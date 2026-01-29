science
Η Tesla καταργεί δύο μοντέλα αυτοκινήτων για να εστιαστεί στην ΑΙ και τη ρομποτική
Τεχνολογία 29 Ιανουαρίου 2026, 13:53

Η Tesla καταργεί δύο μοντέλα αυτοκινήτων για να εστιαστεί στην ΑΙ και τη ρομποτική

Οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν το 2025, όμως οι επενδυτές δείχνουν να πιστεύουν στο όραμα του Μασκ για επέκταση στην τεχνητή νοημοσύνη και τα ανθρωποειδή ρομπότ.

Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Το σχέδιο για μεταμόρφωση της Tesla σε εταιρεία ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι σχεδιάζει να σταματήσει την παραγωγή του Model S sedan και του Model X SUV για να εστιαστεί στην παραγωγή του ρομπότ Optimus.

Η Tesla ανακοίνωσε ακόμα ότι επενδύει 2 δισ. δολάρια στην xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του ιδρυτή της, Έλον Μασκ, και ότι η παραγωγή του ρομποτικού ταξί Cybercab θα αρχίσει εντός του έτους.

Η Tesla, η οποία πρόσφατα έχασε την πρωτιά του μεγαλύτερου κατασκευαστή ηλεκρικών αυτοκινήτων από την κινεζική BYD, ανέφερε ότι τα έσοδά της μειώθηκαν το 2025 κατά 3% στα 94,83 δισ. δολάρια, ενώ τα κέρδη συρρικνώθηκαν κατά 61% το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η εταιρεία είδε πέρυσι τις πωλήσεις να μειώνεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε τις επιδοτήσεις για ηλεκτροκίνητα οχήματα και πολλοί υποψήφιοι αγοραστές παραμένουν ενοχλημένοι από τις ακροδεξιές πολιτικές παρεμβάσεις του Μασκ.

Παρόλα αυτά, η εταιρεία προβλέπει για το 2026 δαπάνες-ρεκόρ ύψους 20 δισ., καθώς χρειάζεται να επενδύσει σε γραμμές παραγωγής για το Cybercab και το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus.

Η Tesla εισέρχεται σε μια «μεταβατική φάση» κατά την οποία ζητά από τους επενδυτές να ποντάρουν στα μελλοντικά έσοδα της αυτόνομης οδήγησης κα των ρομποταξί πριν ανακάμψουν οι πωλήσεις αυτοκινήτων, δήλωσε στο Reuters ο Τόμας Μοντέιρο, αναλυτής της investing.com.

H παραγωγή του Optimus θα αρχίσει φέτος, διαβεβαίωσε ο Μασκ (Tesla)

H παραγωγή του Optimus θα αρχίσει φέτος, διαβεβαίωσε ο Μασκ (Tesla)

Στο παρελθόν, πάντως, πολλές προβλέψεις του Μασκ διαψεύστηκαν. Ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος είχε προηγουμένως διαβεβαιώσει ότι τα ρομποτικά ταξί του θα ήταν διαθέσιμα στο ήμισυ του πληθυσμού των ΗΠΑ έως τα τέλη του 2025.

Αυτό δεν συνέβη και μέχρι σήμερα η υπηρεσία ρομποταξί είναι διαθέσιμη μόνο στο Όστιν του Τέξας και μάλιστα σε πιλοτική βάση.

Το σχέδιο συναντά επίσης ρυθμιστικά εμπόδια, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν κανονισμοί για την κυκλοφορία οχημάτων όπως το επερχόμενο Cybercab, το οποίο σύμφωνα με τον Μασκ δεν θα διαθέτει καν τιμόντι και πεντάλ.

Παρόλα αυτά, το σχέδιο μεταμόρφωσης της Tesla σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής φαίνεται ότι έχει πείσει τους επενδυτές, με τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να έχει αυξηθεί γύρω στα 1,5 τρισ. δολάρια.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει η νέα επένδυση της εταιρείας στην xAI, στην οποία ανήκει η πλατφόρμα Χ. Το μοντέλο Grok της xAI ενσωματώθηκε πέρυσι στα αυτοκίνητα της Tesla.

