newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
31.10.2025 | 20:10
Ληστεία με νεκρό στη Σαλαμίνα
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»
Κόσμος 31 Οκτωβρίου 2025 | 19:28

Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»

Η εταιρεία του Έλον Μασκ θα εμπλακεί ενεργά στη δημιουργία του αμερικανικού Golden Dome έχοντας καταφέρει μέχρι σήμερα να κλείσει δουλειές 32 δισ. δολ. με την Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Spotlight

Τι και αν τους προηγούμενους μήνες είδαμε τη ρήξη ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX, Έλον Μασκ, φαίνεται ότι η επιρροή της τελευταίας όλο και αυξάνεται στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Αυτό αναφέρει η The Wall Street Journal καθώς η SpaceX αναμένεται να λάβει 2 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη δορυφόρων που μπορούν να εντοπίζουν πυραύλους και αεροσκάφη, στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Dome του προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η χρηματοδότηση εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για φόρους και δαπάνες που υπέγραψε ο Τραμπ τον Ιούλιο, αλλά δεν συνδέθηκε δημόσια με κάποιον ανάδοχο. Το σχεδιαζόμενο σύστημα «air moving target indicator» (εντοπισμού εναέριων κινούμενων στόχων) θα μπορούσε τελικά να αναπτύξει έως και 600 δορυφόρους, είπαν ορισμένοι από τους ίδιους.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν περιγράψει το Golden Dome ως ένα σύνθετο σύστημα δορυφόρων και άλλων τεχνολογιών, ικανό να καταστρέφει πυραύλους πριν πλήξουν τους στόχους τους. Το Πεντάγωνο έχει δώσει ελάχιστες λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της αντιπυραυλικής ασπίδας.

Οι αξιωματούχοι της άμυνας δεν έχουν αναθέσει ακόμη μεγάλα συμβόλαια για το Golden Dome, καθώς καθορίζουν τα σχέδια δαπανών. Βουλευτές και στελέχη της βιομηχανίας αναμένουν περισσότερες λεπτομέρειες από το Πεντάγωνο τις επόμενες εβδομάδες.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και σε δύο άλλα δορυφορικά δίκτυα του Πενταγώνου, σύμφωνα με άτομα που επικαλείται η The Wall Street Journal. Το ένα, με την ονομασία Milnet, θα αναμεταδίδει ευαίσθητες στρατιωτικές επικοινωνίες, ενώ το άλλο αφορά δορυφόρους ικανούς να παρακολουθούν οχήματα στο έδαφος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της εφημερίδας.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμμετοχή της SpaceX στα σχεδιαζόμενα δορυφορικά συστήματα: «Δεν παρέχουμε λεπτομέρειες που αφορούν συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές συζητήσεις ή ζητήματα προ της λήψης αποφάσεων».

Είναι επικίνδυνο

Πολλοί στρατιωτικοί ηγέτες και νομοθέτες είναι επιφυλακτικοί απέναντι στη διασύνδεση υπερβολικά πολλών δορυφορικών δικτύων εθνικής ασφάλειας μέσω της SpaceX, φοβούμενοι ότι οι ΗΠΑ θα εξαρτηθούν υπερβολικά από την εταιρεία.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ρικ Σκοτ δήλωσε πρόσφατα ότι θα συνεχίσει να πιέζει υπέρ του ανταγωνισμού καθώς η αντιπυραυλική ασπίδα του Τραμπ παίρνει μορφή. «Δεν θέλω να καταλήξουμε να επιλέξουμε μία εταιρεία και να ακολουθήσουμε έναν δρόμο», είπε, χωρίς να κατονομάσει κάποια εταιρεία.

Στο Υπουργείο Άμυνας, οι ηγεσίες αποκαλούν ένα τέτοιο σενάριο «εξάρτηση από έναν προμηθευτή» (vendor lock). Κατάστάσεις αυτού του είδους μπορούν να «αναιρέσουν τα πλεονεκτήματα της αγοράς, πνίγοντας την καινοτομία και αυξάνοντας τις τιμές», ανέφερε πέρυσι το Συμβούλιο Επιστήμης Άμυνας, ένα τεχνικό συμβουλευτικό όργανο του Πενταγώνου, σε έκθεσή του για τον εμπορικό διαστημικό κλάδο.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι σημείωσαν στην αμερικανική εφημερίδα ότι ορισμένες ενέργειες του Μασκ έχουν ενισχύσει την ανάγκη ύπαρξης πολλών αναδόχων που να στηρίζουν τις διαστημικές επιχειρήσεις εθνικής ασφάλειας.

