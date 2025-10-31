Πιεσμένος από την κυβέρνηση Τραμπ, ο Μασκ παρουσίασε νέο σχέδιο επιστροφής στη Σελήνη

Με τη NASA να απειλεί να βρει άλλο εργολάβο για την επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη, η SpaceX, η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ, παρουσίασε ένα «απλοποιημένο» σχέδιο για να επισπεύσει το μεγάλο εγχείρημα.

Με την Κίνα να σχεδιάζει να στείλει αστροναύτες στην επιφάνεια του φεγγαριού έως το 2030, η NASA βιάζεται να πραγματοποιήσει τις πρώτες επανδρωμένες αποστολές από το τέλος του προγράμματος Apollo το 1972.

Το 2021, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία επέλεξε τη SpaceX ως βασικός συνεργάτες για τις δύο πρώτες αποστολές προσσελήνωσης του νέου προγράμματος Artemis, ενώ οι επόμενες αποστολές ανατέθηκαν στην Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι αστροναύτες θα αναχωρούν από τη Γη με το σκάφος Orion της NASA. Όταν όμως φτάνουν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη μετεπιβιβάζονται στο σκάφος Starship της SpaceX για την τελική κάθοδο στην επιφάνεια του φεγγαριού.

Η NASA προγραμμάτιζε την προσσελήνωση για το 2025, πλέον όμως η εκτόξευση της αποστολής Artemis 3 έχει αναβληθεί για το 2027 και δεν αποκλείεται να αναβληθεί εκ νέου, κυρίως λόγω της καθυστέρησης στην ανάπτυξη του Starship.

Στο μεταξύ η NASA έχει περιέλθει σε μια κατάσταση πολιτικού χάους, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να μειώσει δραστικά το προσωπικό της και δεν έχει διορίσει ακόμα μόνιμο διοικητή για την υπηρεσία.

Καθήκοντα προσωρινού διοικητή εκτελεί ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντάφι δήλωσε ότι λόγω της καθυστέρησης στη SpaceX η NASA είναι ανοιχτή σε άλλες συνεργασίες για την επιστροφή της Σελήνη, αναφέροντας ως παράδειγμα την Blue Origin του Μπέζος.

Σε μακροσκελή της ανακοίνωση, η SpaceX αναφέρει τώρα ότι έχει πετύχει δεκάδες επιμέρους στόχους που συνδέονται με το συμβόλαιο της NASA και σχεδιάζει για του χρόνου μια δοκιμαστική αποστολή μεγάλης διάρκειας.

Το Starship έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής 11 δοκιμαστικές πτήσεις, δεν έχει όμως ταξιδέψει στο Διάστημα.

Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι τα καύσιμα του σκάφους δεν επαρκούν για μια πτήση στη Σελήνη μετ’ επιστροφής. Η SpaceX ανέλαβε να αναπτύξει μια δεύτερη βερσιόν του σκάφους που θα λειτουργεί ως τάνκερ καυσίμων, μια προσέγγιση που μέχρι σήμερα δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ. Για τον ανεφοδιασμό της αποστολής θα απαιτηθούν ωστόσο πολλαπλές εκτοξεύσεις.

Στην ανακοίνωσή της η NASA αναφέρει ότι σχεδιάζει για το 2026 μια πρόβα των επιχειρήσεων ανεφοδιασμού, κάτι που αρχικά προγραμματιζόταν για το 2024.