Το γραφείο του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει τον «επικίνδυνο και εμπρηστικό λόγο» που χρησιμοποίησε ο Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το Σάββατο στο Λονδίνο, με την ονομασία Unite the Kingdom ή «Ενώστε το Βασίλειο».

Η διαδήλωση, η οποία παρουσιάστηκε ως συγκέντρωση «υπέρ της ελευθερίας του Λόγου» μετά από κάλεσμα του ακροδεξιού ηγέτη Τόμι Ρόμπινσον για τη δολοφονία Κερκ, θεωρείται η μεγαλύτερη της ακροδεξιάς των τελευταίων δεκαετιών, καθώς σε αυτήν υπολογίζεται ότι συμμετείχαν περίπου 150.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η Downing Street καταδίκασε σφοδρά τον Έλον Μασκ για τη χρήση «επικίνδυνης και προκλητικής» γλώσσας. Ο Κίρ Σταρμερ δέχεται πιέσεις από τους βουλευτές του και από αντιφασιστικές ομάδες να είναι πιο ενεργός στην υπεράσπιση της πολυμορφίας και να καταδικάσει τη ρητορική που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης, όπως θεωρείται, εθνικιστικής εκδήλωσης των τελευταίων δεκαετιών.

Ο λόγος του Μασκ πέρα από εμπρηστικός ήταν και… πονηρός, καθώς ζητά να γίνει στη Μεγάλη Βρετανία αυτό που έκανε ο Τραμπ στις ΗΠΑ: Deregulation, ελληνιστί απορρύθμιση. Δηλαδή κανονιστικές διατάξεις που έχουν δημιουργηθεί για να προστατεύουν πολίτες ή καταναλωτές, να καταργηθούν για να παταχθεί… η γραφειοκρατία!

Ο λόγος του Μασκ, είναι επικίνδυνος και εμπρηστικός – Απειλεί με βία

Ο εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια δίκαιη, ανεκτική και αξιοπρεπής χώρα, και το τελευταίο πράγμα που θέλει ο βρετανικός λαός είναι επικίνδυνη και προκλητική γλώσσα, που απειλεί με βία και εκφοβισμό στους δρόμους μας».

«Ο λόγος του Μασκ, είναι επικίνδυνος και εμπρηστικός. Απειλεί με βία, απειλεί με εκφοβισμό στους δρόμους μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ.

«Η Βρετανία είναι μια χώρα με δικαιοσύνη, ανεκτικότητα και σεβασμό», δήλωσε, τονίζοντας ότι «το τελευταίο πράγμα που θέλουν οι πολίτες στη Βρετανία είναι αυτό το είδος των εμπρηστικών και επικίνδυνων δηλώσεων».

Ομιλίες ακροδεξιών από όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ – Ο Μασκ ήταν το κερασάκι στην τούρτα

Οι διαδηλωτές διαδήλωσαν πάνω από τη γέφυρα του Westminster πριν συγκεντρωθούν κοντά στη Downing Street για να ακούσουν ομιλίες από προσωπικότητες που συνδέονται με την ακροδεξιά από όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι υπάρχει κάτι όμορφο στο να είσαι Βρετανός και αυτό που βλέπω να συμβαίνει εδώ είναι η καταστροφή της Βρετανίας, αρχικά μια αργή διάβρωση, αλλά μια ταχέως αυξανόμενη διάβρωση της Βρετανίας με μαζική ανεξέλεγκτη μετανάστευση», είπε ο Musk.

«Η αποτυχία της κυβέρνησης να προστατεύσει αθώους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που πέφτουν θύματα ομαδικών βιασμών. Είναι απίστευτο ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει στο καθήκον της να προστατεύει τους πολίτες της, το οποίο είναι θεμελιώδες καθήκον της κυβέρνησης», πρόσθεσε. Επίσης, δήλωσε στο πλήθος ότι «Είτε επιλέγετε τη βία είτε όχι, η βία θα σας βρει. Είτε θα απαντήσετε είτε θα πεθάνετε».

Ζήτησε αλλαγή κυβέρνησης στη Βρετανία, λέγοντας: «Δεν μπορείτε, δεν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια, ή όποτε είναι οι επόμενες εκλογές, είναι πολύς καιρός». «Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να γίνουν νέες εκλογές».

Για πλαστικό πατριωτισμό και πολύ κακή συμπεριφορά έκανε λόγο ο Στάρμερ

Σε συνέντευξή του στο Channel 4 News τη Δευτέρα, ο Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τη διαδήλωση «πλαστικό πατριωτισμό», προσθέτοντας ότι ήταν κάτι περισσότερο από «απλά πολύ κακή συμπεριφορά».

Είπε: «Προκάλεσε ρίγη σε πολλές από τις κοινότητές μας, οι οποίες τώρα αισθάνονται πιο φοβισμένες από ό,τι πριν. Το καταλαβαίνω αυτό».