Το αμερικανικό δημοσίευμα υπενθυμίζει την απειλή του Έλον Μασκ να αποσύρει από υπηρεσία ένα διαστημόπλοιο που μεταφέρει αστροναύτες της NASA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τελικά, βέβαια στη συνέχεια υπαναχώρησε και στελέχη της SpaceX έχουν συχνά επισημάνει τις στενές σχέσεις της εταιρείας με κυβερνητικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Κρίστιαν Κάρυλ είχε επισημάνει στο Foreign Policy ότι ο Έλον Μασκ δεν είναι απλώς ένας μέσος Αμερικανός πολίτης, αλλά «ένας άνθρωπος με πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες υψηλότατου επιπέδου, λόγω των επιχειρηματικών του σχέσεων με τη NASA και την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών».

Σημειώνει ότι η NASA, εξαρτάται δυστυχώς από τους πυραύλους της SpaceX. «Όμως ο διαστημικός σταθμός είναι μόνο μία από τις πολλές πηγές ανησυχίας. Τον Μάρτιο του 2024 αποκαλύφθηκε ότι η SpaceX κατασκευάζει δίκτυο κατασκοπευτικών δορυφόρων για λογαριασμό της Εθνικής Υπηρεσίας Αναγνώρισης, μιας μυστικής υπηρεσίας που διεξάγει διαστημικές επιχειρήσεις παρακολούθησης.

Πέρα από τις ΗΠΑ

Όπως έχει σημειώσει και το Reuters, η επιρροή του Μασκ στις στρατιωτικές υποθέσεις στην Ουάσιγκτον και πέρα από αυτή έχει φτάσει σε μια διάσταση που μέχρι πρότινος περιοριζόταν σε κυρίαρχες κυβερνήσεις, κάτι που ανησυχεί ορισμένους ρυθμιστές και νομοθέτες.

«Η τρέχουσα παγκόσμια κυριαρχία του Έλον Μασκ αποτελεί παράδειγμα των κινδύνων της συγκεντρωμένης ισχύος σε μη ρυθμιζόμενους τομείς», δήλωσε νωρίτερα φέτος, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συζήτησης, η Μάρθα Λέιν Φοξ, μέλος της άνω βουλής του βρετανικού κοινοβουλίου. Η πολιτικός είναι επιχειρηματίας και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Twitter, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που ο Μασκ απέκτησε το 2022 και μετονόμασε σε X.

«Ο έλεγχός του», είπε η Λέιν Φοξ για το Starlink, «εναπόκειται αποκλειστικά στον Μασκ, επιτρέποντας στις ιδιοτροπίες του να υπαγορεύουν την πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας υποδομές».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ
«Μήνυμα στον Μαδούρο» 31.10.25

WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ

Δύο αμερικανικές εφημερίδες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα
Ισορροπίες τρόμου 31.10.25

Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα

Ανατρέποντας δεκαετίες πολιτικής των ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει εντολή για νέες δοκιμές, ως μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος σε Κίνα και Ρωσία, αλλά και περαιτέρω αποσταθεροποίησης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν
Νικητής με 26 έδρες 31.10.25

Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν

Επισήμως νικητής, με ισχνή διαφορά από τον ακροδεξιό Βίλντερς, είναι το κεντρώο D66 στην Ολλανδία. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις
Παραβίαση δικαίου 31.10.25

ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις

Ο ΟΗΕ σημειώνει ότι οι επιθέσεις εναντίον σκαφών είναι απαράδεκτες. Οι φερόμενοι διακινητές ναρκωτικών «δεν επιτίθενται στις ΗΠΑ, επομένως δεν υπάρχει δικαίωμα επίκλησης του νόμου της άμυνας».

Σύνταξη
Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε
«Ακραία βία» 31.10.25

Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε

Στην επιστολή παραίτησής της, που δημοσιεύθηκε σήμερα από μέσα ενημέρωσης, η Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχθηκε ότι το βίντεο διέρρευσε από το γραφείο της σε μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Απάνθρωπο σόου του ακροδεξιού υπουργού Μπεν – Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους
Εξοργιστικό βίντεο 31.10.25

Απάνθρωπο σόου του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Μπεν - Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ έκανε άλλο ένα απάνθρωπο σόου, όπως είχε κάνει και με τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Λίβανος: Νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ – Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας
Τι λένε οι IDF 31.10.25

Νέα παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ - Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ παραβιάζει τακτικά την εκεχειρία στον Λίβανο, όπως κάνει και στη Γάζα - Τουλάχιστον 25 οι νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια του Οκτωβρίου

