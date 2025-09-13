Υπερβολές, ψέματα και μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε του αντιπάλους

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ υποστήριζε ότι ήταν οπαδός της ελευθερίας του λόγου και της ανοιχτής ανταλλαγής ιδεών. Ωστόσο, μέσω της οργάνωσής του Turning Point USA, και της ρητορικής του ενάντια σε μαύρους, μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ άτομα και κάθε τι διαφορετικό είχε σπείρει τη διχόνοια.

Έχοντας αναδειχθεί σε κορυφαία μορφή του MAGA κινήματος πριν από τη δολοφονία του, δεν φοβόταν να διασπείρει ψεύδη, να χρησιμοποιήσει υπερβολές, αρκεί να πετύχαινε τον σκοπό του. Και ενώ όσα έλεγε «ηχούσαν σαν μουσική» στα αυτιά των ακραία δεξιών Ρεπουμπλικάνων, οι αντίπαλοί του εξοργίζονταν για τη διασπορά μίσους.

Αυτό ήταν, σύμφωνα με τις αρχές, κάτι που έλεγε και ο δολοφόνος του, Τάιλερ Ρόμπινσον, στα μέλη της οικογένειάς του.

Οι «τρανς δολοφόνοι»

Λίγο πριν δολοφονηθεί σε πανεπιστήμιο της Γιούτα την Τετάρτη, ο Τσάρλι Κερκ δέχθηκε την εξής ερώτηση: «Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές δολοφονίες τα τελευταία 10 χρόνια;».

«Πάρα πολλοί», απάντησε ο Κερκ. Και όμως, όπως επισημαίνει το Reuters, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα τρανς άτομα ευθύνονται για πολύ μικρό αριθμό ένοπλων επιθέσεων με πολλαπλούς θανάτους. Ωστόσο, ο ακροδεξιός οπαδός του Τραμπ δεν φοβήθηκε να μιλήσει προβοκατόρικα εναντίον μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Άλλωστε ο τρόπος αυτός είχε κινητοποιήσει τόσους φοιτητές να πάνε στις κάλπες και να ψηφίσουν Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Τσάρλι πίστευε στη δύναμη του επιχειρήματος και της καλής πίστης συζήτησης για να βρει την αλήθεια και να καθοδηγήσει τους ανθρώπους προς, αν όχι συμφωνία, τουλάχιστον αμοιβαία κατανόηση», ανέφερε η δήλωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της οργάνωσης Turning Point USA μετά τη δολοφονία του. Η οργάνωση δεν απάντησε στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Υπερβολές και ακρότητες

Η προβοκατόρικη ρητορική του Τσάρλι Κερκ συχνά περιελάμβανε σχόλια κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και των μεταναστών, αλλά και των μαύρων και της αριστεράς –όπως την ορίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Δηλαδή ό,τι δεν είναι δεξιό είναι «κομμουνιστικό».

Πολλές από τις απόψεις του αντανακλούσαν τις συντηρητικές απόψεις από τις οποίες εμφορείται σήμερα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Κυρίως για τα δικαιώματα των τρανς και των ΛΟΑΤΚΙ, την άμβλωση, τη μετανάστευση, την οπλοκατοχή. Ωστόσο, διατύπωνε και απόψεις πλήρως ευθυγραμμισμένες με την ακροδεξιά φράξια του κόμματος. Κατηγορώντας τους μαύρους για την εγκληματικότητα και ισχυριζόμενος ότι η αριστερά χρησιμοποιεί το Ισλάμ για να καταστρέψει την Αμερική.

Άλλες φορές εμφανιζόταν περισσότερο συγκαταβατικός, ισχυριζόμενος ότι η «εμμονή του», ήταν «πώς θα αποριζοσπαστικοποιήσουμε τη χώρα τα επόμενα δύο χρόνια».

Οργή, φόβος και λατρεία

Σύμφωνα με τον Κάιλ Σπένσερ, που έχει γράψει το βιβλίο «Raising Them Right» («Ανατρέφοντάς τους Δεξιά»), για την άνοδο του κινήματος του ακροδεξιού ακτιβιστή, «υπήρχαν δύο κόσμοι».

«Ο Τσάρλι Κερκ λατρευόταν από ανθρώπους που συμμερίζονταν το όραμά του για την Αμερική, στην οποία οι λευκοί άνθρωποι ήταν πολύ θύματα των προσπαθειών για τη δημιουργία περισσότερης ποικιλομορφίας και ισότητας», λέει. Αλλά «τον περιφρονούσαν ή τον φοβούνταν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο στόχαστρο αυτών των απόψεων».

Επίσης, δεν υπήρχε τίποτα που να περνάει κάτω από τα ραντάρ του. Όταν ανακοινώθηκε ο αρραβώνας της τραγουδίστριας Τέιλορ Σουίφτ –γνωστής για την κόντρα της με τον Ντόναλντ Τραμπ- με τον παίκτη του NFL Τράβις Κέλσι, δεν κρατήθηκε. Την προέτρεψε να «απορρίψει τον φεμινισμό» και να «υποταχθεί στον σύζυγό της».

Ενώ, όταν ρωτήθηκε, τι θα έκανε αν είχε μια 10χρονη κόρη που είχε μείνει έγκυος μετά από βιασμό, απάντησε: «Η απάντηση είναι ότι, ναι, το μωρό θα γεννηθεί».

