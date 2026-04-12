Η Ολλανδία έγινε την Παρασκευή η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που ανάβει πράσινο φως στο «Full Self Driving» της Tesla, τη λειτουργία αυτόνομης οδήγησης υπό την επίβλεψη του οδηγού, μια εξέλιξη που ίσως ανοίγει τον δρόμο και για την υπόλοιπη ΕΕ.

Η ευρεία υιοθέτηση του FSD παίζει κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της Tesla –η πορεία της εταιρείας που σήμερα έχει αποτίμηση 1 τρισ. δολαρίων εξαρτάται από την υπόσχεση του διευθύνοντος συμβούλου Έλον Μασκ ότι τα ρομποτικά ταξί και το λογισμικό αυτόνομης οδήγησης που βασίζεται στην ΑΙ θα είναι μείζονες πηγές κερδοφορίας.

Η Ολλανδία ενέκρινε αυτό που η Tesla ονομάζει Full Self-Driving Supervised (επιβλεπόμενη πλήρως αυτόνομη οδήγηση» για τους αυτοκινητοδρόμους αλλά και τους δρόμους των πόλεων. Η λειτουργία, η οποία επιτρέπει στο όχημα να χειρίζεται το τιμόνι, να επιταχύνει και να φρενάρει, έλαβε άδεια έπειτα από 18 μήνες δοκιμών και αναλύσεων της ολλανδικής αρχής οχημάτων RDW.

Το συμπέρασμα ήταν ότι «Η ορθή χρήση αυτού του συστήματος υποβοήθησης οδηγού συμβάλλει θετικά στην οδική ασφάλεια» όπως ανέφερε η RDW.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα υποβάλει επίσης αίτηση για να αδειοδότηση της τεχνολογίας σε όλη την ΕΕ.

Οι πωλήσεις της Tesla στην Ευρώπη αυξήθηκαν τον Φεβρουάριο για πρώτη φορά εδώ και έναν χρόνο, έπειτα από βουτιά που αποδόθηκε στις ακροδεξιές πολιτικές παρεμβάσεις του Μασκ στην Ευρώπη αλλά και τη μη ανανέωση των μοντέλων της, την ώρα που ο ανταγωνισμός από Κίνα εντείνεται.

«Εκτιμώ ότι η έγκριση του FSD από την ολλανδική αρχή και στη συνέχεια από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές θα οδηγήσει βελτίωση των πωλήσεων στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο αναλυτής της Morningstar Σεθ Γκόλντσταϊν.

Η μετοχή της Tesla σημείωσε άνοδο περίπου 0,7% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές την Παρασκευή. Από τις αρχές του έτους πάντως η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 23%.

Το FSD είναι ήδη διαθέσιμο ως συνδρομητική υπηρεσία στις ΗΠΑ, όπου η Tesla αντιμετωπίζει αγωγές από ιδιώτες και έρευνες από τις ομοσπονδιακές αρχές έπειτα από σειρά τροχαίων και αναφορών για τροχαίες παραβάσεις.

Η RDW ανέφερε ότι η ΕΕ θέτει αυστηρότερες απαιτήσεις για την ασφάλεια κατά τις εγκρίσεις οχημάτων σε σύγκριση με τις ΗΠΑ.

«Αυτό σημαίνει ότι η έκδοση FSD Supervised στις ΗΠΑ ΔΕΝ είναι συγκρίσιμη με την έκδοση FSD Supervised στην ΕΕ» δήλωσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Tesla είναι η δημοφιλέστερη μάρκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ολλανδία, όπου περίπου 100.000 οχήματα Model 3 και Model Υ θα μπορούσαν δυνητικά να εφοδιαστούν με το FSD.

Η RDW ανέφερε ότι θα υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πιστοποίηση σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη-μέλη θα ψηφίσουν στη συνέχεια επί της αίτησης, η οποία απαιτεί πλειοψηφία στην αρμόδια επιτροπή για να ισχύσει το σύστημα σε επίπεδο ΕΕ.

Ακόμα και αν δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία, το FSD θα μπορούσε να λάβει άδεια σε μεμονωμένες χώρες. Η Tesla δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι αναμένει πιθανή έγκριση σε επίπεδο ΕΕ μέσα στο καλοκαίρι.