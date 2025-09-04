newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά

Οι πολιτικοί στην Ευρώπη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Μεγάλες οικονομίες είναι αντιμέτωπες με ύφεση, υψηλά χρέη. Και λαϊκιστικά κόμματα καραδοκούν να υφαρπάξουν την εξουσία. Είναι η λιτότητα λύση;

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Spotlight

Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με κλιμακούμενη πολιτική κρίση και η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την ύφεση. Η Βρετανία κάνει ό,τι μπορεί για να ανατάξει την οικονομία της. Οι κυβερνήσεις θεωρούν μονόδρομο τη λιτότητα, μήπως εξισορροπήσουν τα δημόσια οικονομικά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ακροδεξιά, λαϊκιστικά κόμματα όπως ο Εθνικός Συναγερμός, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και το ReformUK του Νάιτζελ Φάρατζ ενισχύονται διαρκώς –τίποτα δεν αποκλείει στις επόμενες εκλογές να βγουν και νικητές.

Ο Economist κάνει μια ανάλυση γιατί η λιτότητα έχει οδηγήσει τους ψηφοφόρους στην αγκαλιά των ακροδεξιών κομμάτων. Και σημειώνει ότι δεν μπορεί κανείς να ικανοποιήσει ταυτόχρονα τις αγορές ομολόγων και τους «βαρβάρους» που πολιορκούν το κάστρο.

Το πρόβλημα

Τα δημοσιονομικά ελλείμματα είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις σε μεγάλο μέρος του πλούσιου κόσμου.

Το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στον ΟΟΣΑ έφτασε το 4,6% του ΑΕΠ το 2024, όταν πριν από την πανδημία Covid-19 ήταν 2,9%. Τα πληρωμένα τοκοχρεολύσια, επίσης, ανήλθαν στο 3,3% του ΑΕΠ, ελάχιστα κάτω από το ποσό που τα μέλη του ΝΑΤΟ ελπίζουν να δαπανήσουν για την άμυνα έως το 2035. Και η λιτότητα δείχνει μονόδρομος.

Από συγκέντρωση του ακροδεξιού AfD στο Βερολίνο / REUTERS / Christian Mang/File Photo

Και μπορεί η έρευνα στο πλαίσιο της πολιτικής επιστήμης να δείχνει ότι η λιτότητα δεν αποτελεί (συνήθως) εμπόδιο για την επανεκλογή μιας κυβέρνησης, υπάρχει μια προειδοποίηση. Όπου κόβονται δαπάνες, οι λαϊκιστές θριαμβεύουν. Πάρτε ως παράδειγμα τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία.

Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτικη κρίση (2007-2009), πολλές κυβερνήσεις –για διάφορους λόγους- προχώρησαν σε δανεισμό. Αλλά ο δανεισμός δεν φαίνεται η λογική επιλογή σήμερα.

Η Τράπεζα της Αγγλίας μειώνει τα ομόλογά της κατά περίπου 100 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως. Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου της Γαλλίας έφτασε το 3,5%, από λιγότερο από 1% πριν από μια δεκαετία. Υπάρχει κίνδυνος ο δανεισμός να προκαλέσει υψηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια. Και αυτό θα κοστίσει στις κυβερνήσεις.

Τα χρήματα πρέπει να εξασφαλιστούν αλλιώς: βλέπε, λιτότητα.

Ακροδεξιά και αγορές

Αλλά η ακροδεξιά καραδοκεί. Τα λαϊκιστικά αυτά κόμματα υπόσχονται υψηλότερες δαπάνες για συντάξεις και οικογενειακά επιδόματα, αλλά και μειώσεις φόρων. Δηλαδή, μια βόμβα στα δημοσιονομικά θεμέλια. Αυτό και αν ανησυχεί τις αγορές.

Πέρυσι, στη Γαλλία, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές, η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας και εκείνων των γερμανικών ομολόγων εκτινάχθηκε από 0,5 σε 0,8 ποσοστιαίες μονάδες. Οι επενδυτές έβλεπαν τον κίνδυνο να κερδίσει τις εκλογές ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν. Λιγότερο από ενάμιση χρόνο αργότερα, η κυβέρνηση Μπαϊρού κινδυνεύει –είναι σχεδόν σίγουρη- με κατάρρευση, μετά την ψηφοφορία για ψήφο εμπιστοσύνης, στις 8 Σεπτεμβρίου. Και το ακροδεξιό κόμμα εξακολουθεί να ενισχύεται δημοσκοπικά.

