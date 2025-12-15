science
Το τρελό σχέδιο του Μασκ για τον Άρη περιπλέκει την είσοδο της SpaceΧ στο χρηματιστήριο

Ορισμένοι αναλυτές αμφιβάλλουν για το εάν ο Μασκ θα δώσει προτεραιότητα στην κερδοφορία της SpaceX αντί στο ριψοκίνδυνο σχέδιο κατάκτησης του Άρη.

Οι επενδυτπές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν μετοχές της SpaceX όταν η εταιρεία μπει στο χρηματιστήριο θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αποδεχθούν την ανορθόδοξη στρατηγική του Έλον Μασκ, καθώς το φιλόδοξο σχέδιό του για κατάκτηση του Άρη θα μπορούσε να απειλήσει την κερδοφορία της διαστημικής εταιρείας.

Η SpaceX, η οποία έφερε επανάσταση στις διαστημικές μεταφορές με την τεχνολογία των επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων, φέρεται να σχεδιάζει για το 2026 την αρχική δημόσια προσφορά, η οποία θα συγκέντρωνε κεφάλαια 25 δισ.  δολαρίων και θα αποτιμούσε την αξία της εταιρειας σε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

H είσοδός της στο χρηματιστήριο θα ήταν μάλιστα μια από τις μεγαλύτερεs δημόσιες προσφορές όλων των εποχών.

Ο Μασκ επιμένει εδώ ωστόσο και χρόνια ότι πρώτη του προτεραιότητα δεν είναι η κερδοφορία αλλά η δημιουργία της πρώτης ανθρώπινης αποικίας στον Άρη.

Και αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν περιορισμένες προσδοκίες ότι η εταιρεία θα εστιάσει σε κερδοφόρες δραστηριότητες, όπως η κατασκευή κέντρων δεδομένων σε τροχιά ή η αναβάθμιση του Starlink σε υπηρεσία δορυφορικής τηλεφωνίας.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει εξάλλοτ και στην Tesla. Ορισμένοι επενδυτές αναστατώθηκαν όταν ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν είναι αυτοκινητοβιομηχανία αλλά πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.

Οι αγοραστές μετοχών της SpaceX θα πρέπει να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι η εταιρεία ποντάρει δοισεκατομμύρια σε ριψοκίνδυνα πρότζεκτ, δήλωσε στο Reuters o Κάλεμπ Χένρι, αναλυτής της Quilty Analytics.

«Η SpaceX ήταν ανέκαθεν εταιρεία που ξοδεύει πολλά για Έρευνα και Ανάπτυξη και οι επενδυτές μπορεί να απογοητευτούν αν νιώσουν ότι δεν ανταμείβονται για τον ρόλο τους ως επενδυτές. Είναι κάτι που πρέπει να αποδεχτούν οι μελλοντικοί επενδυτές» σχολίασε ο Χένρι.

Αν και παραμένει άγνωστο πότε θα έρθει η μεγάλη κίνηση, ωστόσο η πρόεδρος της SpaceX Γκουίν Σότγουελ έχει δηλώσει ότι η εταιρεία δεν θα μπει στο χρηματιστήριο πριν ξεκινήσει τακτικές πτήσεις στον Άρη.

Ο Μασκ έχει ισχυριστεί ότι η εταιρεία του θα είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει μια πρώτη πτήση στον Άρη χωρίς πλήρωμα το 2026, ένα χρονοδιάγραμμα που οι αναλυτές αντιμετωπίζουν με δυσπιστία, δεδομένου ότι το Starship, o νέος υπερπύραυλος της SpaceX δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα μια δοκιμαστική πτήση σε τροχιά.

Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του Starship, το οποίο θα χρησιμοποιήσει η NASA στο πρόγραμμα Artemis για την επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη, είναι ο λόγος που η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε να βρει άλλο εργολάβο. Η πρώτη προσσελήνωση προγραμματίζεται για το 2017, πιθανότατα όμως θα αναβληθεί για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Το Starhip έχει πραγματοποιήσε 11 δοκιμαστικές πτήσεις, δεν έχει όμως ολοκληρώσει πτήση σε τροχιά (Reuters)

Το Starhip έχει πραγματοποιήσε 11 δοκιμαστικές πτήσεις, δεν έχει όμως ολοκληρώσει πτήση σε τροχιά (Reuters)

Πρώτα ο Άρης, μετά το χρηματιστήριο

Η είσοδος στο χρηματιστήριο θα ήταν λογικό να έρθει μετά την πρώτη αποστολή του Starship στον Άρη, ένα μεγάλο ρίσκο για την εταιρεία, είπε ο Τζούστους Πάρμαρ, διευθύνων σύμβουλος της Fortuna Investments, η οποία έχει επενδύσει στη SpaceX.

«Έχει βάλει στόχο να στείλει τον πύραυλο στον Άρη. Αν αυτό δεν πετύχει, θα είναι πολύ κακό για τη μετοχή… Αν όμως το κάνει ως ιδιωτική εταιρεία, δεν θα υπάρχει καμία διαφορά, αφού δεν θα υπάρχει διακύμανση στη μετοχή» εξήγησε ο Πάρμαρ.

Πέρα από τους κινδύνους που εγκυμονεί μια αποστολή στον Άρη, ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν την εντυπωσιακή αποτίμηση της SpaceX, η οποία βασίστηκε σε εκτιμήσεις για αύξηση της κερδοφορίας από το τρέχον επίπεδο των 25 δισ. δολαρίων.

Η απόφαση για IPO είναι δικαιολογημένη δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξης του Starlink και των σχεδίων για data center που λειτουργούν σε τροχιά, δύο τομείς που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τις καθυστερήσεις και τις αποτυχίες στις δοκιμές του Starship.

Μεταξύ άλλων, το νέο σκάφος θα μπορεί να εκτοξεύει μεγαλύτερους δορυφόρους Starlink για τη σχεδιαζόμενη υπηρεσία δορυφορικών κλήσεων, γνωστή ως Starlink Mobile.

Με περίπου 10.000 δορυφόρους να λειτουργούν σε τροχιά, το Starlink προσφέρει σήμερα υπηρεσίες ευρυζωνικού Διαδικτύου σε περισσότερους από 6 εκατομμύρια συνδρομητές σε τουλάχιστον 140 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Τον περασμένο μήνα η SpaceX υπέβαλε αίτημα κατοχύρωσης της εμπορικής ονομασίας Starlink Mobile, της υπηρεσίας δορυφορικής τηλεφωνίας που έκανε ντεμπούτο στον Καναδά.

Η παγκόσμια αγορά δορυφορικών κλήσεων και βιντεοκλήσεων θα μπορούσε να φτάσει τα 43,3 δισ. δολάρια έως το 2034, σύμφωνα με την Allied Market Research.

Η SpaceX είναι παράλληλα μεγάλος εργολάβος του αμερικανικού Πενταγώνου, καθώς ήδη αναπτύσσει κατασκοπευτικούς δορυφόρους Starshield και ελπίζει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της αντιπυραυλικής ασπίδας του «Χρυσού Θόλου».

Παρά την ανορθόδοξη προσέγγιση του Μασκ και τους κινδύνους για την εταιρεία, αναλυτές της αγοράς περιμένουν ότι οι επενδυτές θα υπομείνουν τα σκαμπανεβάσματα στη SpaceX, όπως κάνουν ήδη στην περίπτωση της Tesla.

Όπως σχολίασε ο Σέι Μπουλούρ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της Futurum Equities Research, «πολλοί μικροεπενδυτές πιθανότατα θα βγάλουν πολλές άσπρες τρίχες ως μέτοχοι της SpaceX».

