Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»

Τι και αν τους προηγούμενους μήνες είδαμε τη ρήξη ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX, Έλον Μασκ, φαίνεται ότι η επιρροή της τελευταίας όλο και αυξάνεται στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Αυτό αναφέρει η The Wall Street Journal καθώς η SpaceX αναμένεται να λάβει 2 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη δορυφόρων που μπορούν να εντοπίζουν πυραύλους και αεροσκάφη, στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Dome του προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η χρηματοδότηση εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για φόρους και δαπάνες που υπέγραψε ο Τραμπ τον Ιούλιο, αλλά δεν συνδέθηκε δημόσια με κάποιον ανάδοχο. Το σχεδιαζόμενο σύστημα «air moving target indicator» (εντοπισμού εναέριων κινούμενων στόχων) θα μπορούσε τελικά να αναπτύξει έως και 600 δορυφόρους, είπαν ορισμένοι από τους ίδιους.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν περιγράψει το Golden Dome ως ένα σύνθετο σύστημα δορυφόρων και άλλων τεχνολογιών, ικανό να καταστρέφει πυραύλους πριν πλήξουν τους στόχους τους. Το Πεντάγωνο έχει δώσει ελάχιστες λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της αντιπυραυλικής ασπίδας.

Οι αξιωματούχοι της άμυνας δεν έχουν αναθέσει ακόμη μεγάλα συμβόλαια για το Golden Dome, καθώς καθορίζουν τα σχέδια δαπανών. Βουλευτές και στελέχη της βιομηχανίας αναμένουν περισσότερες λεπτομέρειες από το Πεντάγωνο τις επόμενες εβδομάδες.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και σε δύο άλλα δορυφορικά δίκτυα του Πενταγώνου, σύμφωνα με άτομα που επικαλείται η The Wall Street Journal. Το ένα, με την ονομασία Milnet, θα αναμεταδίδει ευαίσθητες στρατιωτικές επικοινωνίες, ενώ το άλλο αφορά δορυφόρους ικανούς να παρακολουθούν οχήματα στο έδαφος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της εφημερίδας.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμμετοχή της SpaceX στα σχεδιαζόμενα δορυφορικά συστήματα: «Δεν παρέχουμε λεπτομέρειες που αφορούν συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές συζητήσεις ή ζητήματα προ της λήψης αποφάσεων».

Είναι επικίνδυνο

Πολλοί στρατιωτικοί ηγέτες και νομοθέτες είναι επιφυλακτικοί απέναντι στη διασύνδεση υπερβολικά πολλών δορυφορικών δικτύων εθνικής ασφάλειας μέσω της SpaceX, φοβούμενοι ότι οι ΗΠΑ θα εξαρτηθούν υπερβολικά από την εταιρεία.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ρικ Σκοτ δήλωσε πρόσφατα ότι θα συνεχίσει να πιέζει υπέρ του ανταγωνισμού καθώς η αντιπυραυλική ασπίδα του Τραμπ παίρνει μορφή. «Δεν θέλω να καταλήξουμε να επιλέξουμε μία εταιρεία και να ακολουθήσουμε έναν δρόμο», είπε, χωρίς να κατονομάσει κάποια εταιρεία.

Στο Υπουργείο Άμυνας, οι ηγεσίες αποκαλούν ένα τέτοιο σενάριο «εξάρτηση από έναν προμηθευτή» (vendor lock). Κατάστάσεις αυτού του είδους μπορούν να «αναιρέσουν τα πλεονεκτήματα της αγοράς, πνίγοντας την καινοτομία και αυξάνοντας τις τιμές», ανέφερε πέρυσι το Συμβούλιο Επιστήμης Άμυνας, ένα τεχνικό συμβουλευτικό όργανο του Πενταγώνου, σε έκθεσή του για τον εμπορικό διαστημικό κλάδο.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι σημείωσαν στην αμερικανική εφημερίδα ότι ορισμένες ενέργειες του Μασκ έχουν ενισχύσει την ανάγκη ύπαρξης πολλών αναδόχων που να στηρίζουν τις διαστημικές επιχειρήσεις εθνικής ασφάλειας.

Το αμερικανικό δημοσίευμα υπενθυμίζει την απειλή του Έλον Μασκ να αποσύρει από υπηρεσία ένα διαστημόπλοιο που μεταφέρει αστροναύτες της NASA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τελικά, βέβαια στη συνέχεια υπαναχώρησε και στελέχη της SpaceX έχουν συχνά επισημάνει τις στενές σχέσεις της εταιρείας με κυβερνητικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Κρίστιαν Κάρυλ είχε επισημάνει στο Foreign Policy ότι ο Έλον Μασκ δεν είναι απλώς ένας μέσος Αμερικανός πολίτης, αλλά «ένας άνθρωπος με πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες υψηλότατου επιπέδου, λόγω των επιχειρηματικών του σχέσεων με τη NASA και την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών».

Σημειώνει ότι η NASA, εξαρτάται δυστυχώς από τους πυραύλους της SpaceX. «Όμως ο διαστημικός σταθμός είναι μόνο μία από τις πολλές πηγές ανησυχίας. Τον Μάρτιο του 2024 αποκαλύφθηκε ότι η SpaceX κατασκευάζει δίκτυο κατασκοπευτικών δορυφόρων για λογαριασμό της Εθνικής Υπηρεσίας Αναγνώρισης, μιας μυστικής υπηρεσίας που διεξάγει διαστημικές επιχειρήσεις παρακολούθησης.

Πέρα από τις ΗΠΑ

Όπως έχει σημειώσει και το Reuters, η επιρροή του Μασκ στις στρατιωτικές υποθέσεις στην Ουάσιγκτον και πέρα από αυτή έχει φτάσει σε μια διάσταση που μέχρι πρότινος περιοριζόταν σε κυρίαρχες κυβερνήσεις, κάτι που ανησυχεί ορισμένους ρυθμιστές και νομοθέτες.

«Η τρέχουσα παγκόσμια κυριαρχία του Έλον Μασκ αποτελεί παράδειγμα των κινδύνων της συγκεντρωμένης ισχύος σε μη ρυθμιζόμενους τομείς», δήλωσε νωρίτερα φέτος, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συζήτησης, η Μάρθα Λέιν Φοξ, μέλος της άνω βουλής του βρετανικού κοινοβουλίου. Η πολιτικός είναι επιχειρηματίας και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Twitter, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που ο Μασκ απέκτησε το 2022 και μετονόμασε σε X.

«Ο έλεγχός του», είπε η Λέιν Φοξ για το Starlink, «εναπόκειται αποκλειστικά στον Μασκ, επιτρέποντας στις ιδιοτροπίες του να υπαγορεύουν την πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας υποδομές».