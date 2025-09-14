newspaper
14.09.2025 | 18:00
Φωτιά στον Έβρο - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Καπνισάκης: Η Ομάδα Αλήθειας επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα άλλων εποχών, ξεθάβει ακροδεξιά «τσεκούρια»
Πολιτική Γραμματεία 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:27

Καπνισάκης: Η Ομάδα Αλήθειας επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα άλλων εποχών, ξεθάβει ακροδεξιά «τσεκούρια»

«Η Ομάδα Αλήθειας ξεθάβει πλέον τα ακροδεξιά "τσεκούρια" τεχνητής πόλωσης μήπως και αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τα πραγματικά της προβλήματα», επισημαίνει ο Μανώλης Καπνισάκης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

«Εν έτει 2025 η Ομάδα Αλήθειας επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα άλλων εποχών», τονίζει ο Μανώλης Καπνισάκης, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη.

«Μια εβδομάδα νωρίτερα από το μνημόσυνο που κάνουν κάθε χρόνο ακροδεξιά μορφώματα και νεοναζιστικές οργανώσεις στον Μελιγαλά, η Ομάδα Αλήθειας (προφανώς για να μην ταυτιστεί ευθέως μαζί τους) δημοσιοποίησε σήμερα βίντεο -«οδοιπορικό» δήθεν για να αποτίσει φόρο τιμής στους «σφαγιασθέντες από τους συμμορίτες κομμουνιστές»», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Καπνισάκης.

Ακολούθως υπενθυμίζει το σκάνδαλο Blue Skies, υπογραμμίζοντας πως «η αλήθεια όμως είναι ότι το μόνο που επιδιώκει, είναι αφενός η συσπείρωση της ακροδεξιάς πτέρυγας της ΝΔ κι αφενός το «ξέπλυμα» του σκανδάλου (που διερευνά η Οικονομική Εισαγγελία) της V&O και Blues Skies με πρωταγωνίστρια την ίδια, καθώς αρκετοί εργαζόμενοι σε αυτήν (μεταξύ των οποίων και νυν υπουργοί) φέρεται να πληρώνονταν από τρίτες εταιρείες μέσω τριγωνικών συναλλαγών».

«Η Ομάδα Αλήθειας ξεθάβει πλέον τα ακροδεξιά «τσεκούρια» τεχνητής πόλωσης»

Σύμφωνα με τον κ. Καπνισάκη, «μετά τον «πόλεμο» διαστρέβλωσης της αλήθειας και δολοφονίας χαρακτήρων που επί χρόνια εξαπολύει (για λογαριασμό της ΝΔ) εναντίον όποιου δεν «συμμορφώνεται με τις υποδείξεις», η Ομάδα Αλήθειας ξεθάβει πλέον τα ακροδεξιά «τσεκούρια» τεχνητής πόλωσης μήπως και αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τα πραγματικά της προβλήματα».

Τέλος, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, αναφέρει πως «και σε αυτόν τον «πόλεμο» διχασμού και μισαλλοδοξίας που επιχειρεί, η Ομάδα Αλήθειας θα μείνει μόνη και απαξιωμένη».

Startups
Επιχειρήσεις: Το στοίχημα της νέας οικονομίας και των startups

Επιχειρήσεις: Το στοίχημα της νέας οικονομίας και των startups

Commodities
Κίνα: Η σταδιακή άνοδος του γουάν μπορεί να προσφέρει ώθηση στα αναδυόμενα νομίσματα

Κίνα: Η σταδιακή άνοδος του γουάν μπορεί να προσφέρει ώθηση στα αναδυόμενα νομίσματα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ 14.09.25

89η ΔΕΘ 14.09.25

Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Όσα έκανα δεν είναι από εμμονή, αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία να πληρώσουν
ΠΑΣΟΚ 14.09.25

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Όσα έκανα δεν είναι από εμμονή, αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία να πληρώσουν

