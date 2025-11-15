Tesla προς τους εργαζομένους: Το 2026 θα είναι μια δύσκολη χρονιά

Αν εργάζεστε στις ομάδες τεχνητής νοημοσύνης της Tesla, το επόμενο έτος θα είναι το «σκληρότερο έτος» της ζωής σας.

Αυτό σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της εταιρείας για το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, Ashok Elluswamy, ο οποίος μίλησε σε μια συνάντηση όλων των υπαλλήλων των ομάδων Autopilot και Optimus της Tesla τον περασμένο μήνα.

Ο Elluswamy είπε ότι το 2026 θα είναι μια κρίσιμη δοκιμασία για την αυτοκινητοβιομηχανία, σύμφωνα με εσωτερικές πηγές. Ο διευθυντής είπε στους υπαλλήλους ότι η εταιρεία προσδοκά να εργαστούν πιο εντατικά από ποτέ για να επιτύχουν τους στόχους της.

Κάποιος είπε ότι η συνάντηση είχε ως στόχο να λειτουργήσει ως «συσπείρωση».

Οι επικεφαλής του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης μίλησαν στους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της σχεδόν δίωρης συνάντησης, σύμφωνα με εσωτερικές πηγές.

Στους εργαζόμενους δόθηκαν δύσκολα χρονοδιαγράμματα για την παραγωγή του Optimus, καθώς και στόχοι για την υπηρεσία Robotaxi της Tesla.

Καθώς η Tesla αγωνίζεται να λανσάρει τα Robotaxis σε όλη τη χώρα και να αυξήσει την παραγωγή του ανθρωποειδούς ρομπότ της εταιρείας, τα δύο τμήματα βρίσκονται στο επίκεντρο των μεγαλύτερων στοιχημάτων του CEO της εταιρεία Έλον Μασκ.

Ο Elluswamy και ένας εκπρόσωπος της Tesla δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο.

Τι είπε ο Μασκ για τα μελλούμενα

Ο Μασκ δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της Tesla τον Οκτώβριο ότι η εταιρεία σχεδιάζει να λειτουργήσει την υπηρεσία Robotaxi σε οκτώ έως δέκα μητροπολιτικές περιοχές έως το τέλος του 2025. Είπε επίσης ότι η εταιρεία στοχεύει να έχει περισσότερα από χίλια οχήματα ride-hailing στον δρόμο έως το τέλος του έτους.

Εν τω μεταξύ, ο Μασκ δήλωσε ότι η Tesla στοχεύει να ξεκινήσει την παραγωγή του ρομπότ Optimus προς το τέλος του 2026.

«Αυτή η αύξηση της παραγωγής θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να φτάσει σε ετήσιο ρυθμό 1 εκατομμυρίου, επειδή θα κινηθεί τόσο γρήγορα όσο το πιο αργό, το πιο χαζό και το λιγότερο τυχερό από 10.000 μοναδικά αντικείμενα», δήλωσε στην τηλεδιάσκεψη του Οκτωβρίου.

Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ένα πακέτο αμοιβών για τον Μασκ που θα μπορούσε να κάνει τον CEO της Tesla τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Περιλαμβάνει διάφορα φιλόδοξα ορόσημα για τα Robotaxi και το Optimus, όπως την ανάπτυξη 1 εκατομμυρίου Robotaxis σε δημόσιους δρόμους και 1 εκατομμυρίου ανθρωποειδών ρομπότ.

Την εποχή εκείνη, διάφοροι σύμβουλοι αμοιβών δήλωσαν στο Business Insider ότι το πακέτο αμοιβών του Μασκ ήταν ασυνήθιστο για τον κλάδο και θα μπορούσε να είναι καθοριστικό για να κρατήσει τον δισεκατομμυριούχο επικεντρωμένο στην Tesla.

Ο Μασκ αστειεύτηκε τον Οκτώβριο ότι χρειαζόταν τις επιπλέον μετοχές της Tesla επειδή δεν ένιωθε άνετα να δημιουργήσει έναν «στρατό ρομπότ» αν δεν μπορούσε να έχει «ισχυρή επιρροή» στην εταιρεία.

Υψηλή προτεραιότητα

Η ομάδα Autopilot της Tesla, η οποία εργάζεται στον ίδιο χώρο γραφείων με την ομάδα Optimus, αποτελεί από καιρό ένα από τα προγράμματα υψηλότερης προτεραιότητας της εταιρείας. Η ομάδα διατηρείται σε μεγάλο βαθμό ξεχωριστή από τους άλλους μηχανικούς και το οργανόγραμμά της παραμένει εμπιστευτικό, όπως ανέφερε προηγουμένως το Business Insider.

Η ομάδα είναι γνωστή για τις πολλές ώρες εργασίας της και, από την ίδρυσή της, πραγματοποιεί εβδομαδιαίες συναντήσεις με τον Μασκ, όπως ανέφεραν προηγουμένως οι εργαζόμενοι στο Business Insider.

Ο Elluswamy ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην ομάδα Optimus νωρίτερα φέτος, μετά την αποχώρηση του αντιπροέδρου της Optimus, Milan Kovac.

Η ομάδα Optimus της Tesla συναντάται επίσης σε εβδομαδιαία βάση με τον CEO. Ο Μασκ δήλωσε τον Οκτώβριο ότι έχει τακτικές συναντήσεις με την ομάδα κάθε Παρασκευή, «οι οποίες μερικές φορές διαρκούν μέχρι τα μεσάνυχτα».

