science
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία 677 δισ. δολαρίων
Τεχνολογία 16 Δεκεμβρίου 2025 | 11:22

Ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία 677 δισ. δολαρίων

Η εκτίναξη της αξίας του Μασκ οφείλεται στα σχέδια εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο με αποτίμηση 800 δισ. δολαρίων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Spotlight

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου μόλις έγινε πολύ πλουσιότερος: από το απόγευμα της Δευτέρας ο Έλον Μασκ είναι ο πρώτος άνθρωπος στην ανθρώπινη ιστορία με περιουσία που φτάνει τα 677 δισεκατομμύρια δολάρια –ποσό που αντιστοιχεί χονδρικά στο ΑΕΠ της Σουηδίας.

Η εκτίναξη της αξίας του εκκεντρικού δισεκατομμυριούχου οφείλεται στις αναφορές ότι η διαστημική εταιρεία του, SpaceX, σχεδιάζει είσοδο στο χρηματιστήριο με αποτίμηση 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μασκ διατηρεί μερίδιο 42% στη SpaceX, κυρίαρχη στην αγορά δορυφορικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Forbes, η αποτίμηση της εταιρείας αύξησε το πλούτο του κατά 168 δισεκατομμύρια στις 19.00 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη.

Ακόμα, ο Μασκ κατέχει περίπου το 12% της Tesla, της οποίας η μετοχή έχει ανέβει φέτος κατά 13% παρά την επιβράδυνση των πωλήσεων. Η αξία της αυξήθηκε κατά σχεδόν 4% τη Δευτέρα αφότου ο Μασκ ανέφερε ότι η εταιρεία ξεκίνησε τις δοκιμές ρομποτικών ταξί χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη.

Ο Μασκ έχει δηλώσει πως απώτερος σκοπός της SpaceX είναι ο αποικισμός του Άρη (Reuters)

Ο Μασκ έχει δηλώσει πως απώτερος σκοπός της SpaceX είναι ο αποικισμός του Άρη (Reuters)

Τον Νοέμβριο, οι μέτοχοι της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων ενέκριναν για τον Μασκ πακέτο αποδοχών ύψους ενός τρισεκατομμυρίου, το μεγαλύτερο όλων των εποχών, καθώς οι επενδυτές πείστηκαν για το όραμά του να μετατρέψει την εταιρεία σερ ηγέτη της ρομποτικής και της ΑΙ.

Επίσης, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI του Μασκ φέρεται να βρίσκεται στις τελικές φάσεις των συνομιλιών για συγκέντρωση κεφαλαίων 15 δισ. δολαρίων, με την αξία της εταιρεία να αποτιμάται στα 230 δισ.

Εν μέσω αναφορών για τη δημόσια προσφορά της SpaceX, αναλυτές σχολίαζαν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αποδεχθούν την ανορθόδοξη στρατηγική του, καθώς το φιλόδοξο σχέδιό του για κατάκτηση του Άρη θα μπορούσε να απειλήσει την κερδοφορία της διαστημικής εταιρείας.

Η SpaceX πάντως είναι ήδη μεγάλος εργολάβος του αμερικανικού Πενταγώνου, καθώς αναπτύσσει τους κατασκοπευτικούς δορυφόρους «Starshield» και ελπίζει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της αντιπυραυλικής ασπίδας του «Χρυσού Θόλου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Αλλάζει η μέθοδος υπολογισμού – Τι σημαίνει για μισθούς και συντάξεις

Πληθωρισμός: Αλλάζει η μέθοδος υπολογισμού – Τι σημαίνει για μισθούς και συντάξεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Business
Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Eurostat: Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα – Τεράστια η οικονομική πίεση των εργαζομένων
Διεθνής Οικονομία 16.12.25

Τεράστια η οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι - Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν περίτρανα την σημερινή απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερο μισθό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία

Η Ρωσία αποσκοπεί να ρίξει μία προειδοποιητική βολή κατά του σχεδίου της ΕΕ να χρησιμοποιήσει 90 δισ. ευρώ από τα παγωμένα κεφάλαια για να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κένεθ Ρόγκοφ: «Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά»
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

«Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά» εκτιμά ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ

Μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο 72χρονος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ - Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ και αποτελεί μια έγκυρη φωνή διεθνώς

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στέγαση: «Αλλαγή μοντέλου» – Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο της Κομισιόν που αναμένεται εντός Δεκεμβρίου
Εντός Δεκεμβρίου 14.12.25

«Αλλαγή στεγαστικού μοντέλου» - Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο προσιτής κατοικίας από την Κομισιόν

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Housing Advisory Board στην έκθεσή της για τη στέγαση επισημαίνει την ανάγκη μετάβασης από τη «χρηματιστικοποίηση», πίσω στην κοινωνική διάσταση της κατοικίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για το Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για το Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love
Χριστουγεννιάτικο τραγούδι 16.12.25

«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» - Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love

«2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί και ήταν ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν» λέει στον Guardian o Per Gessle, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Roxette.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έγινε… Φραπές: Κατέθεσε για το «σκάνδαλο Νεγκρέιρα» και… επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής (vids, pic)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

O πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έγινε… Φραπές: Κατέθεσε για το «σκάνδαλο Νεγκρέιρα» και… επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής (vids, pic)

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, κατέθεσε για την πολύκροτη υπόθεση «Νεγκρέιρα» για στημένους αγώνες και... επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής!

