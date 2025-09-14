Η ακροδεξιά προελαύνει, η ρητορική μίσους και η τοξικότητα εκτοξεύονται

Τόσο στην Ελλάδα όσο και γενικότερα στη λεγόμενη συλλογική Δύση, η ακροδεξιά είτε αναγεννιέται είτε αντεπιτίθεται είτε επελαύνει, ενισχυόμενη και από πολιτικές που ασκούνται από κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, όπως τα αντιμεταναστευτικού χαρακτήρα μέτρα που λαμβάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας από την κυβέρνηση.

Τις τελευταίες ημέρες, η ευρωπαϊκή ακροδεξιά, εκμεταλλευόμενη ένα κύμα μισαλλοδοξίας που γεννήθηκε στις ΗΠΑ από τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ κι έσκασε και στις ακτές της ηπείρου μας, βγήκε σε ευρωπαϊκούς δρόμους κι έκανε άλλη μια επίδειξη της παρούσας ισχύος της, που, εάν αυξηθεί ακόμη περισσότερο, τότε οι εναπομείνασες ευρωπαϊκές αξίες που παραμένουν σε ισχύ ενδέχεται να υποστούν νέα πλήγματα.

Ο θάνατος του Κερκ χρησιμοποιείται για την ενίσχυση και τη νομιμοποίηση της ακροδεξιάς και την ποινικοποίηση της αριστερής αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης βίαιων επιθέσεων. Αυτή η εκστρατεία καθοδηγείται από ακροδεξιές ομάδες, αλλά διευκολύνεται από πολιτικές τάσεις και μέσα ενημέρωσης σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Ξεκίνησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου εκπρόσωποι του ακροδεξιού μπλοκ, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, απαίτησαν ενός λεπτού σιγή και διαμαρτυρήθηκαν έντονα όταν αυτό απορρίφθηκε για διαδικαστικούς λόγους. Το μπλοκ της Ευρώπης των Κυρίαρχων Εθνών, με επικεφαλής το νεοναζιστικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), λέγεται ότι έχει προτείνει τον Κερκ για το Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης.

Η Άλις Βάιντελ του AfD τον χαρακτήρισε «μαχητή της ελευθερίας του λόγου», που πυροβολήθηκε «από έναν φανατικό που μισεί τον τρόπο ζωής μας».

Ο Ζορντάν Μπαρντελά του Εθνικού Συναγερμού της Γαλλίας κατήγγειλε την «απάνθρωπη ρητορική της Αριστεράς και την μισαλλοδοξία της» που «τροφοδοτεί την πολιτική βία». Πρόσθεσε: «Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό το δηλητήριο που κατατρώει τις δημοκρατικές μας κοινωνίες».

Ο Γκερτ Βίλντερς του Κόμματος της Ελευθερίας της Ολλανδίας αναδημοσίευσε μια δήλωση του Κερκ που περιγράφει το Ισλάμ ως «το σπαθί που χρησιμοποιεί η Αριστερά για να κόψει τον λαιμό της Αμερικής».

Στη Βρετανία, ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος, Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε ότι ο Κερκ «δολοφονήθηκε επειδή είπε πράγματα που άλλοτε αποτελούσαν την κοινή λογική. Ο κόσμος έχει πλέον έναν λαμπρό νέο μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου».

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του λαϊκιστικού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις στη Βρετανία, έγραψε ένα άρθρο γνώμης στην Daily Mail στο οποίο ισχυρίζεται ότι η Αριστερά ευθύνεται για τον θάνατο του «ευαγγελιστή του συντηρητισμού», όπως τον χαρακτήρισαν τον Κερκ οι New York Times.

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της αγιοποίησης του Κερκ είναι πλήρως εμφανές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου χθες πάνω από 110.000 ακροδεξιοί, με επικεφαλής τον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον, ξεχύθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου. Μερίδα του Τύπου και του κοινοβουλίου καταβάλλουν προσπάθεα να αναδείξουν την ακροδεξιά της Βρετανίας, υποστηρίζοντας κινητοποιήσεις τους κατά των μεταναστών έξω από καταλύματα αιτούντων άσυλο.

Ο Ρόμπινσον δήλωσε ότι κινητοποίηση ήταν αφιερωμένη στον ομοϊδεάτη του Κερκ και ισχυρίστηκε ότι, μετά από όσα συνέβησαν, «έχω κι εγώ έναν στόχο πάνω μου».

Στη Βρετανία έχει ξεκινήσει ένα κυνήγι μαγισσών, εναντίον οποιουδήποτε αναφέρεται στον ακροδεξιό «ακτιβισμό» και τη ρητορική μίσους που χρησιμοποιούσε ο τραμπικός influencer Τσάρλι Κερκ. Ο συγγραφέας Νελς Άμπεϊ καταγγέλθηκε επειδή συνέδεσε τον Κερκ με έναν πρώην ηγέτη της Κου Κλουξ Κλαν, τον Ντέιβιντ Ντιουκ.

Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη συμπαιγνία σοσιαλδημοκρατικών και «φιλελεύθερων» εντύπων και πολιτικών, όπως υπογραμμίζουν Βρετανοί αριστεροί.

Στη Βρετανία, μιλώντας εκ μέρους της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, ο πρωθυπουργός χώρας, Κιρ Στάρμερ, έγραψε στο διαδίκτυο: «Οι σκέψεις μου απόψε είναι με τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ». Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα «σπαρακτικό» γεγονός.

Όπως επισημαίνεται, η κυβέρνηση αυτού του… υπέρμαχου της ελεύθερης και ανοιχτής συζήτησης, τους τελευταίους μήνες έχει συλλάβει πάνω από 1.000 ανθρώπους στην Πλατεία του Κοινοβουλίου, για ειρηνικές διαμαρτυρίες κατά της σφαγής που συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας και την απαγόρευση της Παλαιστινιακής Δράσης βάσει των νόμων περί τρομοκρατίας. Η κατασταλτική ατζέντα του Στάρμερ συμμερίζεται όλους όσοι παριστάνουν ότι κλαίνε για τη δημοκρατία μετά από τον θάνατο του Κερκ.

Στη Γαλλία, η Le Monde δημοσίευσε μια γεμάτη συναισθηματική φόρτιση, εγκάρδια αφήγηση της θλίψης στην οποία έχει βυθιστεί το κίνημα MAGA και ο Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά.

Το στοίχημα, όπως τονίζεται από αριστερές δυνάμεις της Ευρώπης, είναι οι εργαζόμενοι και οι νέοι να διακρίνουν την πραγματική ιδεολογική συγγένεια ανάμεσα στον Κερκ και τους πενθούντες για τον χαμό του πίσω από αυτήν την ψεύτικη ανησυχία για την ελευθερία του λόγου.

Αλλά το μόνο που μπορεί να κάνει η τραγελαφική έκρηξη συμπάθειας προς το πρόσωπό του, όπως εκτιμούν, είναι να διευρύνει το χάσμα μεταξύ της άρχουσας τάξης και του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, που αποστρέφεται τις ιδέες του Κερκ.

Ακροδεξιά και διαδίκτυο

Παράλληλα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια ανησυχητική αύξηση της διαδικτυακής τοξικότητας που στοχεύει μειονότητες, γυναίκες και πρόσφυγες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) κάλεσε πρόσφατα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Σουηδία, η Πορτογαλία, η Κροατία και η Λετονία να λάβουν αυστηρότερα μέτρα ενάντια στη ρητορική μίσους.

Η παρέμβασής της ήρθε μετά από σχετική έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μίσους στο Διαδίκτυο (EOOH), της οποία τα στοιχεία προκαλούν προβληματισμό.

Οι ειδικοί συνδέουν την εν λόγω άνοδο με:

πολιτικές εντάσεις και την ενίσχυση των ακροδεξιών αφηγημάτων,

αλγοριθμικές προτάσεις που ενισχύουν ακραίο περιεχόμενο,

την ευκολία ανωνυμίας που προσφέρουν οι πλατφόρμες.

Σύμφωνα με έρευνα του European Digital Media Observatory, η ενίσχυση της πόλωσης στα κοινωνικά δίκτυα αυξάνει κατά 25% την πιθανότητα έκθεσης σε ρητορική μίσους.