newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Tesla προς τους εργαζομένους: Το 2026 θα είναι μια δύσκολη χρονιά
Διεθνής Οικονομία 15 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Tesla προς τους εργαζομένους: Το 2026 θα είναι μια δύσκολη χρονιά

Η εταιρεία του Έλον Μασκ προσδοκά να εργαστούν πιο εντατικά από ποτέ για να επιτύχουν τους στόχους της

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

Αν εργάζεστε στις ομάδες τεχνητής νοημοσύνης της Tesla, το επόμενο έτος θα είναι το «σκληρότερο έτος» της ζωής σας.

Αυτό σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της εταιρείας για το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, Ashok Elluswamy, ο οποίος μίλησε σε μια συνάντηση όλων των υπαλλήλων των ομάδων Autopilot και Optimus της Tesla τον περασμένο μήνα.

Ο Elluswamy είπε ότι το 2026 θα είναι μια κρίσιμη δοκιμασία για την αυτοκινητοβιομηχανία, σύμφωνα με εσωτερικές πηγές. Ο διευθυντής είπε στους υπαλλήλους ότι η εταιρεία προσδοκά να εργαστούν πιο εντατικά από ποτέ για να επιτύχουν τους στόχους της.

Κάποιος είπε ότι η συνάντηση είχε ως στόχο να λειτουργήσει ως «συσπείρωση».

Οι επικεφαλής του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης μίλησαν στους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της σχεδόν δίωρης συνάντησης, σύμφωνα με εσωτερικές πηγές.

Στους εργαζόμενους δόθηκαν δύσκολα χρονοδιαγράμματα για την παραγωγή του Optimus, καθώς και στόχοι για την υπηρεσία Robotaxi της Tesla.

Καθώς η Tesla αγωνίζεται να λανσάρει τα Robotaxis σε όλη τη χώρα και να αυξήσει την παραγωγή του ανθρωποειδούς ρομπότ της εταιρείας, τα δύο τμήματα βρίσκονται στο επίκεντρο των μεγαλύτερων στοιχημάτων του CEO της εταιρεία Έλον Μασκ.

Ο Elluswamy και ένας εκπρόσωπος της Tesla δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο.

Τι είπε ο Μασκ για τα μελλούμενα

Ο Μασκ δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της Tesla τον Οκτώβριο ότι η εταιρεία σχεδιάζει να λειτουργήσει την υπηρεσία Robotaxi σε οκτώ έως δέκα μητροπολιτικές περιοχές έως το τέλος του 2025. Είπε επίσης ότι η εταιρεία στοχεύει να έχει περισσότερα από χίλια οχήματα ride-hailing στον δρόμο έως το τέλος του έτους.

Τα άρθρα του Business Insider αποκαλύπτουν τις εσωτερικές λειτουργίες εταιρειών από τη Silicon Valley έως τη Wall Street που διαμορφώνουν τον κόσμο μας σήμερα.

Εν τω μεταξύ, ο Μασκ δήλωσε ότι η Tesla στοχεύει να ξεκινήσει την παραγωγή του ρομπότ Optimus προς το τέλος του 2026.

«Αυτή η αύξηση της παραγωγής θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να φτάσει σε ετήσιο ρυθμό 1 εκατομμυρίου, επειδή θα κινηθεί τόσο γρήγορα όσο το πιο αργό, το πιο χαζό και το λιγότερο τυχερό από 10.000 μοναδικά αντικείμενα», δήλωσε στην τηλεδιάσκεψη του Οκτωβρίου.

Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ένα πακέτο αμοιβών για τον Μασκ που θα μπορούσε να κάνει τον CEO της Tesla τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Περιλαμβάνει διάφορα φιλόδοξα ορόσημα για τα Robotaxi και το Optimus, όπως την ανάπτυξη 1 εκατομμυρίου Robotaxis σε δημόσιους δρόμους και 1 εκατομμυρίου ανθρωποειδών ρομπότ.

Την εποχή εκείνη, διάφοροι σύμβουλοι αμοιβών δήλωσαν στο Business Insider ότι το πακέτο αμοιβών του Μασκ ήταν ασυνήθιστο για τον κλάδο και θα μπορούσε να είναι καθοριστικό για να κρατήσει τον δισεκατομμυριούχο επικεντρωμένο στην Tesla.

Ο Μασκ αστειεύτηκε τον Οκτώβριο ότι χρειαζόταν τις επιπλέον μετοχές της Tesla επειδή δεν ένιωθε άνετα να δημιουργήσει έναν «στρατό ρομπότ» αν δεν μπορούσε να έχει «ισχυρή επιρροή» στην εταιρεία.

Υψηλή προτεραιότητα

Η ομάδα Autopilot της Tesla, η οποία εργάζεται στον ίδιο χώρο γραφείων με την ομάδα Optimus, αποτελεί από καιρό ένα από τα προγράμματα υψηλότερης προτεραιότητας της εταιρείας. Η ομάδα διατηρείται σε μεγάλο βαθμό ξεχωριστή από τους άλλους μηχανικούς και το οργανόγραμμά της παραμένει εμπιστευτικό, όπως ανέφερε προηγουμένως το Business Insider.

Η ομάδα είναι γνωστή για τις πολλές ώρες εργασίας της και, από την ίδρυσή της, πραγματοποιεί εβδομαδιαίες συναντήσεις με τον Μασκ, όπως ανέφεραν προηγουμένως οι εργαζόμενοι στο Business Insider.

Ο Elluswamy ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην ομάδα Optimus νωρίτερα φέτος, μετά την αποχώρηση του αντιπροέδρου της Optimus, Milan Kovac.

Η ομάδα Optimus της Tesla συναντάται επίσης σε εβδομαδιαία βάση με τον CEO. Ο Μασκ δήλωσε τον Οκτώβριο ότι έχει τακτικές συναντήσεις με την ομάδα κάθε Παρασκευή, «οι οποίες μερικές φορές διαρκούν μέχρι τα μεσάνυχτα».

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch Ratings: Εύσημα για τη μείωση του χρέους – Πώς θα «ξεκλειδώσει» το grade Α

Fitch Ratings: Εύσημα για τη μείωση του χρέους – Πώς θα «ξεκλειδώσει» το grade Α

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Αντίστροφη μέτρηση για την ΕΧΑΕ – Τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τους μετόχους

Euronext: Αντίστροφη μέτρηση για την ΕΧΑΕ – Τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τους μετόχους

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης

Η οικονομία της παραγωγής, που δίνει έμφαση στην κρατικά υποστηριζόμενη βιομηχανική πολιτική και την επένδυση σε υποδομές, αναδεικνύεται ως το πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για τον 21ο αιώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο
Πληγωμένη «αρκούδα» 14.11.25

Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να οδεύει στον τέταρτο χειμώνα, στη Ρωσία ηχούν «καμπανάκια» για ύφεση, ενώ τα πετρελαϊκά έσοδα λιγοστεύουν στο πολεμικό σεντούκι του Κρεμλίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Για να επιβιώσουν στην σημερινή οικονομία, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τακτικές που θυμίζουν τσίρκο
«Το μεγάλο μας τσίρκο» 12.11.25

Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών

Στην σημερινή οικονομία της αριστείας, της ακρίβειας και της ανασφάλειας, το να είναι κανείς φοιτητής έχει αρχίσει να μοιάζει σαν να είναι ακροβάτης στο τσίρκο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»
Διεθνής Οικονομία 12.11.25

Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»

Δεν είναι λίγοι οι νέοι που στρέφουν το βλέμμα τους στην φροντίδα παιδιών πλούσιων οικογενειών και βλέπουν τα εισοδήματά τους να εκτινάζονται και τις ανέσεις να αποκτούν άλλο νόημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος
52 χρόνια μετά 15.11.25

«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, που μετέδιδε το πνεύμα του αγώνα στο Πολυτεχνείο υπογραμμίζει πως «φοβισμένα παιδιά», μοιράστηκαν τον φόβο τους, τον ξεπέρασαν και «ξέπλυναν τη ντροπή των γονιών τους

Σύνταξη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη
«Με διαλύσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών – Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες
Στη Μεσσηνία 15.11.25

Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών - Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες

Μια νέα υπόθεση εξαφάνισης ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ. Η Αμαλία Νικολοπούλου χάθηκε ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 2021 στη Ρευματιά Μεσσηνίας.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι δράστες του εμβολισμού των μηχανών της ΔΙΑΣ – Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.
Στον Άγιο Δημήτριο 15.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές αστυνομικών - Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.

Τρεις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έχουν τραυματιστεί ελαφρά - Η ιδιοκτήτρια του οχήματος ταυτοποιήθηκε, ωστόσο δεν φέρεται να γνώριζε ποιος οδηγούσε το όχημα εκείνη την ώρα

Σύνταξη
Γρίπη: Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα – Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση
Ελλάδα 15.11.25

Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα της γρίπης - Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση

Τα δεδομένα από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, υποδεικνύουν έναρξη της εποχικής δραστηριότητας μεταξύ 10 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25

Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]
Έρευνα 15.11.25

Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]

Πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Αναβάθμιση 15.11.25

4+1 βήματα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Σύνταξη
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
Ινδία: Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ – Δύσκολη η αναγνώριση των σορών
Πολλοί τραυματίες 15.11.25

Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Ινδία - Δύσκολη η αναγνώριση των σορών

Η ένταση της έκρηξης στο αστυνομικό τμήμα στην Ινδία ήταν τέτοια «που ανθώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε κοντινά σπίτια, περίπου 200 μέτρα μακριά», δήλωσαν πηγές από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Σύνταξη
Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά
Κόσμος 15.11.25

Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση: τον πόλεμο στο έδαφος και τα σκάνδαλα διαφθοράς που δοκιμάζουν την αντοχή της κυβέρνησης Ζελένσκι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;
Κλιμάκωση 15.11.25

Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;

Η Βενεζουέλα είναι απίθανο να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αμερικανική επιθετικότητα. Ωστόσο, ο πρόεδρος Μαδούρο έχει και άλλες επιλογές, σύμφωνα με τους ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού
Ελλάδα 15.11.25

Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού

Με ποιους τρόπους οι επιτήδειοι πουλάνε έρωτα και αποσπούν μεγάλα ποσά από τα θύματά τους, από 2.000 έως και 60.000 ευρώ n Μιλούν οικογένειες θυμάτων και ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο