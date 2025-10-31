science
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
O Μασκ φέρεται να επιλέχθηκε ως εργολάβος για τον «Χρυσό Θόλο» του Τραμπ
Διάστημα 31 Οκτωβρίου 2025 | 14:05

O Μασκ φέρεται να επιλέχθηκε ως εργολάβος για τον «Χρυσό Θόλο» του Τραμπ

Η SpaceX του Μασκ φαίνεται πως εξασφάλισε συμβόλαιο 2 δισ. δολαρίων για δορυφόρους παρακολούθησης εναέριων στόχων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Η SpaceX, η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ, πρόκειται να λάβει χρηματοδότηση 2 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη δορυφόρων που θα παρακολουθούν πυραύλους και αεροπλάνα για τον «Χρυσό Θόλο», τη νέα αντιπυραυλική ασπίδα που σχεδιάζει ο Τραμπ, αποκαλύπτει η Wall Street Journal.

Η SpaceX, μαζί με τον κατασκευαστή αυτόνομων drone Anduril και την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir είχαν καταθέσει πρόταση να συμμετάσχουν στο μεγάλο έργο που ανακοίνωσε ο Τραμπ τον Ιανουάριο.

Η συμμετοχή της εταιρείας του Μασκ τέθηκε ωστόσο εν αμφιφόλω μετά τον δημόσιο καβγά του με τον αμερικανό πρόεδρο. Όπως φαίνεται όμως η SpaceX θα αναλάβει ως ένας από τους βασικούς εργολάβους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, το κονδύλι των 2 δισ. περιλαμβανόταν στο νομοσχέδιο φόρων και δαπανών που υπέγραψε ο Τραμπ τον Ιούνιο, χωρίς όμως να κατονομάζεται κάποιος συγκεκριμένος εργολάβος.

Το συμβόλαιο για το σύστημα «δείκτη κινούμενων εναέριων στόχων» προβλέπει την εκτόξευση έως και 600 δορυφόρων, ανέφεραν οι πηγές της εφημερίδας.

Η SpaceX αναμένεται επίσης να συμμετάσχει σε δύο άλλα δορυφορικά προγράμματα του Πενταγώνου. Το πρώτο, με την ονομασία Milnet, αφορά την ασφαλή μετάδοση στρατιωτικών δεδομένων, ενώ το άλλο προβλέπει την εκτόξευση δορυφόρων που θα παρακολουθούν οχήματα στο έδαφος, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ.

Ο Τραμπ φέφεται να βιάζεται να ενεργοποιήσει τον Χρυσό Θόλο πριν λήξει η θητεία του (Reuters)

Ο Τραμπ φέφεται να βιάζεται να ενεργοποιήσει τον Χρυσό Θόλο πριν λήξει η θητεία του (Reuters)

Λίγα είναι γνωστά για το πώς ακριβώς θα λειτουργεί ο Χρυσός Θόλος, πέρα του ότι θα αναχαιτίζει εισερχόμενους πυραύλους πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.  Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να παρουσιαστούν στο Κογκρέσο τις επόμενες εβδομάδες.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου αρνήθηκε να σχολιάσει τα περί συμμετοχής της SpaceX.

Μεγάλες αμυντικές εταιρείες όπως η Lockheed Martin και η Northrop Frumman ενδιαφέρονται επίσης να συμμετάσχουν στον Χρυσό Θόλο.

Σύμφωνα με τις πηγές της WSJ, ο βασικός λόγος που επιλέχθηκε η SpaceX για το συγκεκριμένο σκέλος του έργου είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να κατασκευάζει και να εκτοξεύει δορυφόρους.

Μέχρι σήμερα SpaceX έχει θέσει σε τροχιά περισσότερους από 10.000 δορυφόρους για την υπηρεσία δορυφορικών επικοινωνιών Starlink.

Πριν από μερικά χρόνια, η εταιρεία είχε αναλάβει την ανάπτυξη εκατοντάδων κατασκοπευτικών δορυφόρων για το Εθνικό Γραφείο Αναγνώρισης (NRO) των ΗΠΑ.

Συμμετέχει τώρα στο πρόγραμμα Milnet, το οποίο βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετά χρόνια με τη συμμετοχή του NRO και της Δύναμης Διαστήματος.

Πολλοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι και μέλη του Κογκρέσου εκφράζουν πάντως ανησυχίες για υπερβολική εξάρτηση της αμερικανικής κυβέρνησης από την SpaceX

Τον Μάιο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η νέα αντιπυραυλική ασπίδα, εκτιμώμενου κόστους τουλάχιστον 175 δισ. δολαρίων θα είναι έτοιμη πριν λήξει η θητεία του τον Ιανουάριο του 2029.

Ειδικοί χαρακτήρισαν το χρονοδιάγραμμα υπεραισιόδοξο και προέβλεψαν ότι το κόστος θα είναι μακράν μεγαλύτερο.

Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Τράπεζες
Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

inWellness
inTown
