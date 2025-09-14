Καπνισάκης: Η Ομάδα Αλήθειας επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα άλλων εποχών, ξεθάβει ακροδεξιά «τσεκούρια»
«Η Ομάδα Αλήθειας ξεθάβει πλέον τα ακροδεξιά "τσεκούρια" τεχνητής πόλωσης μήπως και αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τα πραγματικά της προβλήματα», επισημαίνει ο Μανώλης Καπνισάκης
«Εν έτει 2025 η Ομάδα Αλήθειας επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα άλλων εποχών», τονίζει ο Μανώλης Καπνισάκης, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη.
«Μια εβδομάδα νωρίτερα από το μνημόσυνο που κάνουν κάθε χρόνο ακροδεξιά μορφώματα και νεοναζιστικές οργανώσεις στον Μελιγαλά, η Ομάδα Αλήθειας (προφανώς για να μην ταυτιστεί ευθέως μαζί τους) δημοσιοποίησε σήμερα βίντεο -«οδοιπορικό» δήθεν για να αποτίσει φόρο τιμής στους «σφαγιασθέντες από τους συμμορίτες κομμουνιστές»», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Καπνισάκης.
Ακολούθως υπενθυμίζει το σκάνδαλο Blue Skies, υπογραμμίζοντας πως «η αλήθεια όμως είναι ότι το μόνο που επιδιώκει, είναι αφενός η συσπείρωση της ακροδεξιάς πτέρυγας της ΝΔ κι αφενός το «ξέπλυμα» του σκανδάλου (που διερευνά η Οικονομική Εισαγγελία) της V&O και Blues Skies με πρωταγωνίστρια την ίδια, καθώς αρκετοί εργαζόμενοι σε αυτήν (μεταξύ των οποίων και νυν υπουργοί) φέρεται να πληρώνονταν από τρίτες εταιρείες μέσω τριγωνικών συναλλαγών».
«Η Ομάδα Αλήθειας ξεθάβει πλέον τα ακροδεξιά «τσεκούρια» τεχνητής πόλωσης»
Σύμφωνα με τον κ. Καπνισάκη, «μετά τον «πόλεμο» διαστρέβλωσης της αλήθειας και δολοφονίας χαρακτήρων που επί χρόνια εξαπολύει (για λογαριασμό της ΝΔ) εναντίον όποιου δεν «συμμορφώνεται με τις υποδείξεις», η Ομάδα Αλήθειας ξεθάβει πλέον τα ακροδεξιά «τσεκούρια» τεχνητής πόλωσης μήπως και αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τα πραγματικά της προβλήματα».
Τέλος, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, αναφέρει πως «και σε αυτόν τον «πόλεμο» διχασμού και μισαλλοδοξίας που επιχειρεί, η Ομάδα Αλήθειας θα μείνει μόνη και απαξιωμένη».
