesla και στην εταιρεία κατασκευής πυραύλων SpaceX, την οποία ίδρυσε εκτός από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI.

Ποιοι είναι οι όροι του προτεινόμενου προγράμματος αμοιβών της Tesla;

Αυτή τη στιγμή, η αγοραία αξία της Tesla είναι λίγο κάτω από 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μασκ θα πρέπει να αυξήσει αυτό το ποσό σε 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία, προκειμένου να λάβει τις επιπλέον μετοχές που θα τον κάνουν τρισεκατομμυριούχο.

Η επίτευξη του στόχου θα έκανε την κεφαλαιοποίηση της Tesla «περίπου ίση με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της Meta, της Microsoft και της Alphabet», σύμφωνα με τη δήλωση της Tesla.

Άλλα ορόσημα της πρότασης που θα πρέπει να επιτύχει ο Μασκ για να λάβει την ανταμοιβή του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη αυτόνομων ταξί και ανθρωποειδών ρομπότ, έναν ανερχόμενο κλάδο στον οποίο η Tesla επενδύει σημαντικά.

«Κορυφαίοι αναλυτές εκτιμούν ότι η βιομηχανία ανθρωποειδών ρομπότ θα μπορούσε να φτάσει τα 4,7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες πωλήσεις έως το 2050», αναφέρει το σχέδιο αμοιβών.

«Σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις, η Tesla αναπτύσσει το Optimus, ένα ανθρωποειδές ρομπότ, με μακροπρόθεσμο όραμα τη μεταμόρφωση της εργασίας και της παραγωγικότητας τόσο σε εμπορικό επίπεδο όσο και στα νοικοκυριά».

Εάν ο Μασκ επιτύχει τους στόχους, θα του απονεμηθούν 423,7 εκατομμύρια μετοχές της Tesla.

Οι επιπλέον μετοχές θα μπορούσαν να προσθέσουν περίπου 900 δισεκατομμύρια δολάρια στην τρέχουσα καθαρή αξία του.

Αν και η πρόταση έχει ως στόχο να διατηρήσει τον Μασκ στην Tesla στο άμεσο μέλλον και να επιβλέψει μια ρεκόρ αύξηση της αγοραίας αξίας, δεν περιορίζει τον Μασκ από τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε από τις άλλες εταιρείες του ή τις πολιτικές του δραστηριότητες.