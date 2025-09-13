newspaper
13.09.2025 | 20:30
Αλιευτικό προσέκρουσε σε βράχια στον Θερμαϊκό - Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 18:37
Βίντεο από το τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια - Θύμα μια 16χρονη κοπέλα
Υπερβολές, ψέματα και μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε του αντιπάλους
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:14

Υπερβολές, ψέματα και μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε του αντιπάλους

Η δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ επανέφερε στην επικαιρότητα τη ρητορική του ενάντια σε μαύρους, μετανάστες, φεμινίστριες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Αλλά και το γεγονός ότι προκαλούσε ακραία συναισθήματα

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Spotlight

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ υποστήριζε ότι ήταν οπαδός της ελευθερίας του λόγου και της ανοιχτής ανταλλαγής ιδεών. Ωστόσο, μέσω της οργάνωσής του Turning Point USA, και της ρητορικής του ενάντια σε μαύρους, μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ άτομα και κάθε τι διαφορετικό είχε σπείρει τη διχόνοια.

Έχοντας αναδειχθεί σε κορυφαία μορφή του MAGA κινήματος πριν από τη δολοφονία του, δεν φοβόταν να διασπείρει ψεύδη, να χρησιμοποιήσει υπερβολές, αρκεί να πετύχαινε τον σκοπό του. Και ενώ όσα έλεγε «ηχούσαν σαν μουσική» στα αυτιά των ακραία δεξιών Ρεπουμπλικάνων, οι αντίπαλοί του εξοργίζονταν για τη διασπορά μίσους.

Αυτό ήταν, σύμφωνα με τις αρχές, κάτι που έλεγε και ο δολοφόνος του, Τάιλερ Ρόμπινσον, στα μέλη της οικογένειάς του.

Οι «τρανς δολοφόνοι»

Λίγο πριν δολοφονηθεί σε πανεπιστήμιο της Γιούτα την Τετάρτη, ο Τσάρλι Κερκ δέχθηκε την εξής ερώτηση: «Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές δολοφονίες τα τελευταία 10 χρόνια;».

«Πάρα πολλοί», απάντησε ο Κερκ. Και όμως, όπως επισημαίνει το Reuters, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα τρανς άτομα ευθύνονται για πολύ μικρό αριθμό ένοπλων επιθέσεων με πολλαπλούς θανάτους. Ωστόσο, ο ακροδεξιός οπαδός του Τραμπ δεν φοβήθηκε να μιλήσει προβοκατόρικα εναντίον μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Άλλωστε ο τρόπος αυτός είχε κινητοποιήσει τόσους φοιτητές να πάνε στις κάλπες και να ψηφίσουν Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Τσάρλι πίστευε στη δύναμη του επιχειρήματος και της καλής πίστης συζήτησης για να βρει την αλήθεια και να καθοδηγήσει τους ανθρώπους προς, αν όχι συμφωνία, τουλάχιστον αμοιβαία κατανόηση», ανέφερε η δήλωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της οργάνωσης Turning Point USA μετά τη δολοφονία του. Η οργάνωση δεν απάντησε στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Υπερβολές και ακρότητες

Η προβοκατόρικη ρητορική του Τσάρλι Κερκ συχνά περιελάμβανε σχόλια κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και των μεταναστών, αλλά και των μαύρων και της αριστεράς –όπως την ορίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Δηλαδή ό,τι δεν είναι δεξιό είναι «κομμουνιστικό».

Πολλές από τις απόψεις του αντανακλούσαν τις συντηρητικές απόψεις από τις οποίες εμφορείται σήμερα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Κυρίως για τα δικαιώματα των τρανς και των ΛΟΑΤΚΙ, την άμβλωση, τη μετανάστευση, την οπλοκατοχή. Ωστόσο, διατύπωνε και απόψεις πλήρως ευθυγραμμισμένες με την ακροδεξιά φράξια του κόμματος. Κατηγορώντας τους μαύρους για την εγκληματικότητα και ισχυριζόμενος ότι η αριστερά χρησιμοποιεί το Ισλάμ για να καταστρέψει την Αμερική.