Η σύνδεση της λακκούβας με την ακροδεξιά

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Σύμφωνα με έρευνα των πολιτικών επιστημόνων Έβελιν Χούμπσερ, του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Ευρώπης, και Τόμας Σάτλερ, του Πανεπιστημίου της Γενεύης, τα κύματα του λαϊκισμού εξαπλώνονται σε περιόδους λιτότητας. Παράλληλα, αυξάνεται στον δημόσιο λόγο η συζήτηση για τη μετανάστευση, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα επιδόματα. Σύμφωνα με τη Στέφανι Στάντσεβα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, πρόκειται για τη «νοοτροπία μηδενικού αθροίσματος».

Ο Νάιτζελ Φάρατζ / REUTERS / Jaimi Joy/File Photo

Αν το δούμε σε μελέτες μικρής κλίμακας, η σύνδεση ανάμεσα στη λιτότητα και την άνοδο της ακροδεξιάς είναι σαφής. Στην Ιταλία, η ομάδα του Σιμόνε Κρεμάσκι από το Πανεπιστήμιο Μποκόνι μελέτησε το φαινόμενο σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις περιοχές όπου οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες ήταν μεγαλύτερες, τα ακροδεξιά κόμματα πήραν περισσότερες ψήφους.

Στη Βρετανία, εργασία του Ζάκαρι Ντίκσον του London School of Economics, του Σιμόνε Κρεμάσκι και της ομάδας τους, διαπιστώνει ότι το ReformUK ευδοκιμεί σε περιοχές όπου έκλεισαν πρόσφατα ιατρεία του δημόσιου συστήματος υγείας (NHS). Επίσης, προβλήματα όπως οι λακκούβες στους δρόμους δίνουν πόντους στο κόμμα του Φάρατζ.

Η Κατρίν ντε Βρι, του Πανεπιστημίου Μποκόνι προειδοποιεί: «Επενδύστε σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες για να κάνετε τους ανθρώπους να δουν ότι αξίζει να πληρώνουν τους φόρους τους και να συμμετέχουν στο δημοκρατικό σύστημα».

Καλύτερα αυξήσεις φόρων…

Η επένδυση χρημάτων σε δημόσιες υπηρεσίες απαιτεί πιθανώς αυξήσεις φόρων, οι οποίες ωστόσο φαίνεται ότι είναι λιγότερο πιθανό να ενισχύσουν τους λαϊκιστές.

Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά, του Εθνικού Συναγερμού (Γαλλία)

Στην έρευνα των Τζάκοπο Ποντιτσέλι του Πανεπιστημίου Northwestern και Χανς-Γιόακιμ Βοτ του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, για όλες τις χώρες από το 1919 έως το 2008, τα αποτελέσματα το αποδεικνύουν. Παρόλο που υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ των περικοπών δαπανών και των περιστατικών κοινωνικής αστάθειας, όπως οι ταραχές, οι αυξήσεις φόρων είχαν μόνο «μικρό και ασήμαντο» αντίκτυπο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αλμπέρτο Αλεσίνα του Χάρβαρντ και την ομάδα του, οι φόροι έχουν άλλες συνέπειες.

Τα προγράμματα λιτότητας που βασίζονται περισσότερο στις αυξήσεις φόρων παρά στις περικοπές δαπανών είναι χειρότερα για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Και τα κόμματα της ελεύθερης αγοράς που εφαρμόζουν αυξήσεις φόρων τιμωρούνται συνήθως από τους ψηφοφόρους.

Αδιέξοδο; Μπορεί

Στις άλλες επιλογές, υπάρχει και η λογική διαχείριση του χρέους. Τις τελευταίες δεκαετίες, όπως έχουν σημειώσει ο Μπάρι Άιχενγκριν του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ, και ο Ρούι Εστέβες του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενεύης, η αξιόπιστη πολιτική και τα μακροπρόθεσμα ομόλογα έχουν λειτουργήσει καλά. Απέτρεψαν την εκτόξευση των αποδόσεων των ομολόγων λόγω εξάρσεων του πληθωρισμού και επιβράδυναν τη συσσώρευση χρέους. Αλλά, τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες χώρες έχουν απομακρυνθεί από την έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων.

