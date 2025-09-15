Ένας κορυφαίος συντηρητικός πολιτικός έγινε τη Δευτέρα ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που εγκατέλειψε το ηγετικό κεντροδεξιό κόμμα της Βρετανίας και του πάλαι ποτέ δικομματισμού, τους Συντηρητικούς, για να προσχωρήσει στο αντιμεταναστευτικό Reform UK, το οποίο σήμερα προηγείται στις δημοσκοπήσεις και εκπροσωπεί την ακροδεξιά.

Και συνολικά, η θητεία μας στην κυβέρνηση ήταν αποτυχημένη: χαμηλή αύξηση των μισθών και υψηλή φορολογία, αποδυναμωμένες κοινότητες και αποδυναμωμένος στρατός, λάθη στην εξωτερική πολιτική και πολιτιστική παράδοση

Σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον ηγέτη του Reform, Νάιτζελ Φάρατζ, ο Ντάνι Κρούγκερ δήλωσε ότι έχει «πολλούς φίλους στο κόμμα και σε προσωπικό επίπεδο, η αποστασία είναι πολύ οδυνηρή», αλλά «Αυτό είναι το τραγικό μου συμπέρασμα: το Συντηρητικό Κόμμα έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει ως εθνικό κόμμα, έχει τελειώσει ως κύρια αντιπολίτευση», όπως μετέφερε το Reuters.

Με την αποχώρηση αυτή, το Reform έχει μόλις πέντε έδρες στο κοινοβούλιο (πλέον έξι), παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει αναρριχηθεί στην πρώτη θέση σε δημοτικότητα, καθώς το Εργατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ έχει χάσει την υποστήριξη ένα χρόνο μετά την άνοδό του στην εξουσία.

Φεύγοντας επιτέθηκε στους Συντηρητικούς για την αποτυχημένη διακυβέρνηση

Κάνοντας απολογισμό είπε πως «τα σημαντικότερα επιτεύγματα της θητείας μας – η «Μεγάλη Κοινωνία» και το Brexit, τα δύο πράγματα που με έκαναν πιο περήφανο που είμαι Τόρι – επιτεύχθηκαν παρά την τεράστια εσωτερική αντίσταση. Και συνολικά, η θητεία μας στην κυβέρνηση ήταν αποτυχημένη: χαμηλή αύξηση των μισθών και υψηλή φορολογία, αποδυναμωμένες κοινότητες και αποδυναμωμένος στρατός, λάθη στην εξωτερική πολιτική και πολιτιστική παράδοση».

Ανέφερε πως «Σήμερα η χώρα μας, με μια κυβέρνηση που είναι πολύ χειρότερη και επιταχύνει την παρακμή, βρίσκεται σε κρίση. Ωστόσο, το Συντηρητικό Κόμμα φαίνεται ανίκανο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της στιγμής», θεωρώντας πως οι Συντηρητικοί είναι πολύ «κεντρώοι» στις θέσεις τους.

Ολόκληρο το άρθρο της αιτιολόγησης της αποστασίας δημοσιεύτηκε στους The Times. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως «η Βρετανία χρειάζεται τον ριζοσπαστισμό του Reform UK».

Ο Κρούγκερ, πρώην βοηθός των πρωθυπουργών Μπόρις Τζόνσον και Ντέιβιντ Κάμερον, είχε υπηρετήσει ως εκπρόσωπος για θέματα κοινωνικής πρόνοιας στο «σκιώδες-υπουργικό συμβούλιο» που διατηρούσαν οι Συντηρητικοί ως επίσημη αντιπολίτευση της Βρετανίας.

Οι Συντηρητικοί ήταν το πιο επιτυχημένο κόμμα στη Μεγάλη Βρετανία

Οι Συντηρητικοί είναι το παλαιότερο και πιο επιτυχημένο πολιτικό κόμμα της Βρετανίας (διάδοχοι των Τόρις), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία περισσότερο από ό,τι στην αντιπολίτευση εδώ και αιώνες, συμπεριλαμβανομένων 32 από τα τελευταία 46 χρόνια.

Υπέστησαν βαριά ήττα στις εθνικές εκλογές του περασμένου έτους και έκτοτε έχουν πέσει ακόμη περισσότερο στις δημοσκοπήσεις, ενώ τα ποσοστά αποδοχής του Εργατικού Κόμματος του Στάρμερ έχουν καταρρεύσει μετά από πολιτικά λάθη στο μεταναστευτικό και την οικονομία και αδύναμη οικονομική ανάπτυξη.

Τουλάχιστον δώδεκα εξέχοντες συντηρητικοί έχουν προσχωρήσει στο Reform, αν και ο Κρούγκερ είναι ο πρώτος που το κάνει ως εν ενεργεία βουλευτής από τις εκλογές του περασμένου έτους.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ και η ακροδεξιά είναι ο μεγάλοι κερδισμένοι

Ο Φάρατζ, ένας βετεράνος λαϊκιστής πολιτικός που απέκτησε διεθνή φήμη με την εκστρατεία του για το Brexit, είναι ο κύριος ωφελούμενος από την κατάρρευση της υποστήριξης προς την κυβέρνηση του Στάρμερ. Είπε ότι ο Κρούγκερ τον είχε προσεγγίσει.

Παρότι το Reform UK επέλεξε να μην παρασταθεί στην διαδήλωση των ακροδεξιών υπό τον τίτλο Unite The Kingdom – Ενώστε το Βασίλειο, ο Φάρατζ προσπαθεί να λάβει στήριξη από τους Τόμι Ρόμπινσον και Έλον Μασκ, εδώ και πολλούς μήνες.

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ δήλωσε ότι δεν θα «εκτροχιαστεί» από την αποστασία. «Ξέρω ότι αυτό είναι το είδος των πραγμάτων που συμβαίνουν όταν ένα κόμμα αλλάζει», δήλωσε στο Sky News.

Συνεχίζουν την κατηφόρα οι Εργατικοί

Το Εργατικό Κόμμα, το οποίο κέρδισε μία από τις μεγαλύτερες εκλογικές νίκες στη σύγχρονη ιστορία, αντιμετώπισε μερικές από τις πιο δύσκολες εβδομάδες στην εξουσία μετά την αποχώρηση της αναπληρωτής πρωθυπουργού Άντζελα Ρέινερ και του πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον αυτό το μήνα, ο οποίος διατήρησε στενές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν ακόμα και μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα τράφικινγκ ανηλίκων και ενηλίκων.

Ο Στάρμερ έχασε ακόμα έναν έμπειρο σύμμαχο τη Δευτέρα, μετά από διαρροή μηνυμάτων που αποκάλυψαν ότι είχε κάνει σαφή σεξουαλικά σχόλια για την βετεράνο αριστερή πολιτικό Νταϊάν Άμποτ.

Ο Πολ Όβεντεν, διευθυντής στρατηγικής του Στάρμερ, παραιτήθηκε μετά τη δημοσίευση των μηνυμάτων. Ένας εκπρόσωπος του Στάρμερδήλωσε: «Αυτά τα μηνύματα είναι αποτρόπαια και απαράδεκτα».