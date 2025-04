Ο βασικός δασμός της τάξης του 10% τέθηκε σε ισχύ από χθες Σάββατο από τις ΗΠΑ, βάζοντας στο στόχαστρο το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.

Σχολιάζοντας αυτή την εξέλιξη, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε ότι «ο κόσμος όπως τον ξέραμε έχει χαθεί».

Ο ίδιος δήλωσε ότι θα συνεχίσει να πιέζει για μια οικονομική συμφωνία με τις ΗΠΑ, ώστε να αποφευχθούν ορισμένοι από τους δασμούς, αλλά άφησε να εννοηθεί επίσης ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να παρέμβει για να προστατεύσει τα βρετανικά συμφέροντα.

«Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τη βιομηχανική πολιτική για να βοηθήσουμε τις βρετανικές επιχειρήσεις να προστατευτούν από την καταιγίδα», έγραψε στη Sunday Telegraph.

Την τοποθέτηση του Στάρμερ αναπαράγουν κι άλλα μέσα, όπως το Politico:

