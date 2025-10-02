O Έλον Μασκ πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία μισού τρισ. δολαρίων

Με τη μετοχή της Tesla να ανακάμπτει και την κεφαλαιοποίηση των άλλων εταιρειών του να μεγεθύνεται, ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος με περιουσία 500 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, η καθαρή αξία του Μασκ έφτασε για λίγο στα 500,1 δισεκατομμύρια την Τετάρτη, πριν υποχωρήσει λίγο κάτω από το ιστορικό ορόσημο.

Η περιουσία του εκκεντρικού επιχειρηματία συνδέεται στενά με την Tesla, στην οποία είχε μερίδιο άνω του 12,4% τον Δεκέμβριο. Η μετοχή της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων έχει ανέβει κατά 14% από τις αρχές του έτους και έκλεισε την Τετάρτη με άνοδο 3,3%, προσθέτοντας έτσι 6 δισ. δολάρια στην καθαρή του αξία.

Η μετοχή της Tesla είχε υποχωρήσει όσο ο Μασκ συμμετείχε στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ με την υπόσχεση να περιορίσει δραστικά τις δημόσιες δαπάνες, ένα αποτυχημένο εγχείρημα που έφερε χάος στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Τα αισθήματα της αγοράς απέναντί του βελτιώθηκαν μετά την επίσημη αποχώρησή του από την πολιτική σκηνή. Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ο Μασκ βρίσκεται και πάλι στην «πρώτη γραμμή» της εταιρείας.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Μασκ ανακοίνωσε ότι αγόρασε μετοχές της Tesla αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων, μια κίνηση που έδειξε την εμπιστοσύνη του στο μέλλον της εταιρείας, η οποία προσπαθεί να μεταμορφωθεί από αυτοκινητοβιομηχανία σε μεγάλο παίκτη της ΑΙ και της ρομποτικής.

Παρόλα αυτά, οι μειωμένες πωλήσεις αυτοκινήτων και οι πιέσεις στα περιθώρια κέρδους επηρέασαν τη μετοχή, η οποία είχε χαμηλότερες επιδόσεις από άλλες εταιρείες των «Magnificent Seven», της ομάδας εταιρειών με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση.

Τον περασμένο μήνα, το ΔΣ της Tesla πρότεινε πακέτο αποζημίωσης 1 τρισ. δολαρίων για τον Μασκ, ένα σχέδιο που θέτει φιλόδοξους οικονομικούς και λειτουργικούς στόχους ενώ παράλληλα ικανοποιεί το αίτημά του για μεγαλύτερη μερίδιο στην εταιρεία.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI και η διαστημική εταιρεία SpaceX του Μασκ βλέπουν κι αυτές την αποτίμησή τους να μεγαλώνει.

Τον Ιούλιο η xAI είχε αποτίμηση 75 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δεδομένα της Pitchbook. Τον ίδιο μήνα, το Bloomberg ανέφερε ότι η SpaceX συζητά σχέδια για συγκέντρωση κεφαλαίων και πώληση μετοχών σε μια συμφωνία που αποτιμούσε την εταιρεία στα 400 δισ.

Δεύτερος στη λίστα του Forbes είναι ο ιδρυτής της Oracle Λάρι Έλισον με καθαρή αξία που έφτανε την Τετάρτη τα 350,7 δισ. δολάρια.