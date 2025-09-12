Αντικομμουνισμός από τα Lidl

Η Νέα Δημοκρατία, στην εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη διεκδίκησε, σε επίπεδο ρητορικής και αισθητικής τουλάχιστον, να είναι ένα κόμμα του «Κέντρου» και όχι της σκληρής Δεξιάς. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε κιόλας και σίγουρα δεν σημαίνει ότι έτσι όντως σκέφτονται τα στελέχη της.

Αντιθέτως, φαίνεται ότι ιδίως τώρα που η γενική γραμμή στην κυβερνητική παράταξη είναι «κλίνατε επί δεξιά», προφανώς για να περιοριστούν οι διαρροές προς την Ακροδεξιά, επιστρατεύεται ακόμη και η ρητορική των πρώτων μετεμφυλιακών χρόνων.

Αυτό προκύπτει από το τελευταίο βίντεο του ημιεπίσημου προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή της «Ομάδας Αλήθειας».

Ένα βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν οι ίδιοι οι επικεφαλής της «Ομάδας Αλήθειας», Κίμων Μπένος και Κώστας Δογάνης και στο οποίο αφού δηλώσουν ότι «αυτοί δεν τιμούν τους αγώνες της Αριστεράς» -μια κρίση που ως γνωστόν η Αριστερά παγκοσμίως περίμενε με αγωνία…- προχωρούν σε μια παράθεση των κατά δήλωσή τους «προδοσιών και εγκλημάτων της Αριστεράς».

Αποδεικνύοντας όχι μόνο τον βαθύ και ακροδεξιάς αισθητικής ωμό αντικομμουνισμό τους, αλλά και την πλήρη άγνοιά τους για τα ίδια τα ιστορικά περιστατικά τα οποία υποτίθεται ότι σχολιάζουν.

Έτσι το βίντεο χυδαίας απλοϊκότητας τα έχει όλα: ότι οι κομμουνιστές ήθελαν ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη, ότι κατήγγειλαν τη μικρασιατική καταστροφή, ότι ο Άρης Βελουχιώτης ήταν ένας σφαγέας και εγκληματίας, ότι ο ΕΛΑΣ στην Κατοχή σκότωνε πατριώτες και όχι δωσίλογους, ότι στον Μελιγαλά αλλά και στα Δεκεμβριανά οι κομμουνιστές έκαναν σφαγές, ότι στον Εμφύλιο έκαναν παιδομάζωμα και αναγκαστικές επιστρατεύσεις, ότι το ΑΚΕΛ στην Κύπρο ήταν κατά του αγώνα της ΕΟΚΑ, μην παραλείποντας να χρεώσουν στην Αριστερά και αυτά που έκανε η 17 Νοέμβρη και ο ΕΛΑ.

Ούτε στα… κονσερβοκούτια παρέλειψαν να αναφερθούν. Το μόνο που δεν είπαν ήταν οι… κουβάδες με τα βγαλμένα μάτια που ανέφεραν τα παλιά αντικομμουνιστικά έντυπα.

Προφανώς και μέσα σε όλον αυτόν τον ανεκδιήγητο προπαγανδιστικό οίστρο, η πραγματική ιστορία κακοποιείται βάναυσα. Μικρή σημασία έχει για τους επικεφαλής της «Ομάδας Αλήθειας» ότι ήταν το ίδιο το ΚΚΕ που αναγνώρισε – από τη δεκαετία του 1930! – ότι ήταν λανθασμένη η γραμμή της Κομμουνιστικής Διεθνούς για το Μακεδονικό, ότι οι κομμουνιστές πρωταγωνίστησαν στην Εθνική Αντίσταση (συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κατά της Βουλγαρικής κατοχής), ότι στην Ελλάδα υπήρξε ένα μακρύς Εμφύλιος Πόλεμος, με θύματα και από τις δύο πλευρές, ότι υπήρξαν δωσίλογοι και ταγματασφαλίτες που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές, κυνήγησαν, βασάνισαν και δολοφόνησαν αγωνιστές, ότι χιλιάδες άνθρωποι οδηγήθηκαν στο κολαστήριο της Μακρονήσου, στις εξορίες, στις φυλακές και στο εκτελεστικό απόσπασμα επειδή ήταν Αριστεροί, ότι οι αριστεροί πολίτες αντιμετωπίζονταν για χρόνια ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ότι η Χούντα από την πλευρά των νικητών του Εμφυλίου γεννήθηκε και ότι ήταν ακραιφνείς αντικομουνιστές όπως ο Ιωαννίδης και τα άλλα χουντικά πρωτοπαλίκαρά του που φέρουν βασική ευθύνη για την τραγωδία της Κύπρου με το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου που έδωσε την αφορμή για την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή.

Όμως, το πιο βασικό δεν είναι να σπαταλήσει κάποιος χρόνο για να αποδομήσει το αντικομμουνιστικό «αφήγημα» της «Ομάδας Αλήθειας».

Το πιο βασικό είναι ότι αυτό αποκαλύπτει πολύ περισσότερα για το προς τα πού κινείται ο πραγματικός ιδεολογικός μέσος του κυβερνώντος κόμματος σήμερα. Καθόλου τυχαία, άλλωστε, η μετατόπιση σε ανοιχτά ακροδεξιές θέσεις στο θέμα της μετανάστευσης. Ούτε είναι τυχαίος ο θαυμασμός αρκετών στελεχών – και υπουργών… – της ΝΔ για τους ακροδεξιούς υπουργούς της Ισραηλινής κυβέρνησης.

Και το θέμα δεν είναι να πούμε ότι πίσω από την εικόνα του «Κέντρου» υπάρχει ο παραδοσιακός αντικομμουνισμός. Γιατί στην πραγματικότητα το «Ακραίο Κέντρο», η ιδεολογία που θέλει τις αγορές πάνω από τις κοινωνικές ανάγκες και μισεί τα κοινωνικά κινήματα, είναι ο αντικομμουνισμός του σήμερα. Και γι’ αυτό μια χαρά μπορεί να υιοθετεί και τον αντικομμουνισμό του χτες.

ΥΓ. Πάντως παιδιά εάν είναι να κάνετε προπαγάνδα, βρείτε τουλάχιστον κανέναν που να γνωρίζει και τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου και να μπορεί να σχηματίζει πιο σύνθετες λεξούλες και όχι να περιορίζεται στα φωνήεντα και 6-7 σύμφωνα.