Κατά μαύρων, μεταναστών, ΛΟΑΤΚΙ

Ο Τσάρλι Κερκ χαρακτήριζε «ιστορικό λάθος» την ψήφιση του Νόμου περί Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1964, που έδωσε τέλος στις φυλετικές διακρίσεις. Και υποστήριζε ότι τα προγράμματα για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη οδήγησαν σε «κλοπή» θέσεων από «άξιους λευκούς».

Σε ένα επεισόδιο της εκπομπής του τον Ιούλιο του 2023, στους «κλέφτες θέσεων λευκών» συμπεριέλαβε την τηλεοπτική προσωπικότητα Τζόι Ριντ, την πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα, την εκλιπούσα βουλευτή Σίλα Τζάκσον Λι και τον δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον. «Έπρεπε να πάνε να κλέψουν τη θέση ενός λευκού για να τους πάρουν κάπως σοβαρά», είπε.

Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ασπαζόταν τη θεωρία συνωμοσίας της «Μεγάλης Αντικατάστασης». Δηλαδή ότι οι μη λευκοί μετανάστες θα αντικαταστήσουν τους λευκούς πολίτες. Αλλά και ότι το Ισλάμ «δεν είναι συμβατό με τον δυτικό πολιτισμό».

Επίσης, αντιτάχθηκε στα δικαιώματα των τρανς, χρηματοδοτώντας μέσω της οργάνωσής του συγκεντρώσεις κατά της ιατρικής περίθαλψης των τρανς ατόμων. Είχε παρομοιάσει τους γιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες επιβεβαίωσης φύλου με Ναζί που διαπράττουν φρικαλεότητες.

Παλλόμενο μεσαίο δάχτυλο

Επιτιθέμενος στη λεγόμενη woke κουλτούρα, είχε πει σε ομιλία του το 2023: «Ένα ζήτημα που πιστεύω ότι είναι τόσο αντίθετο με τις αισθήσεις μας, τόσο αντίθετο με τον φυσικό νόμο και τολμώ να πω ένα παλλόμενο μεσαίο δάχτυλο στον Θεό, είναι το τρανς πράγμα που συμβαίνει στην Αμερική αυτή τη στιγμή».

Και παρέθεσε εδάφιο της Βίβλου που λέει ότι μια γυναίκα που φοράει ανδρικά ρούχα ή ένας άνδρας που φοράει γυναικείο ένδυμα είναι «βδέλυγμα».

Σε εκπομπή του τον Απρίλιο του 2022, υποστήριξε ότι στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια «δεν αρκούνται στο να παντρευτούν. Θέλουν να διαφθείρουν τα παιδιά σας».

Μετά τη δολοφονία του, εκπρόσωπος της GLAAD, από τις κορυφαίες ομάδες υπεράσπισης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις ΗΠΑ, καταδίκασε την πολιτική βία ως απαράδεκτη και την ένοπλη βία ως «επιδημία» που χρειάζεται επείγουσα δράση. Σημείωσε ωστόσο ότι «είναι επίσης αποδεδειγμένο γεγονός ότι ο Τσάρλι Κερκ διέδωσε άπειρες ποσότητες παραπληροφόρησης σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα».

Ένας κομήτης του MAGA κινήματος

Ο Τσάρλι Κερκ είχε ταχεία και εντυπωσιακή πορεία στο κίνημα MAGA, των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ.

Γιος συμβούλου σε κλινική ψυχικής υγείας και ενός αρχιτέκτονα, μεγάλωσε σε μια εύπορη γειτονιά έξω από το Σικάγο. Ξεκίνησε την οργάνωση Turning Point USA σε ηλικία 18 ετών. Και άρχισε να εργάζεται για τον μεγαλύτερο γιο του Τραμπ, τον Ντόναλντ Τζούνιορ. Γνωρίστηκε με τον ίδιος τον πρόεδρο Τραμπ στο Μαρ-Α-Λάγκο το 2017.

Ήταν μεταξύ αυτών που υπερασπίστηκαν με λύσσα τις καταγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ ότι στις εκλογές του 2020 οι «Δημοκρατικοί έκλεψαν τις εκλογές». Και περιδιάβηκε όλα τα πανεπιστήμια για να κερδίσει ψήφους για λογαριασμό του το 2024. Αλλά όχι μόνο αυτό…

«Λίστα παρακολούθησης καθηγητών»

Η οργάνωση Turning Point USA αναφέρει ότι έχει παραρτήματα σε 3.500 λύκεια και πανεπιστημιουπόλεις, 250.000 φοιτητές ως μέλη και ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 80 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ιστότοπός της φιλοξενεί και μια «Λίστα Παρακολούθησης Καθηγητών». Το εργαλείο αυτό επιτρέπει στους σπουδαστές να καταγγέλλουν καθηγητές και διοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αν κρίνουν ότι ανήκουν στη «ριζοσπαστική αριστερά».

Η προσθήκη ενός ονόματος σε αυτή τη λίστα μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη. Η μαύρη καθηγήτρια, Στέισι Πάτον, του Πανεπιστημίου Morgan State, ενός ιστορικά πανεπιστήμιο των μαύρων, περιέγραψε πώς ήταν να προστεθεί στη λίστα.

«Για εβδομάδες τα εισερχόμενά μου και τα φωνητικά μου μηνύματα ήταν κατακλυσμένα. Κυρίως λευκοί άνδρες έφτυναν δηλητήριο μέσω τηλεφώνου», χρησιμοποιώντας ρατσιστικές προσβολές και βωμολοχίες, έγραψε στο ιστολόγιό της. «Απειλούσαν με κάθε είδους βία».