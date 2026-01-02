Η Tesla χάνει έδαφος στην Ευρώπη, αλλά «σπάει κοντέρ» στη Νορβηγία

Η εικόνα της Tesla στην Ευρώπη το κλείσιμο του 2025 θυμίζει παζλ με κομμάτια που δεν ταιριάζουν εύκολα. Από τη μία πλευρά, οι βασικές αγορές της ηπείρου στέλνουν ξεκάθαρα μηνύματα κόπωσης για τον αμερικανικό κολοσσό των ηλεκτρικών οχημάτων.

Από την άλλη, η Νορβηγία επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως «βιτρίνα» της ηλεκτροκίνησης, χαρίζοντας στην Tesla τις υψηλότερες ετήσιες επιδόσεις της στην ευρωπαϊκή αγορά, αναφέρει το Reuters.

Η διπλή αυτή εικόνα έρχεται λίγες ημέρες πριν η εταιρεία ανακοινώσει τα παγκόσμια στοιχεία παραδόσεων για το τέταρτο τρίμηνο, τα οποία η αγορά αναμένει με αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς οι ενδείξεις επιβράδυνσης πληθαίνουν.

Ελεύθερη πτώση για την Tesla σε Γαλλία και Σουηδία

Στη Γαλλία, την τρίτη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου της Ευρώπης, οι ταξινομήσεις της Tesla κατέρρευσαν τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας πτώση 66% σε ετήσια βάση. Συνολικά για το 2025, η μείωση έφτασε το 37%, αποτυπώνοντας μια σταθερή απώλεια δυναμικής.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η εικόνα στη Σουηδία. Εκεί, οι ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά 71% τον τελευταίο μήνα του έτους, ενώ σε επίπεδο δωδεκαμήνου η πτώση άγγιξε το 70%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κλάδου.

Πίεση και στη νότια Ευρώπη

Η καθοδική τάση δεν περιορίστηκε στον ευρωπαϊκό Βορρά. Στην Ιβηρική και την Πορτογαλία, οι πωλήσεις κινήθηκαν επίσης πτωτικά.

Στην Ισπανία, οι ταξινομήσεις υποχώρησαν κατά 44% τον Δεκέμβριο, ενώ σε ετήσια βάση η μείωση ήταν ηπιότερη. Στην Πορτογαλία, η πτώση έφτασε το 13% τον τελευταίο μήνα του έτους και το 22% συνολικά για το 2025.

Ανταγωνισμός, γήρανση μοντέλων και πολιτικές σκιές

Η κάμψη της Tesla στην Ευρώπη αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων.

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από ευρωπαϊκές και κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, η σχετικά περιορισμένη ανανέωση της γκάμας και οι αντιδράσεις που προκαλούν οι δημόσιες πολιτικές τοποθετήσεις του Ίλον Μασκ έχουν επηρεάσει την εικόνα της μάρκας. Ακόμη και η διάθεση φθηνότερων εκδόσεων των Model Y και Model 3 δεν κατάφερε να αναστρέψει ουσιαστικά την τάση.

Νορβηγία: το απόλυτο αντίβαρο

Την ίδια στιγμή, η Νορβηγία κινείται σε εντελώς διαφορετική τροχιά. Τον Δεκέμβριο, οι ταξινομήσεις της Tesla εκτοξεύθηκαν κατά 89%, οδηγώντας την εταιρεία σε ιστορικό ρεκόρ για το σύνολο του 2025. Με μερίδιο αγοράς που ξεπέρασε το 19%, η Tesla ωφελήθηκε από το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα νέα αυτοκίνητα στη χώρα είναι πλέον ηλεκτρικά.

Η αντίθεση αυτή αναδεικνύει το βασικό στοίχημα για την Tesla στην Ευρώπη: να μετατρέψει τη νορβηγική επιτυχία σε μοντέλο επανεκκίνησης και για τις υπόλοιπες αγορές, πριν η απώλεια μεριδίων παγιωθεί.