Άλλες φορές εμφανιζόταν περισσότερο συγκαταβατικός, ισχυριζόμενος ότι η «εμμονή του», ήταν «πώς θα αποριζοσπαστικοποιήσουμε τη χώρα τα επόμενα δύο χρόνια».

Οργή, φόβος και λατρεία

Σύμφωνα με τον Κάιλ Σπένσερ, που έχει γράψει το βιβλίο «Raising Them Right» («Ανατρέφοντάς τους Δεξιά»), για την άνοδο του κινήματος του ακροδεξιού ακτιβιστή, «υπήρχαν δύο κόσμοι».

«Ο Τσάρλι Κερκ λατρευόταν από ανθρώπους που συμμερίζονταν το όραμά του για την Αμερική, στην οποία οι λευκοί άνθρωποι ήταν πολύ θύματα των προσπαθειών για τη δημιουργία περισσότερης ποικιλομορφίας και ισότητας», λέει. Αλλά «τον περιφρονούσαν ή τον φοβούνταν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο στόχαστρο αυτών των απόψεων».

Επίσης, δεν υπήρχε τίποτα που να περνάει κάτω από τα ραντάρ του. Όταν ανακοινώθηκε ο αρραβώνας της τραγουδίστριας Τέιλορ Σουίφτ –γνωστής για την κόντρα της με τον Ντόναλντ Τραμπ- με τον παίκτη του NFL Τράβις Κέλσι, δεν κρατήθηκε. Την προέτρεψε να «απορρίψει τον φεμινισμό» και να «υποταχθεί στον σύζυγό της».

Ενώ, όταν ρωτήθηκε, τι θα έκανε αν είχε μια 10χρονη κόρη που είχε μείνει έγκυος μετά από βιασμό, απάντησε: «Η απάντηση είναι ότι, ναι, το μωρό θα γεννηθεί».

Κατά μαύρων, μεταναστών, ΛΟΑΤΚΙ

Ο Τσάρλι Κερκ χαρακτήριζε «ιστορικό λάθος» την ψήφιση του Νόμου περί Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1964, που έδωσε τέλος στις φυλετικές διακρίσεις. Και υποστήριζε ότι τα προγράμματα για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη οδήγησαν σε «κλοπή» θέσεων από «άξιους λευκούς».

Σε ένα επεισόδιο της εκπομπής του τον Ιούλιο του 2023, στους «κλέφτες θέσεων λευκών» συμπεριέλαβε την τηλεοπτική προσωπικότητα Τζόι Ριντ, την πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα, την εκλιπούσα βουλευτή Σίλα Τζάκσον Λι και τον δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον. «Έπρεπε να πάνε να κλέψουν τη θέση ενός λευκού για να τους πάρουν κάπως σοβαρά», είπε.

Ο Τσάρλι Κερκ, «Ενάρετος άνθρωπος», σύμφωνα με την αφίσα μετά τον θάνατό του

Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ασπαζόταν τη θεωρία συνωμοσίας της «Μεγάλης Αντικατάστασης». Δηλαδή ότι οι μη λευκοί μετανάστες θα αντικαταστήσουν τους λευκούς πολίτες. Αλλά και ότι το Ισλάμ «δεν είναι συμβατό με τον δυτικό πολιτισμό».

Επίσης, αντιτάχθηκε στα δικαιώματα των τρανς, χρηματοδοτώντας μέσω της οργάνωσής του συγκεντρώσεις κατά της ιατρικής περίθαλψης των τρανς ατόμων. Είχε παρομοιάσει τους γιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες επιβεβαίωσης φύλου με Ναζί που διαπράττουν φρικαλεότητες.

