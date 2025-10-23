Kοινοπραξία ευρωπαϊκών εταιρειών κόντρα στην κυριαρχία του Starlink στο Διάστημα

Eυρωπαϊκοί αεροδιαστημικοί όμιλοι παρουσίασαν την Πέμπτη μια αρχική συμφωνία για τη συνένωση των ζημιογόνων δραστηριοτήτων τους στην κατασκετή δορυφόρων. ενώνοντας τις δυνάμεις τους μετά από μήνες διαπραγματεύσεων για να αντιμετωπίσουν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των ανταγωνιστών, με επικεφαλής το Starlink του Έλον Μασκ.

Η πολυαναμενόμενη συμφωνία μεταξύ της Airbus, της Thales και της Leonardo στοχεύει στη σφυρηλάτηση μιας νέας κοινοπραξία που θα ξεκινήσει από το 2027, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές που έχουν ακυρώσει τέτοιες κινήσεις στο παρελθόν.

Η νέα οντότητα που δεν έχει ακόμα όνομα, θα απασχολεί 25.000 άτομα σε όλη την Ευρώπη με ετήσια έσοδα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με βάση τα στοιχεία του 2024, ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους.

Η Airbus θα κατέχει το 35%, ενώ η Thales και η Leonardo θα κατέχουν η καθεμία από 32,5%, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η νέα οντότητα θα λειτουργεί υπό κοινό έλεγχο «με μια ισορροπημένη δομή διακυβέρνησης».

Ο συνδυασμός χώρου αναμένεται να δημιουργήσει συνέργειες «μεσαίου τριψήφιου» αριθμού εκατομμυρίων ευρώ στα λειτουργικά έσοδα ετησίως, ξεκινώντας μετά από πέντε χρόνια, ανέφεραν οι εταιρείες.

Η συμφωνία έρχεται να προστεθεί στο πρόγραμμα Iris², ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών για κυβερνητικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις.

Η Ευρώπη προωθεί επίσης την γαλλο-βρετανική Eutelsat για την παροχή δορυφορικών επικοινωνιών στην Ουκρανία, εν μέσω φόβων ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να κόψει την πρόσβαση του Κιέβου στο Starllink.

H Ιταλία και η Γερμανία έχουν ανακοινώσει στο μεταξύ τα σχέδια για δικά τους δορυφορικά συστήματα.

«Project Bromo»

Με την κωδική ονομασία «Project Bromo», οι συνομιλίες μεταξύ των τριών αεροδιαστημικών ομίλων ξεκίνησαν πέρυσι σε μια προσπάθεια να αντιγράψουν το μοντέλο συνεργασίας της ευρωπαϊκής κατασκευάστριας πυραύλων MBDA, η οποία ανήκει στην Airbus, την Leonardo και την BAE Systems.

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές δορυφόρων της Ευρώπης ανταγωνίζονται εδώ και καιρό για την κατασκευή διαστημικών σκαφών σε γεωστατική τροχιά, αλλά έχουν πληγεί από την κυκλοφορία φθηνών μικρών δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τριών εταιρειών δήλωσαν σε κοινή δήλωση ότι η συγχώνευση θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν «την αυτονομία της Ευρώπης σε ολόκληρο τον στρατηγικό διαστημικό τομέα».

Η συμφωνία θα συνδυάσει τις δραστηριότητες κατασκευής και παροχής υπηρεσιών των Thales Alenia Space και Telespazio – δύο κοινοπραξιών μεταξύ της Leonardo και της Thales – καθώς και διάφορες διαστημικές και ψηφιακές επιχειρήσεις της Airbus, με τις υπόλοιπες διαστημικές δραστηριότητες να ανήκουν στην Leonardo και την Thales SESO.

Οι εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη περικόψει συνολικά περίπου 3.000 θέσεις εργασίας στο διάστημα, δεν έκαναν καμία αναφορά σε περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας, αλλά δήλωσαν ότι θα ζητηθεί η γνώμη των συνδικάτων για το έργο.

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι τρεις αεροδιαστημικές ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο για μια προτεινόμενη συγχώνευση των δορυφορικών τους δραστηριοτήτων.

Η συμφωνία μεταξύ των τριών εταιρειών – καθεμία από τις οποίες είχε περιόδους τεταμένων σχέσεων στο παρελθόν – διασώθηκε αφού πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν ότι οι συνομιλίες προσέκρουσαν σε εμπόδια σχετικά με τη διακυβέρνηση και την αποτίμηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.