Σύμφωνα με τους Άιχενγκριν και Εστέβες, μετά τον Β’ Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μείωναν συνήθως το χρέος είτε μέσω ταχείας οικονομικής ανάπτυξης είτε μέσω χρηματοπιστωτικής καταστολής.

Η πρώτη δεν φαίνεται πιθανή σήμερα. Και η δεύτερη δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη. Συνήθως περιλαμβάνει είτε ελέγχους κεφαλαίου (ναι, capital controls…) είτε χρηματοπιστωτική ρύθμιση που διατηρεί τα ονομαστικά επιτόκια κάτω από τον πληθωρισμό. Λίγες κυβερνήσεις επιθυμούν να επιστρέψουν στη μεταπολεμική εποχή των ελέγχων κεφαλαίου, ορισμένες φλερτάρουν με άλλες μορφές καταστολής. Όπως κατάργηση των πληρωμών τόκων στα αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας ή εξαναγκασμό των συνταξιοδοτικών ταμείων να αγοράζουν εγχώρια περιουσιακά στοιχεία.

Στην ουσία πρόκειται για φόρο στους αποταμιευτές, που αναγκάζονται να επενδύσουν στη χώρα τους με χειρότερους όρους. Εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι δεν θα χαίρονταν πολύ αν αναγκάζονταν να παραχωρήσουν μέρος των αποταμιεύσεών τους στην κυβέρνηση.

Και τι θα κάνει ο υπουργός Οικονομικών;

Το συμπέρασμα είναι ότι λιτότητα και λαϊκισμός είναι αγκαλιασμένοι σφικτά. Και οι υπουργοί Οικονομικών που σπάνε το κεφάλι τους πώς θα λύσουν τον γόρδιο δεσμό του χρέους, παίζοντας την καρέκλα τους, έχουν μια μικρή παρηγοριά. Ο διάδοχός τους θα βρεθεί μπροστά στα ίδια ακριβώς προβλήματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Business
Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;
Κόσμος 04.09.25

Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;

Το Ίντερνετ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων, με τις περισσότερες οικογένειες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία συνδεδεμένη συσκευή.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο
Ένας κόσμος που καίγεται 04.09.25

Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο

Οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων, εντείνοντας την έλλειψη πόρων, ενώ οι συγκρούσεις επιταχύνουν την περιβαλλοντική καταστροφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ
Επί ποδός 04.09.25

«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ

Χαρακτηρίζοντας αυθαίρετα το Σικάγο «την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να στείλει δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε ακόμη ένα προπύργιο των Δημοκρατικών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Φλόριντα τερματίζει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των μαθητών
Φλόριντα 04.09.25

Τερματίζουν τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς ακόμη και των μαθητών

Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σχεδιάζει να βάλει η Φλόριντα, όπου τη σχολική χρονιά 2024-25, περίπου το 5,1% των παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία δεν έκανε ένα ή περισσότερα εμβόλια.

Σύνταξη
Ρωσία: «Εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία
Μαρία Ζαχάροβα 04.09.25

«Κίνδυνος» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία

«Απόλυτα απαράδεκτες» χαρακτήρισε η Μαρία Ζαχάροβα τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αποτελούν «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ τερματίζει πρόγραμμα προστασίας μεταναστών από τη Βενεζουέλα
Πρόγραμμα Μπάιντεν 04.09.25

Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στην προστασία μεταναστών από τη Βενεζουέλα

Η Κρίστι Νόεμ έκρινε πως πλέον οι πολίτες της Βενεζουέλας δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το πρόγραμμα προστασίας μεταναστών που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Σύνταξη
Ισημερινός: Πρώην υπουργός και βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου προέδρου
Ισημερινός 04.09.25

