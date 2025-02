Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει να κόψουν την πρόσβαση της Ουκρανίας στους δορυφόρους της Starlink που παρέχουν ίντερνετ εάν το Κίεβο δεν υπογράψει τη συμφωνία για τους ορυκτούς πόρους, σύμφωνα με τρεις πηγές του Reuters που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων.

Την είδηση αναμεταδίδει και ο Independent του Κιέβου και σημειώνει ότι το Reuters αναφέρθηκε στο ζήτημα στις 21 Φεβρουαρίου.

Δείτε σχετική ανάρτηση και από Ρεπουμπλικάνους που αντιτίθενται στον Τραμπ:

Ukraine was warned it faced an imminent shutdown of Elon Musk’s vital Starlink satellite internet system unless it signed the extortion deal on rare earth minerals, Reuters reports. pic.twitter.com/KdFGlB5SJ3

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 22, 2025