«Η υπόθεσή μου πέρασε το πρώτο στάδιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και περιμένω την εκδίκαση της υπόθεσης», γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Πυροβολεί» τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη το Μαξίμου – «Ατεκμηρίωτες», γράφτηκαν «στο πόδι»
ΠΑΣΟΚ 14.09.25

«Πυροβολεί» τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη το Μαξίμου - «Ατεκμηρίωτες», γράφτηκαν «στο πόδι»

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα έσοδα»

Σύνταξη
Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 

Στη Μικρασιατική καταστροφή και τη 14η Σεπτεμβρίου που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
ΔΕΘ 14.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «οι «παροχές Μητσοτάκη στη ΔΕΘ» δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια μεγάλη επικοινωνιακή φούσκα που θα την συμπαρασύρει, δυστυχώς, η εκρηκτική ακρίβεια τους επόμενους μήνες»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Εμπιστευτείτε το σχέδιο που παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ – Δεν έχω δεσμεύσεις, δύναμή μου ο κόσμος
ΠΑΣΟΚ 14.09.25 Upd: 14:47

Ανδρουλάκης: Εμπιστευτείτε το σχέδιο που παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ – Δεν έχω δεσμεύσεις, δύναμή μου ο κόσμος

«Για εμάς η πολιτική αλλαγή περνάει από το ΠΑΣΟΚ», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ - Οι τοποθετήσεις για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το Παλαιστινιακό και τις διεθνείς εξελίξεις

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»
Ανασκόπηση 14.09.25

Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια υπερβολικά μακροσκελή ανασκόπηση, γεμάτη αυτοεπαίνους, αναφέρεται στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
ΔΕΘ 14.09.25

Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα

Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνταξη
Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»
Η ρηματική διακοίνωση 13.09.25

Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»

Η Ελλάδα απορρίπτει ως αβάσιμη και παράνομη την «επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη
ΔΕΘ 13.09.25

Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και υποστήριξε πως μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εγγυηθεί

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Εκλογές άμεσα, είμαστε έτοιμοι – Η Ελλάδα της ΝΔ, Ελλάδα των χαμένων ευκαιριών
Θεσσαλονίκη 13.09.25 Upd: 21:26

Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Εκλογές άμεσα, είμαστε έτοιμοι – Η Ελλάδα της ΝΔ, Ελλάδα των χαμένων ευκαιριών

Επαναφορά 13ου μισθού στο Δημόσιο, ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους και τον αποκλεισμό της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Βασίλη Κικίλια να ζητά διερεύνηση για τη στάση του λιμενικού και για την επάρκεια των μέτρων απέναντι σε έκνομες ενέργειες στον χώρο του λιμένα 

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα των πρωτοβουλιών για ενότητα – Κάλεσμα στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς
«Κεφάλαιο ο Τσίπρας» 13.09.25

Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα των πρωτοβουλιών για ενότητα – Κάλεσμα στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς

«Είναι η ώρα των πρωτοβουλιών της ενότητας, όχι με την έννοια της συγκόλλησης, αλλά με την έννοια του πολιτικού βάθους και του πολιτικού περιεχομένου», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής

«Γκέλα» για τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της Super League 2, ο οποίος ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β΄. Νίκησαν Νέστος Χρυσούπολης και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Σύνταξη
Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής
On Field 14.09.25

Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής

Η Εθνική ομάδα επέστρεψε, με τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη επιτυχία

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»
Στιγμιότυπα ζωής 14.09.25

Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»

Γεμάτο από εμβληματικές φωτογραφίες που όρισαν τη ζωή και καριέρα του, ο Στεφ Κάρι αποκαλύπτει στο λεύκωμα Shot Ready τα μαθήματα ζωής που τον έκαναν ό,τι είναι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας
Go Fun 14.09.25

Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας

Έχετε δει τον άνθρωπο με το καπέλο; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν την αλήθεια πίσω από τον Hat Man, την φιγούρα που εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια του ύπνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Ελλαδάρα – ομαδάρα και χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket 2025
Μπάσκετ 14.09.25

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Ελλαδάρα – ομαδάρα και χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket 2025

Μετά από ένα παιχνίδι «θρίλερ», η Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Φινλανδίας (92-89) στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία
14 Σεπτεμβρίου 14.09.25

Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις στην Ελλάδα για την Ημέρα Μνήμης συνιστούν «προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης» των διμερών σχέσεων.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις

Εντός έδρας ισοπαλία ο Ολυμπιακός Β' με τον Πανιώνιο στην πρεμιέρα της Super League 2. Ο Τσαγκαράκης δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του Πανιωνίου επειδή προηγήθηκε επιθετικό φάουλ στον Μπότη

Σύνταξη
Θεωρείτε ότι παίρνετε δίκαιο μισθό; Μία ερώτηση που διχάζει τους Ευρωπαίους
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Θεωρείτε ότι παίρνετε δίκαιο μισθό; Μία ερώτηση που διχάζει τους Ευρωπαίους

Οι κάτοικοι της Νότιας Ευρώπης εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία το αν λαμβάνουν δίκαιο μισθό, ενώ οι εργαζόμενοι στις σκανδιναβικές χώρες είναι λιγότερο προβληματισμένοι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η βραδιά που η Άννα Βίσση «βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο – Οι στιγμές από τη μαγική βραδιά και ο «αιώνιος έρωτας» με τον Καρβέλα
«Πίσω από την γλάστρα με το γιασεμί...» 14.09.25

Η βραδιά που η Άννα Βίσση «βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο – Οι στιγμές από τη μαγική βραδιά και ο «αιώνιος έρωτας» με τον Καρβέλα

Χθες, Σάββατο η Άννα Βίσση γέμισε (ξανά) το Καλλιμάρμαρο με περισσότερους από 60.000 ανθρώπους. Απόψε, Κυριακή, γράφει Ιστορία, με τη δεύτερη σερί sold out συναυλία της. Δυο βραδιές. 130.000 άνθρωποι. Σκηνές που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Νίκες για Αταλάντα και Ουντινέζε
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Νίκες για Αταλάντα και Ουντινέζε

Πρώτο τρίποντο για την Αταλάντα που διέλυσε με 4-1 τη Λέτσε, την ώρα που η Ουντινέζε επικρατούσε με 1-0 στην έδρα της Πίζα.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Αστέρας – ΑΕΛ

LIVE: Αστέρας – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – ΑΕΛ, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
Σημαντική νίκη για την Καϊράτ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Σημαντική νίκη για την Καϊράτ

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, νίκησε με 1-0 την Ακτόμπε και παραμένει στην κορυφή του πρωταθλήματος του Καζακαστάν

Σύνταξη
Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 
Pet Gala 14.09.25

Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 

Ένας κακοποιημένος σκύλος που έτρεμε από τον φόβο του έγινε η έμπνευση για μια νέα κατηγορία δημιουργιών και ο Άντονι Ρούμπιο έγινε ο πρώτος επίσημος pet couturier στην Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης καταφέρνοντας να ενώσει τον κόσμο της κομψότητας με την προστασία των ζώων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.09.25

Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο

Η Washington Post εξηγεί πως ο δολοφονημένος Τσάρλι Κερκ αξιοποίησε αριστοτεχνικά το ψηφιακό του αποτύπωμα για να ανεβάσει δραματικά τη δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος σκόραρε στο πρώτο ματς της επιστροφής του στον Ολυμπιακό, στάζει μέλι για τον κόσμο: «Τα είχαν κανονίσει πάρα πολύ ωραία και για αυτό είχα και εγώ μια πολύ καλή απόδοση»

Σύνταξη
Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ
Φόβος αντιδράσεων 14.09.25

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ

Στις συναντήσεις Ρούμπιο-Νετανιάχου θα συζητηθεί η αντίδραση ΗΠΑ-Ισραήλ στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους. Επίσης, το Τελ Αβίβ θέλει να δει μέχρι πού φτάνει η στήριξη των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος στην πρεμιέρα της Superleague 2.

Σύνταξη