Διώξεις σε πρώην υπουργό και βουλευτή για τη δολοφονία υποψήφιου προέδρου

Πρώην υπουργός και άλλοτε μορφή-κλειδί της κυβέρνησης στον Ισημερινό καθώς και πρώην βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου για την προεδρία της χώρας.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 300 τόνους χημικών από την Κίνα με προορισμό την παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό
Παραγωγή ναρκωτικών 04.09.25

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν χημικά από την Κίνα με προορισμό το καρτέλ Σιναλόα

Κατασχέθηκαν δυο φορτία χημικών ουσιών που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί από την Κίνα στο καρτέλ Σιναλόα για την παραγωγή ναρκωτικών, ανέφεραν οι αρχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Χάρβαρντ: Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων που αποφάσισε ο Τραμπ
ΗΠΑ 04.09.25

Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για το Χάρβαρντ

Δικαστήριο στη Βοστόνη «ακυρώνει και παραμερίζει» τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Χάρβαρντ καθώς συνιστούν «παραβίαση της πρώτης τροπολογίας» του αμερικανικού Συντάγματος.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για τη Λισαβόνα – 15 νεκροί και 7 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ
Τραμ/Funicular 04.09.25

Ημέρα εθνικού πένθους για τη Λισαβόνα - 15 νεκροί και 7 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ

Η Πορτογαλία μετρά τους νεκρούς της, για την ώρα 15 με 7 άτομα να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, την ώρα που η κοινωνία είναι παγωμένη και σοκαρισμένη. Η συντήρηση του τραμ είχε δοθεί σε ιδιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά
Μάρκο Ρούμπιο 04.09.25

«Θα βυθίζουμε τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά»

Ο Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στο φονικό στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες μηνύουν τον στρατό των ΗΠΑ για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023
Εγκληματική αμέλεια 04.09.25

Οικογένειες θυμάτων μηνύουν τον αμερικανικό στρατό για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023

Στις ΗΠΑ, όπου η οπλοκατοχή είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία, οι μαζικοί πυροβολισμοί παραμένουν μια από τις πιο σκοτεινές συνέπειες της εύκολης πρόσβασης σε όπλα.

Σύνταξη
Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
Κόσμος 03.09.25

Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ζητά από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να ανοίξει τις πύλες και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτικὴ Ἀδελφότητα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»
DVF Awards 04.09.25

Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»

Η Κιμ Καρντάσιαν άσκησε δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις της ICE υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι πλήττουν εργάτες και οικογένειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;
Κόσμος 04.09.25

Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;

Το Ίντερνετ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων, με τις περισσότερες οικογένειες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία συνδεδεμένη συσκευή.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Εκεί βρίσκεται το μέλλον»: Η Ρις Γουίδερσπουν θέλει οι γυναίκες να αγκαλιάσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη
A.I. 04.09.25

«Εκεί βρίσκεται το μέλλον»: Η Ρις Γουίδερσπουν θέλει οι γυναίκες να αγκαλιάσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη

Την ώρα που οι περισσότεροι καλλιτέχνες αντιδρούν στην όλο και αυξανόμενη χρήση της στις τέχνες, η σταρ του Χόλιγουντ Ρις Γουίδερσπουν πάει κόντρα στο ρεύμα και στηρίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές

Η μείωση παραγωγής στην Ευρώπη και την Ελλάδα λόγω κόστους και ευλογιάς των προβάτων, σε συνδυασμό με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μοσχάρι, έχουν εκτινάξει τις τιμές για τον έλληνα καταναλωτή έως 50% σε έναν χρόνο

Δήμητρα Σκούφου
Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο
Ένας κόσμος που καίγεται 04.09.25

Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο

Οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων, εντείνοντας την έλλειψη πόρων, ενώ οι συγκρούσεις επιταχύνουν την περιβαλλοντική καταστροφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους

Η άμεση επίπτωση από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα εμφανιστεί το 2026 και θα αφορά όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2016

Ηλίας Γεωργάκης
«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ
Επί ποδός 04.09.25

«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ

Χαρακτηρίζοντας αυθαίρετα το Σικάγο «την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να στείλει δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε ακόμη ένα προπύργιο των Δημοκρατικών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Φλόριντα τερματίζει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των μαθητών
Φλόριντα 04.09.25

Τερματίζουν τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς ακόμη και των μαθητών

Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σχεδιάζει να βάλει η Φλόριντα, όπου τη σχολική χρονιά 2024-25, περίπου το 5,1% των παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία δεν έκανε ένα ή περισσότερα εμβόλια.

