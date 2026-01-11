To Starlink επεκτείνεται για δορυφορικές κλήσεις απευθείας από το κινητό

Πράσινο φως από τις ΗΠΑ για την εκτόξευση ακόμα 7.500 δορυφόρων έλαβε η SpaceX, καθώς η διαστημική εταιρεία του Μασκ επεκτείνει τη δυνατότητα δορυφορικών κλήσεων απευθείας από κινητά τηλέφωνα.

Από τους περίπου 13.000 ενεργούς δορυφόρους που εκτιμάται ότι κινούνται σήμερα γύρω από τη Γη, οι 9.400 ανήκουν στο Starlink, την υπηρεσία δορυφορικού Διαδικτύου και επικοινωνιών που προσφέρει η SpaceX.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ έδωσε τώρα άδεια για αύξηση των δορυφόρων Starlink δεύτερης γενιάς (Gen 2), οι οποίοι όπως ανέφερε θα προσφέρουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ταχύτητα έως 1 Gbps, ενώ παράλληλα θα επεκτείνουν τη δυνατότητα δορυφορικών κλήσεων σε περισσότερες χώρες.

Μέχρι σήμερα, η δυνατότητα κλήσεων από συμβατά κινητά τηλέφωνα είναι διαθέσιμη μόνο σε ελάχιστες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Νέα Ζηλανδία.

Η SpaceX έχει ζητήσει άδεια για συνολικά 30.000 δορυφόρους, όμως η FCC έχει εγκρίνει μέχρι σήμερα μόνο τους πρώτους 15.000 (από τους οποίους ορισμένοι έχουν καταστραφεί στην ατμόσφαιρα μετά το τέλος της αποστολής τους).

H εταιρεία, ανέφερε η FCC, έχει την υποχρέωση να εκτοξεύσει τους μισούς από τους νέους δορυφόρους Gen 2 μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2028 και τους υπόλοιπους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2031.

Το Starlink εξυπηρετεί σήμερα περίπου 9 εκατομμύρια χρήστες, ανάμεσά τους η κυβέρνηση της Ουκρανίας, η οποία εξαρτάται από την υπηρεσία του Μασκ μετά τις ρωσικές επιθέσεις στις διαδικτυακές υποδομές της.

Η αύξηση των δορυφόρων μεγαλώνει ωστόσο τον κίνδυνο συγκρούσεων σε τροχιά. Στις αρχές του μήνα, η SpaceX ανακοίνωσε ότι οι δορυφόροι της που σήμερα κινούνται σε ύψος 550 χιλιομέτρων θα κατέβουν σταδιακά στα 480 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης.

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος Μηχανικής του Starlink Μάικ Νίκολς, «ο αριθμός των θραυσμάτων και των σχεδιαζόμενων δορυφορικών αστερισμών είναι σημαντικά χαμηλότερος κάτω από το ύψος των 500 χιλιομέτρων, μειώνοντας τη συνολική πιθανότητα σύγκρουσης».

Σύμφωνα με δεδομένα που υπέβαλε η SpaceX στην FCC, το πρώτο εξάμηνο του 2025 η εταιρεία αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει 145.000 ελιγμούς αποφυγής, ή περίπου τέσσερις ελιγμούς ανά δορυφόρο ανά μήνα.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Νίκολς ανέφερε ότι κινεζικό σκάφος που είχε εκτοξευτεί λίγο νωρίτερα πλησίασε δορυφόρο του Starlink στην επικίνδυνη απόσταση των 200 μέτρων.

Χιλιάδες ακόμα δορυφόροι σχεδιάζεται να εκτοξευτούν τα επόμενα χρόνια καθώς η Κίνα και εταιρείες όπως η Amazon αναπτύσσουν τους δικούς τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφορικούς αστερισμούς.