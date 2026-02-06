Ενόψει της εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο, η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ ετοιμάζει να επεκτείνει την υπηρεσία Starlink με ένα δορυφορικό τηλέφωνο, αποκαλύπτει το πρακτορείο Reuters.

Η επέκταση στη δορυφορική τηλεφωνία θα ήταν μια επιπλέον πηγή εσόδων για την SpaceX προκειμένου να υλοποιήσει το όραμα του Μασκ για χιλιάδες κέντρα δεδομένων στο Διάστημα –ένα δαπανηρό σχέδιο που εξηγεί την επικείμενη συγχώνευση της SpaceX με την xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στην οποία ανήκει το X και το chatbot Grok.

Στα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός τηλεφώνου που θα συνδέεται απευθείας με τους δορυφόρους του Starlink και θα μπορούσε τελικά να ανταγωνιστεί τα σημερινά smartphone, δήλωσαν στο Reuters τρεις ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό της συσκευής ή το πότε μπορεί να κυκλοφορήσει δεν είναι γνωστές. Η SpaceX πάντως συνεργάζεται ήδη με ορισμένες εταιρείες κινητής για δορυφορικές κλήσεις από συμβατά κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, η SpaceX εξετάζει εδώ και χρόνια το ενδεχόμενο παραγωγής του τηλεφώνου.

Απαντώντας σε χρήση του X που ρωτούσε την περασμένη εβδομάδα για ένα υποθετικό τηλέφωνο Starlink, ο Μασκ δήλωσε ότι «Δεν αποκλείεται να γίνει κάποια στιγμή».

«Θα ήταν μια πολύ διαφορετική συσκευή από τα σημερινά τηλέφωνα» είπε ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της Tesla. «Βελτιστοποιημένη αποκλειστικά για νευρωνικά δίκτυα μέγιστης απόδοσης ανά watt», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Όταν όμως ένας χρήστης αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του Reuters, ο Μασκ απάντησε «δεν αναπτύσσουμε τηλέφωνο».

Ανταγωνισμός

Το Starlink είναι σημαντική πηγή εσόδων για τη SpaceX, η οποία πέρυσι είχε έσοδα 15-16 δισ. δολαρίων και κέρδη περίπου 8 δισ., ανέφεραν δύο πηγές που γνωρίζουν τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, με την υπηρεσία δορυφορικού Διαδικτύου να αντιστοιχεί στο 50-80 των εσόδων.

Η μεγαλύτερη επένδυση της SpaceX στον κλάδο της τηλεφωνίας ήρθε πέρυσι με συμφωνία 19,6 δισ. δολαρίων για την εξαγορά δορυφορικού φάσματος από την EchoStar.

Αν και ορισμένοι βλέπουν αυτή την επέκταση ως απειλή για τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, η SpaceX μέχρι σήμερα πλασάρεται ως συμπληρωματική λύση σε αυτά τα δίκτυα.

«Πιθανότατα θα ήταν δύσκολο για το Starlink να αναπτύξει τηλέφωνο και να ανταγωνιστεί με τους παρόχους. Οι άλλοι πάροχοι θα απέφευγαν να το χρησιμοποιήσουν» σχολίασε ο Άρμαντ Μιούσεϊ, πρόεδρος της Summit Ridge Group. «Θα ήταν σαν να παράγει η General Motors λάστιχα και να προσπαθεί να τα πουλήσει σε άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες» είπε.

To Starlink, το οποίο αποτελείται από περίπου 9.500 δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, είναι μακράν το μεγαλύτερο δορυφορικό δίκτυο με περισσότερους από 9 εκατομμύρια συνδρομητές.

Η SpaceX αναπτύσσει επίσης το δίκτυο κατασκοπευτικών δορυφόρων Starshield για λογαριασμό του Πενταγώνου.

Περίπου 650 δορυφόροι του Starlink αναπτύχθηκαν ειδικά για δορυφορική τηλεφωνία. Τη Δευτέρα ο Μασκ έγραψε στο Χ ότι στόχος είναι η παροχή «πλήρους κάλυψης κινητής τηλεφωνίας οπουδήποτε στη Γη».

Αν και η αγορά είναι ακόμα νέα , αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά δορυφορικής τηλεφωνίας θα έχει ύψος δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η SpaceX ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τη νέα υπηρεσία Stargaze, η οποία θα χρησιμοποιεί τις κάμερες των δορυφόρων Starlink για να παρακολουθεί δορυφόρους που κινούνται σε χαμηλότερη τροχιά, εκεί όπου δεν υπάρχουν διεθνή στάνταρτ για τη διαχείριση της κίνησης.