Σύνταξη
Ρωσία: «Εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία
Μαρία Ζαχάροβα 04.09.25

«Κίνδυνος» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία

«Απόλυτα απαράδεκτες» χαρακτήρισε η Μαρία Ζαχάροβα τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αποτελούν «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ τερματίζει πρόγραμμα προστασίας μεταναστών από τη Βενεζουέλα
Πρόγραμμα Μπάιντεν 04.09.25

Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στην προστασία μεταναστών από τη Βενεζουέλα

Η Κρίστι Νόεμ έκρινε πως πλέον οι πολίτες της Βενεζουέλας δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το πρόγραμμα προστασίας μεταναστών που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Σύνταξη
Ισημερινός: Πρώην υπουργός και βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου προέδρου
Ισημερινός 04.09.25

Διώξεις σε πρώην υπουργό και βουλευτή για τη δολοφονία υποψήφιου προέδρου

Πρώην υπουργός και άλλοτε μορφή-κλειδί της κυβέρνησης στον Ισημερινό καθώς και πρώην βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου για την προεδρία της χώρας.

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Η Τουρκία ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης για να βάλει ταφόπλακα στο περιουσιακό
Επικαιρότητα 04.09.25

Η Αγκυρα ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης των Κατεχομένων

Το ψευδοκράτος ετοιμάζεται να κτίσει περίπου 6.500 χιλιάδες κατοικίες, με τουρκικό χρήμα, στα Κατεχόμενα, ενεργοποιώντας το σχέδιο τουρκοποίησής τους προκειμένου να θάψει το περιουσιακό.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 300 τόνους χημικών από την Κίνα με προορισμό την παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό
Παραγωγή ναρκωτικών 04.09.25

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν χημικά από την Κίνα με προορισμό το καρτέλ Σιναλόα

Κατασχέθηκαν δυο φορτία χημικών ουσιών που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί από την Κίνα στο καρτέλ Σιναλόα για την παραγωγή ναρκωτικών, ανέφεραν οι αρχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Χάρβαρντ: Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων που αποφάσισε ο Τραμπ
ΗΠΑ 04.09.25

Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για το Χάρβαρντ

Δικαστήριο στη Βοστόνη «ακυρώνει και παραμερίζει» τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Χάρβαρντ καθώς συνιστούν «παραβίαση της πρώτης τροπολογίας» του αμερικανικού Συντάγματος.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για τη Λισαβόνα – 15 νεκροί και 7 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ
Τραμ/Funicular 04.09.25

Ημέρα εθνικού πένθους για τη Λισαβόνα - 15 νεκροί και 7 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ

Η Πορτογαλία μετρά τους νεκρούς της, για την ώρα 15 με 7 άτομα να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, την ώρα που η κοινωνία είναι παγωμένη και σοκαρισμένη. Η συντήρηση του τραμ είχε δοθεί σε ιδιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά
Μάρκο Ρούμπιο 04.09.25

«Θα βυθίζουμε τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά»

Ο Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στο φονικό στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Τουρκία: Απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασίας υπό τον φόβο επεισοδίων λόγω των φιλοϊσραηλινών του θέσεων
Φόβος επεισοδίων 04.09.25

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία με την αιτιολογία ότι υπάρχουν φόβοι για επεισόδια εξαιτίας των φιλοϊσραηλινών θέσεων που έχει εκφράσει ο αλγερινοεβραϊκής καταγωγής καλλιτέχνης.

Σύνταξη
Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες μηνύουν τον στρατό των ΗΠΑ για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023
Εγκληματική αμέλεια 04.09.25

Οικογένειες θυμάτων μηνύουν τον αμερικανικό στρατό για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023

Στις ΗΠΑ, όπου η οπλοκατοχή είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία, οι μαζικοί πυροβολισμοί παραμένουν μια από τις πιο σκοτεινές συνέπειες της εύκολης πρόσβασης σε όπλα.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο