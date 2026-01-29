Η Tesla καταργεί δύο μοντέλα αυτοκινήτων για να εστιαστεί στην ΑΙ και τη ρομποτική

Το σχέδιο για μεταμόρφωση της Tesla σε εταιρεία ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι σχεδιάζει να σταματήσει την παραγωγή του Model S sedan και του Model X SUV για να εστιαστεί στην παραγωγή του ρομπότ Optimus.

Η Tesla ανακοίνωσε ακόμα ότι επενδύει 2 δισ. δολάρια στην xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του ιδρυτή της, Έλον Μασκ, και ότι η παραγωγή του ρομποτικού ταξί Cybercab θα αρχίσει εντός του έτους.

Η Tesla, η οποία πρόσφατα έχασε την πρωτιά του μεγαλύτερου κατασκευαστή ηλεκρικών αυτοκινήτων από την κινεζική BYD, ανέφερε ότι τα έσοδά της μειώθηκαν το 2025 κατά 3% στα 94,83 δισ. δολάρια, ενώ τα κέρδη συρρικνώθηκαν κατά 61% το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η εταιρεία είδε πέρυσι τις πωλήσεις να μειώνεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε τις επιδοτήσεις για ηλεκτροκίνητα οχήματα και πολλοί υποψήφιοι αγοραστές παραμένουν ενοχλημένοι από τις ακροδεξιές πολιτικές παρεμβάσεις του Μασκ.

Παρόλα αυτά, η εταιρεία προβλέπει για το 2026 δαπάνες-ρεκόρ ύψους 20 δισ., καθώς χρειάζεται να επενδύσει σε γραμμές παραγωγής για το Cybercab και το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus.

Η Tesla εισέρχεται σε μια «μεταβατική φάση» κατά την οποία ζητά από τους επενδυτές να ποντάρουν στα μελλοντικά έσοδα της αυτόνομης οδήγησης κα των ρομποταξί πριν ανακάμψουν οι πωλήσεις αυτοκινήτων, δήλωσε στο Reuters ο Τόμας Μοντέιρο, αναλυτής της investing.com.

Στο παρελθόν, πάντως, πολλές προβλέψεις του Μασκ διαψεύστηκαν. Ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος είχε προηγουμένως διαβεβαιώσει ότι τα ρομποτικά ταξί του θα ήταν διαθέσιμα στο ήμισυ του πληθυσμού των ΗΠΑ έως τα τέλη του 2025.

Αυτό δεν συνέβη και μέχρι σήμερα η υπηρεσία ρομποταξί είναι διαθέσιμη μόνο στο Όστιν του Τέξας και μάλιστα σε πιλοτική βάση.

Το σχέδιο συναντά επίσης ρυθμιστικά εμπόδια, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν κανονισμοί για την κυκλοφορία οχημάτων όπως το επερχόμενο Cybercab, το οποίο σύμφωνα με τον Μασκ δεν θα διαθέτει καν τιμόντι και πεντάλ.

Παρόλα αυτά, το σχέδιο μεταμόρφωσης της Tesla σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής φαίνεται ότι έχει πείσει τους επενδυτές, με τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να έχει αυξηθεί γύρω στα 1,5 τρισ. δολάρια.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει η νέα επένδυση της εταιρείας στην xAI, στην οποία ανήκει η πλατφόρμα Χ. Το μοντέλο Grok της xAI ενσωματώθηκε πέρυσι στα αυτοκίνητα της Tesla.

«Καθώς η παραδοσιακή δραστηριότητα της Tesla στα ηλεκτρικά οχήματα επιβραδύνεται, οι επενδυτές της Tesla μπορούν να συμμετάσχουν στη “καυτή” άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Άντριου Ρόκο, στρατηγικός αναλυτής μετοχών στη Zacks Investment Research.

Όπως δήλωσε ο Μασκ σε επενδυτές, η Tesla θα σταματήσει την παραγωγή του το Model S sedan και του Model X SUV, των οποίων οι πωλήσεις είναι πλέον περιορισμένος. Οι μονάδες παραγωγής που παράγουν τα δύο νέα μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν για τη συναρμολόγηση του ρομπότ Optimus.

Παρόλα αυτά, η παραγωγή του ρομπότ θα είναι περιορισμένη έως τα τέλη του 2026, είπε το αφεντικό της Tesla.