Σύνταξη
Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
Τεχνολογία 16.12.25

Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της

H Meta συνεργάζεται με κινεζικά διαφημιστικά πρακτορεία που ειδικεύοντσιο στις παράνομες διαφημίσεις. Τόσο η εταιρεία όσο και η κινεζική κυβέρνηση κάνουν τα στραβά μάτια.

Σύνταξη
Βρετανία: Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της χώρας προειδοποιεί για την Ρωσία
Κόσμος 16.12.25

«Νιώθουμε την απειλή» - Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας προειδοποιεί για την Ρωσία

Η Μπλεζ Μετρεγουέλι χρησιμοποίησε την πρώτη της δημόσια ομιλία για να πει ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει όλο και πιο απρόβλεπτες και διασυνδεδεμένες απειλές, δίνοντας έμφαση σε μια «επιθετική, επεκτατική» Ρωσία.

Σύνταξη
Η FIFA έκανε πάλι το… θαύμα της: Δίνει στην Αγγλία λιγότερα εισιτήρια από το Κουρασάο για την πρεμιέρα του Μουντιάλ!
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Η FIFA έκανε πάλι το… θαύμα της: Δίνει στην Αγγλία λιγότερα εισιτήρια από το Κουρασάο για την πρεμιέρα του Μουντιάλ!

Την ώρα που στην Αγγλία θα γίνει... πόλεμος για το ποιος θα πρωτομπεί στο γήπεδο στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, ένας στους 36 κατοίκους του Κουρασάο θα έχει αυτό το προνόμιο!

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Υπάρχουν δύο Ελλάδες – Μία του κεφαλαίου και μία της εργατικής τάξης
ΚΚΕ 16.12.25

Καραθανασόπουλος: Υπάρχουν δύο Ελλάδες – Μία του κεφαλαίου και μία της εργατικής τάξης

Ο κ. Καραθανασόπουλος κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμούς στη Βουλή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους χαμηλούς μισθούς, στη συμπίεση του εργατικού κόστους, στις εκπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια

Σύνταξη
Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους
«Φρίκαρε τους πάντες» 16.12.25

Ο Ρομπ Ράινερ και ο γιος του Νικ «καυγάδισαν» στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιεν λίγες ώρες πριν από τους φόνους

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η σύζυγός του Μισέλ, 68 ετών, δολοφονήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τo «χρυσό» συμβόλαιο του Μπέβερλι με τον ΠΑΟΚ!
Μπάσκετ 16.12.25

Τo «χρυσό» συμβόλαιο του Μπέβερλι με τον ΠΑΟΚ!

Ο Πάτρικ Μπέβερλι συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και θα πάρει ένα «χρυσό» συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν – Τα χρήματα που θα πάρει και το παράδοξο με το περσινό μπάτζετ του Δικεφάλου του βορρά.

Σύνταξη
Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο

Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι η καταστολή, οι απειλές και η προσπάθεια να καλλιεργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός δεν πέρασαν, προέβη σε ελιγμό, απαντώντας στα αιτήματα των αγροτών χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις - Πετάει ξανά το μπαλάκι του διαλόγου στους αγρότες προβάλλοντας το αφήγημα πως τα δημοσιονομικά όρια είναι συγκεκριμένα

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ
Φωτογραφίες 16.12.25

Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ

Το LAPD διέρρευσε στα social media φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τις δολοφονίες των γονιών του - του γνωστού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)

Το Copa Africa διεξάγεται στο Μαρόκο και η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της φετινής διοργάνωσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Opta

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη o 16χρονος γιος του Κατρίνη που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Η ανάρτηση του βουλευτή
Ελλάδα 16.12.25

Χαλάνδρι: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη o 16χρονος γιος του Κατρίνη που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Η ανάρτηση του βουλευτή

Ο γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη, συνελήφθη χωρίς δίπλωμα - «Πρόκειται για παράνομη και αδικαιολόγητη πράξη» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Eurostat: Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα – Τεράστια η οικονομική πίεση των εργαζομένων
Διεθνής Οικονομία 16.12.25

Τεράστια η οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι - Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν περίτρανα την σημερινή απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερο μισθό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)
Μπάσκετ 16.12.25

NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)

Το... hype γύρω από τον Νεοκλή Αβδάλα στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ συνεχίζεται και μάλιστα απολύτως δικαιολογημένα, με τον νεαρό γκαρντ να αναδεικνύεται ξανά ρούκι της εβδομάδας.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο