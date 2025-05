Το ακροδεξιό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ κέρδισε μία ακόμη έδρα στο βρετανικό κοινοβούλιο μετά τις μερικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Πέμπτη σε περιφέρεια της βορειοδυτικής Αγγλίας, καταφέροντας πλήγμα στους Εργατικούς του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

«Για το κίνημα, για το κόμμα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή», αντέδρασε ο Φάρατζ.

Η νίκη αυτή «αποδεικνύει ότι πλέον είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση των Εργατικών», έγραψε στο Χ.

Victory in Runcorn & Helsby proves we are now the opposition party to this Labour government.

With this and other results tonight, it’s clear that if you vote Conservative you will get Labour.

But if you vote Reform, you get Reform.

— Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) May 2, 2025