Παλλόμενο μεσαίο δάχτυλο

Επιτιθέμενος στη λεγόμενη woke κουλτούρα, είχε πει σε ομιλία του το 2023: «Ένα ζήτημα που πιστεύω ότι είναι τόσο αντίθετο με τις αισθήσεις μας, τόσο αντίθετο με τον φυσικό νόμο και τολμώ να πω ένα παλλόμενο μεσαίο δάχτυλο στον Θεό, είναι το τρανς πράγμα που συμβαίνει στην Αμερική αυτή τη στιγμή».

Και παρέθεσε εδάφιο της Βίβλου που λέει ότι μια γυναίκα που φοράει ανδρικά ρούχα ή ένας άνδρας που φοράει γυναικείο ένδυμα είναι «βδέλυγμα».

Σε εκπομπή του τον Απρίλιο του 2022, υποστήριξε ότι στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια «δεν αρκούνται στο να παντρευτούν. Θέλουν να διαφθείρουν τα παιδιά σας».

Μετά τη δολοφονία του, εκπρόσωπος της GLAAD, από τις κορυφαίες ομάδες υπεράσπισης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις ΗΠΑ, καταδίκασε την πολιτική βία ως απαράδεκτη και την ένοπλη βία ως «επιδημία» που χρειάζεται επείγουσα δράση. Σημείωσε ωστόσο ότι «είναι επίσης αποδεδειγμένο γεγονός ότι ο Τσάρλι Κερκ διέδωσε άπειρες ποσότητες παραπληροφόρησης σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα».

Ο Τσάρλι Κερκ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων πριν από τις εκλογές του 2020

Ένας κομήτης του MAGA κινήματος

Ο Τσάρλι Κερκ είχε ταχεία και εντυπωσιακή πορεία στο κίνημα MAGA, των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ.

Γιος συμβούλου σε κλινική ψυχικής υγείας και ενός αρχιτέκτονα, μεγάλωσε σε μια εύπορη γειτονιά έξω από το Σικάγο. Ξεκίνησε την οργάνωση Turning Point USA σε  ηλικία 18 ετών. Και άρχισε να εργάζεται για τον μεγαλύτερο γιο του Τραμπ, τον Ντόναλντ Τζούνιορ. Γνωρίστηκε με τον ίδιος τον πρόεδρο Τραμπ στο Μαρ-Α-Λάγκο το 2017.

Ήταν μεταξύ αυτών που υπερασπίστηκαν με λύσσα τις καταγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ ότι στις εκλογές του 2020 οι «Δημοκρατικοί έκλεψαν τις εκλογές». Και περιδιάβηκε όλα τα πανεπιστήμια για να κερδίσει ψήφους για λογαριασμό του το 2024. Αλλά όχι μόνο αυτό…

«Λίστα παρακολούθησης καθηγητών»

Η οργάνωση Turning Point USA αναφέρει ότι έχει παραρτήματα σε 3.500 λύκεια και πανεπιστημιουπόλεις, 250.000 φοιτητές ως μέλη και ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 80 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ιστότοπός της φιλοξενεί και μια «Λίστα Παρακολούθησης Καθηγητών». Το εργαλείο αυτό επιτρέπει στους σπουδαστές να καταγγέλλουν καθηγητές και διοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αν κρίνουν ότι ανήκουν στη «ριζοσπαστική αριστερά».

Η προσθήκη ενός ονόματος σε αυτή τη λίστα μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη. Η μαύρη καθηγήτρια, Στέισι Πάτον, του Πανεπιστημίου Morgan State, ενός ιστορικά πανεπιστήμιο των μαύρων, περιέγραψε πώς ήταν να προστεθεί στη λίστα.

«Για εβδομάδες τα εισερχόμενά μου και τα φωνητικά μου μηνύματα ήταν κατακλυσμένα. Κυρίως λευκοί άνδρες έφτυναν δηλητήριο μέσω τηλεφώνου», χρησιμοποιώντας ρατσιστικές προσβολές και βωμολοχίες, έγραψε στο ιστολόγιό της. «Απειλούσαν με κάθε είδους βία».

