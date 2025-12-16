Ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία 677 δισ. δολαρίων

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου μόλις έγινε πολύ πλουσιότερος: από το απόγευμα της Δευτέρας ο Έλον Μασκ είναι ο πρώτος άνθρωπος στην ανθρώπινη ιστορία με περιουσία που φτάνει τα 677 δισεκατομμύρια δολάρια –ποσό που αντιστοιχεί χονδρικά στο ΑΕΠ της Σουηδίας.

Η εκτίναξη της αξίας του εκκεντρικού δισεκατομμυριούχου οφείλεται στις αναφορές ότι η διαστημική εταιρεία του, SpaceX, σχεδιάζει είσοδο στο χρηματιστήριο με αποτίμηση 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μασκ διατηρεί μερίδιο 42% στη SpaceX, κυρίαρχη στην αγορά δορυφορικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Forbes, η αποτίμηση της εταιρείας αύξησε το πλούτο του κατά 168 δισεκατομμύρια στις 19.00 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη.

Ακόμα, ο Μασκ κατέχει περίπου το 12% της Tesla, της οποίας η μετοχή έχει ανέβει φέτος κατά 13% παρά την επιβράδυνση των πωλήσεων. Η αξία της αυξήθηκε κατά σχεδόν 4% τη Δευτέρα αφότου ο Μασκ ανέφερε ότι η εταιρεία ξεκίνησε τις δοκιμές ρομποτικών ταξί χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη.

Τον Νοέμβριο, οι μέτοχοι της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων ενέκριναν για τον Μασκ πακέτο αποδοχών ύψους ενός τρισεκατομμυρίου, το μεγαλύτερο όλων των εποχών, καθώς οι επενδυτές πείστηκαν για το όραμά του να μετατρέψει την εταιρεία σερ ηγέτη της ρομποτικής και της ΑΙ.

Επίσης, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI του Μασκ φέρεται να βρίσκεται στις τελικές φάσεις των συνομιλιών για συγκέντρωση κεφαλαίων 15 δισ. δολαρίων, με την αξία της εταιρεία να αποτιμάται στα 230 δισ.

Εν μέσω αναφορών για τη δημόσια προσφορά της SpaceX, αναλυτές σχολίαζαν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αποδεχθούν την ανορθόδοξη στρατηγική του, καθώς το φιλόδοξο σχέδιό του για κατάκτηση του Άρη θα μπορούσε να απειλήσει την κερδοφορία της διαστημικής εταιρείας.

Η SpaceX πάντως είναι ήδη μεγάλος εργολάβος του αμερικανικού Πενταγώνου, καθώς αναπτύσσει τους κατασκοπευτικούς δορυφόρους «Starshield» και ελπίζει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της αντιπυραυλικής ασπίδας του «Χρυσού Θόλου».