«Καθώς η παραδοσιακή δραστηριότητα της Tesla στα ηλεκτρικά οχήματα επιβραδύνεται, οι επενδυτές της Tesla μπορούν να συμμετάσχουν στη “καυτή” άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Άντριου Ρόκο, στρατηγικός αναλυτής μετοχών στη Zacks Investment Research.

Όπως δήλωσε ο Μασκ σε επενδυτές, η Tesla θα σταματήσει την παραγωγή του το Model S sedan και του Model X SUV, των οποίων οι πωλήσεις είναι πλέον περιορισμένος. Οι μονάδες παραγωγής που παράγουν τα δύο νέα μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν για τη συναρμολόγηση του ρομπότ Optimus.

Παρόλα αυτά, η παραγωγή του ρομπότ θα είναι περιορισμένη έως τα τέλη του 2026, είπε το αφεντικό της Tesla.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Vita.gr
Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.01.26

Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα

Άγνωστα ζώα που δεν είχαν μελετηθεί ποτέ στο παρελθόν και που επιβίωσαν από «περιστατικό μαζικής εξαφάνισης», βρέθηκαν απολιθωμένα στην Κίνα

Σύνταξη
Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας
Επιστήμες 28.01.26

Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας

Το ινδικό υπουργείο διαψεύδει τις αναφορές για πέντε κρούσματα. Παρόλα αυτά, η ανησυχία παραμένει για τον θανατηφόρο ιό, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος μετά την απολογία του
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26

Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος της Γλυφάδας μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Βάσει της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του 46χρονου, η προσωρινή του κράτηση ήταν μονόδρομος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες

Ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Οι κόντρες για μια πιθανή επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη και το «άνοιγμα» της Χαριλάου Τρικούπη σε πρώην στελέχη του κόμματος.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρήτη: Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης λόγω νότιων ανέμων – Συστάσεις προς τους πολίτες
Αυξημένα σωματίδια 29.01.26

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων σε όλη την Κρήτη και ιδιαιτέρως κατά τις μεσημβρινές ώρες - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι για να προστατευτούν

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Φύλο και ευγονική
Αποικιοκρατία και ρατσισμός 29.01.26

Φύλο και ευγονική

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το φύλο συνδέθηκε πολλές φορές με την ευγονική και τον ρατσισμό

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα για να κρύψει την αλήθεια – Πού είναι η Κεραμέως;
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα και να κρύψει την αλήθεια - Άφαντη η Κεραμέως

Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για την έκρηξη στο Βιολάντα χωρίς επαρκή στοιχεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Καιρός: «Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» – Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin
Καιρός 29.01.26

«Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» - Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί η Kristin δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που εμφάνισε στην Πορτογαλία και προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης
Αποκαταστάσεις 29.01.26

Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης

Σκοπός της απόφασης κήρυξης του δήμου Σπάρτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο
Εβδομάδα Μόδας 2026 29.01.26

Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο

Στο Παρίσι, ο Alessandro Michele παρουσίασε για τον Valentino μια haute couture ως εμπειρία και όχι ως θέαμα. Το Specula Mundi έδειξε τη μόδα ως σύνολο εικόνας, μνήμης και επιθυμίας σε διάλογο με την ιστορία του κόσμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηράκλειο: Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. – Τι λένε οι ειδικοί
Ηράκλειο Κρήτης 29.01.26

Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. - Τι λένε οι ειδικοί

Σύνθετο ζήτημα χαρακτηρίζουν την πυρασφάλεια στελέχη της Πυροσβεστικής στο Ηράκλειο - Σε πολλές περιπτώσεις άλλη ερμηνεία του νόμου μπορεί να δώσει ο πυροσβέστης και άλλη ο μηχανικός

Σύνταξη
ΗΠΑ: Έπνιξαν στα δακρυγόνα διαδήλωση στο Τέξας ενάντια στην απέλαση 5χρονου από την ICE
Κόσμος 29.01.26

Έπνιξαν στα δακρυγόνα διαδήλωση στο Τέξας ενάντια στην απέλαση 5χρονου από την ICE

Ειρηνικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Τέξας ζητώντας την απελευθέρωση του 5χρονου Λίαμ Κονέχο Ράμος που συνελήφθη στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE

Σύνταξη