  • Με στοιχεία από το Reuters

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

World
Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Πολωνία: Νέος συναγερμός για drones – Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά
Τι συνέβη 13.09.25

Νέος συναγερμός για drones στην Πολωνία - Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών», ανακοίνωσαν οι αρχές στην Πολωνία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να… λειτουργεί έστω για λίγο;
Ξεχωριστός 13.09.25

Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να... λειτουργεί έστω για λίγο;

Ο πρώτος Ασιάτης γ.γ. του ΟΗΕ μπορούσε να δει τι ήθελε η καθεμία από τις υπερδυνάμεις, πώς αυτό εντασσόταν στη συνολική στρατηγική τους, τις εγχώριες πολιτικές πιέσεις, αλλά και το προσωπικό στυλ ηγεσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: «Unite the kingdom» – Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση
Φωτογραφίες και βίντεο 13.09.25

«Unite the kingdom»: Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες στο Λονδίνο, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση

Οι ακροδεξιοί φώναζαν συνθήματα ενάντια στους μετανάστες, ενώ κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας και του Ισραήλ - «Απελάστε τους ρατσιστές, καλοδεχούμενοι πρόσφυγες» έλεγαν οι αντιφασίστες

Σύνταξη
Ισραήλ: Νέες φονικές επιθέσεις στη Γάζα – Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο
Αιματοκύλισμα 13.09.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα - Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο

Το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας - Τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας παρά τις εντολές για εκκένωση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ – Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ
Μαίνεται ο πόλεμος 13.09.25

Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ - Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ

Στα τέλη Αυγούστου η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ - Τι λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καλιφόρνια: Σκότωσε 13 ανθρώπους και βίασε 50 – Η ιστορία του πρώην αστυνομικού που συνελήφθη μετά από χρόνια
Κόσμος 13.09.25

Σκότωσε 13 ανθρώπους και βίασε 50: Η ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που συνελήφθη μετά από 4 δεκαετίες

Άρχισε να ληστεύει σπίτια στο σκοτάδι και κατέληξε να σκοτώνει δεκάδες ανθρώπους. Η ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που τρομοκρατούσε την Καλιφόρνια για δεκαετίες

Σύνταξη
Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»
Κόσμος 13.09.25

Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μόνο μετά από συμφωνία με το ΝΑΤΟ, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την παύση της αγοράς ρωσικού πετρελαίου

Σύνταξη
Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»
Κόσμος 13.09.25

Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται να έχει πάρει άλλη διάσταση, προκαλώντας φόβο στους πολιτικούς, αλλά και διάθεση για «εμφύλια» διαμάχη μεταξύ των πολιτών, μία ιδέα που καλλιεργούν οι ακροδεξιοί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ποιους εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία
Καψυποψία ειδικών 13.09.25

Ποιους εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι, στρατιωτικοί και αναλυτές δίνουν μια διαφορετική εξήγηση για την εισβολή των ρωσικών drones που σίγουρα απέχει από την φρενίτιδα που επικράτησε σε NATO και Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
Euroleague 13.09.25

Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση

Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, γνώρισε την ήττα από την Μονακό (80-83), με τον Μάικ Τζέιμς να ευστοχεί στο τρίποντο της νίκης 6.6'' πριν το τέλος της παράτασης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν μέσω διαδικτύου – Συνελήφθη 30χρονος «πελάτης» – Κύκλωμα μαστροπών βλέπει η ΕΛ.ΑΣ.
Θεσσαλονίκη 13.09.25

Σοκάρει υπόθεση μαστροπείας 16χρονης - Οι ροζ αγγελίες στο διαδίκτυο και η γυναίκα μαστροπός που αναζητείται

Η 16χρονη κατήγγειλε ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται μια γυναίκα που γνώρισε το καλοκαίρι του 2024 και της πρότεινε να βάλει ροζ αγγελίες - Της έδινε τα μισά χρήματα από κάθε ραντεβού

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Πάρτι επιστροφής στο Καραϊσκάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Πάρτι επιστροφής στο Καραϊσκάκη (vids)

Με μια... καταιγιστική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός διέλυσε 5-0 τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Super League, στο πρώτο φετινό ματς με τον κόσμο στο γήπεδό του. Γκολ και ασίστ ο Ποντένσε, δύο γκολ στο ντεμπούτο του και ο Ταρέμι!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έχασε πέναλτι ο Γιαζίτσι (vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Έχασε πέναλτι ο Γιαζίτσι (vid)

Ο Τούρκος άσος του Ολυμπιακού εκτέλεσε πέναλτι αλλά ο γκολκίπερ του Πανσερραϊκού έκανε καλή απόκρουση

Σύνταξη
ΔΕΘ: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη
Θεσσαλονίκη 13.09.25 Upd: 20:05

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Ατρόμητος – Άρης
Super League 13.09.25

LIVE: Ατρόμητος – Άρης

LIVE: Ατρόμητος – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Άρης, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Βόλος

LIVE: Παναιτωλικός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Βόλος, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Πολωνία: Νέος συναγερμός για drones – Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά
Τι συνέβη 13.09.25

Νέος συναγερμός για drones στην Πολωνία - Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών», ανακοίνωσαν οι αρχές στην Πολωνία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να… λειτουργεί έστω για λίγο;
Ξεχωριστός 13.09.25

Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να... λειτουργεί έστω για λίγο;

Ο πρώτος Ασιάτης γ.γ. του ΟΗΕ μπορούσε να δει τι ήθελε η καθεμία από τις υπερδυνάμεις, πώς αυτό εντασσόταν στη συνολική στρατηγική τους, τις εγχώριες πολιτικές πιέσεις, αλλά και το προσωπικό στυλ ηγεσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αταμάν: «Δεν ύψωσα τις γροθιές μου από σεβασμό στους φίλους μου στην Ελλάδα, αυτός που έγραψε… κανένα έλεος, απολύθηκε»
Eurobasket 2025 13.09.25

Αταμάν: «Δεν ύψωσα τις γροθιές μου από σεβασμό στους φίλους μου στην Ελλάδα, αυτός που έγραψε… κανένα έλεος, απολύθηκε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τον τελικό με τη Γερμανία, αναφέρθηκε για το ματς με την Ελλάδα, ενώ σχολίασε και το επίμαχο post των Τούρκων μετά την νίκη της ομάδας του

Σύνταξη
Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Βασίλη Κικίλια να ζητά διερεύνηση για τη στάση του λιμενικού και για την επάρκεια των μέτρων απέναντι σε έκνομες ενέργειες στον χώρο του λιμένα 

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο
Bundesliga 13.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο, για την 3η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Τότεναμ
Premier League 13.09.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Τότεναμ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Τότεναμ, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Νέο καμπανάκι κινδύνου για τη χώρα – Μεγάλη μείωση βροχών, χιονοπτώσεων – Συναγερμός για την Αττική
Νέα έρευνα - σοκ 13.09.25

Καμπανάκι κινδύνου για τη λειψυδρία στη χώρα - Μεγάλη μείωση βροχών, χιονοπτώσεων - Συναγερμός για την Αττική

Ποιοι παράγοντες απειλούν με λειψυδρία την Ελλάδα - Μεγάλη ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία νέας έρευνας του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σύρος: «Οξυγόνο» για τη Γάζα – Την Κυριακή ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla
Δείτε βίντεο 13.09.25

«Οξυγόνο» για τη Γάζα - Την Κυριακή από τη Σύρο ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla

Μέλη της ελληνικής πρωτοβουλίας που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla μιλούν για την προσπάθεια να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της πολύπαθης Γάζας - Γιατί το πλοίο ονομάστηκε «Οξυγόνο»

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

