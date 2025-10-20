Με τη SpaceX να αντιμετωπίζει προβλήματα και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του σκάφους Starship, η NASA δηλώνει πλέον ανοιχτή σε άλλες συνεργασίες για την επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη έπειτα από μισό αιώνα απουσίας.

Το αμερικανικό πρόγραμμα Artemis, το οποίο διαδέχτηκε το πρόγραμμα Apollo της δεκαετίας του 1960, είναι το μεγάλο στοίχημα των ΗΠΑ για να προλάβουν την Κίνα, η οποία σκοπεύει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη το ο αργότερο το 2030.

Η NASA προγραμμάτιζε την προσσελήνωση για το 2025, πλέον όμως η εκτόξευση της αποστολής Artemis 3 έχει αναβληθεί για το 2027 και δεν αποκλείεται να αναβληθεί εκ νέου.

Οι αστροναύτες θα αναχωρήσουν από τη Γη με το σκάφος Orion της NASA. Όταν όμως φτάσουν στη Σελήνη και τεθούν σε τροχιά θα μετεπιβιβαστούν στο Starship για την τελική κάθοδο στην επιφάνεια του φεγγαριού.

H SpaceX «έχει μείνει πίσω από το χρονοδιάγραμμα και ο πρόεδρος [Ντόναλντ Τραμπ] θέλει να είναι σίγουρος ότι θα προλάβουμε τους Κινέζους» δήλωσε στο Fox News ο προσωρινός διοικητής της NASA Σον Ντάφι, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Μεταφορών.

Η NASA πλέον εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες διαστημικές εταιρείες όπως η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, η οποία είχε απορριφθεί στον αρχικό διαγωνισμό.

«Νομίζω ότι θα δούμε εταιρείες όπως η Blue να συμμετέχουν στην προσπάθεια, ίσως και άλλες» δήλωσε ο Ντάφι.

«Θα έχουμε μια διαστημική κούρσα όσον αφορά τις αμερικανικές εταιρείες που συναγωνίζονται για το ποια θα καταφέρει να μας πάει πρώτη στο φεγγάρι» είπε.

Το Starship, το οποίο εκτοξεύεται με τον μεγαλύτερο πύραυλο όλων των εποχών, έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 11 δοκιμαστικές πτήσεις, δεν έχει όμως ταξιδέψει σε τροχιά.

Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι τα καύσιμα του σκάφους δεν επαρκούν για μια πτήση στη Σελήνη μετ’ επιστροφής. Η SpaceX ανέλαβε να αναπτύξει μια δεύτερη βερσιόν του σκάφους που θα λειτουργεί ως τάνκερ καυσίμων, μια προσέγγιση που μέχρι σήμερα δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ.

Η πιθανή αντικατάσταση της SpaceX με άλλο συνεργάτη δεν αποκλείεται να σχετίζεται και με τον δημόσιο καβγά του Έλον Μασκ με τον πρόεδρο Τραμπ το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την Washington Post, την περίοδο εκείνη ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Μπέζος και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Blue Origin Ντέιβ Λιμπ.

Για το 2026 η NASA προγραμματίζει την αποστολή Artemis 2, μια επανδρωμένη επανάληψη της δοκιμαστικής πτήσης Artemis 1 που πέταξε τον γύρο της Σελήνης.