Σύνταξη
Brain drain: Φόβος για νέο κύμα στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ – Μπορεί να ανακοπεί;
Τι λένε αναλυτές 31.10.25

Φόβος για νέο κύμα brain drain στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ - Μπορεί να ανακοπεί;

Τι δείχνουν οι έρευνες για τον κίνδυνο του brain drain - Τι είχε συμβεί όταν εισήλθαν στην ΕΕ Κροατία και Ρουμανία - Τι μέτρα μπορούν να παρθούν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πεσκόφ: Συστήνει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες ενημερώσεις για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ
Αφήνει «παραθυράκι»; 31.10.25

Ο Πεσκόφ συστήνει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες ενημερώσεις για τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε δημοσίευμα των Financial Times για τον λόγο της ακύρωσης της συνάντησης των δύο προέδρων στη Βουδαπέστη

Σύνταξη
Ιαπωνία: Επιζώντες της ατομικής βόμβας ενάντια στην ανακοίνωση Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων
Έστειλαν επιστολή 31.10.25

Επιζώντες της ατομικής βόμβας στην Ιαπωνία ενάντια στην ανακοίνωση Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Οι «χιμπακούσα», όπως ονομάζονται οι επιζώντες της ατομικής βόμβας, καταδίκασαν την οδηγία για πυρηνικές δοκιμές που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Τραμπ: Μέρες Ψυχρού Πολέμου θυμίζει η ανακοίνωση για πυρηνικές δοκιμές, φόβος για παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών
Δύο γραμμές στις ΗΠΑ 31.10.25

Μέρες Ψυχρού Πολέμου θυμίζει η ανακοίνωση Τραμπ για πυρηνικές δοκιμές - Φόβος για παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών

Η δικαιολογία που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών δεν ευσταθεί - Γιατί εμπειρογνώμονες των ΗΠΑ εναντιώνονται με αυτή την επιλογή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Με εννέα απουσίες η αποστολή που ανακοίνωσε ο Χιμένεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1/11, 20:00). Εκτός Δώνης, Μισεουί, Διούδης, Φρίντεκ, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Ντούντου και Βοριαζίδης.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 31.10.25

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ
«Μήνυμα στον Μαδούρο» 31.10.25

WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ

Δύο αμερικανικές εφημερίδες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου
Παραμένει στη διαδοχή 31.10.25

Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου

Παρά τη θεαματική αποκαθήλωση, ο Άντριου παραμένει τυπικά στη σειρά διαδοχής του θρόνου, με την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για αλλαγή του νόμου.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού
Ελλάδα 31.10.25

Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία από την ανάλυση των επικοινωνιών κοντά στο κάμπινγκ.

Σύνταξη
Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα
Ισορροπίες τρόμου 31.10.25

Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα

Ανατρέποντας δεκαετίες πολιτικής των ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει εντολή για νέες δοκιμές, ως μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος σε Κίνα και Ρωσία, αλλά και περαιτέρω αποσταθεροποίησης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ασπρόπυργος: «Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» – Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο
«Τεράστια τραγωδία» 31.10.25

«Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» - Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο στον Ασπρόπυργο

Μάχη με το χρόνο έδωσαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία, για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα στο σχολείο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή.

Σύνταξη
ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει
Διεθνής Οικονομία 31.10.25

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει

Παρά τη θεαματική αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το οικονομικό χάσμα παραμένει βαθύ, αποκαλύπτοντας μια σχέση που ακόμη δεν έχει μετατραπεί σε πραγματική σύγκλιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα 31.10.25

To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room

Ένας από τους πιο περιζήτητους νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Ρίβερ Φίνιξ, κείτονταν με σπασμούς στο πεζοδρόμιο μπροστά στο νυχτερινό κλαμπ του Δυτικού Χόλιγουντ ιδιοκτησίας Τζόνι Ντεπ. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 1993.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως
Ελλάδα 31.10.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων και στις 12ης Δεκεμβρίου η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, Κυριακή Στεφανάτου θα διατυπώσει την πρόταση της για την ενοχή ή μη των 42 κατηγορουμένων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν
Νικητής με 26 έδρες 31.10.25

Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν

Επισήμως νικητής, με ισχνή διαφορά από τον ακροδεξιό Βίλντερς, είναι το κεντρώο D66 στην Ολλανδία. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον
«Βασιλιάς του κινκ» 31.10.25

«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον

Στην επέτειο της γέννησης του, μια υπενθύμιση: η ζωή του Χέλμουτ Νιούτον υπήρξε τόσο αιχμηρή και αντιφατική όσο και οι ίδιες οι φωτογραφίες του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο