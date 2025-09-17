science
17.09.2025 | 20:17
Όχημα έπεσε πάνω στην πύλη του FBI στο Πίτσμπουργκ – Ο οδηγός άφησε μια σημαία και… έφυγε!
H Ρωσία ετοιμάζει απάντηση στο Starlink του Έλον Μασκ
Διάστημα 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:49

H Ρωσία ετοιμάζει απάντηση στο Starlink του Έλον Μασκ

Η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos παραδέχεται ότι έχει περιπέσει σε «αδράνεια» και πρέπει επειγόντως να αναπτύξει το δικό της αντίστοιχο του Starlink.

Πώς να ξαναγράψετε το «εγχειρίδιο ευτυχίας» σας

Πώς να ξαναγράψετε το «εγχειρίδιο ευτυχίας» σας

Spotlight

Η Ρωσία αναπτύσσει υπηρεσία δορυφορικού Διαδικτύου ως απάντηση στο Starlink της SpaceX, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας.

Η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ έχει εκτοξεύσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 8.000 δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, οι οποίοι εξυπηρετούν περίπου 6 εκατομμύρια συνδρομητές σε όλο τον κόσμο, κυρίως σε απομονωμένες περιοχές που δεν καλύπτονται από επίγεια δίκτυα.

Η Ρωσία έχει κάθε λόγο να ανησυχεί για την παγκόσμια κυριαρχία της SpaceX στις δορυφορικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι το Starlink χρησιμοποιείται ευρέως για τις επικοινωνίες του ουκρανικού στρατού και τον έλεγχο των drone που επιτίθενται σε ρωσικούς στόχους.

Σε συνέντευξή του στη ρωσική τηλεόραση την Τετάρτη, ο Νμίτρι Μπακάνοφ, ο 39χρονος νέος επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, παραδέχτηκε ότι το διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας έχει περιπέσει σε «αδράνεια» και πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να προσελκύσει νέα ταλέντα.

Η Ρωσία, είπε ο Μπακάνοφ, έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη της δικής της υπηρεσίας δορυφορικού Διαδικτύου. «Αρκετά δοκιμαστικά σκάφη σε τροχιά έχουν ήδη ελεγχθεί και τα σκάφη της γραμμής παραγωγής τροποποιούνται αναλόγως» είπε χωρίς να δώσει τεχνικές λεπτομέρειες.

«Κινούμαστε με ταχύτητα προς αυτή την κατεύθυνση» δήλωσε σύμφωνα με το Reuters.

Οι δορυφόροι του συστήματος, το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε παγκόσμιο επίπεδο, αναπτύσσονται από μια κρατική αεροδιαστημική εταιρεία, γνωστή ως Γραφείο 1440 (БЮРО 1440).

Η πρόταση του Μασκ που απέρριψε η Μόσχα

Η Ρωσία, είπε ο Μπακάνοφ, έχει μάθει από τα λάθη της, όπως την απόφασή της να απορρίψει το 2002 αίτημα του Έλον Μασκ να αγοράσει σοβιετικούς βαλλιστικούς πυραύλους για διαστημικές εφαρμογές.

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Μασκ που έγραψε ο Άσλι Βανς το 2015, η Ρωσία απέρριψε την πρόταση του Μασκ επειδή δεν τον θεώρησε αξιόπιστο –μια κίνηση που οδήγησε τον Μασκ στην απόφαση να αναπτύξει δικούς του, επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους, χάρη στους οποίους η SpaceX κυριαρχεί στις εκτοξεύσεις δορυφόρων.

Πολλά έχουν αλλάξει από το 1957, όταν η τότε Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε τον Sputnik, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο. Μια δεύτερη μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1961, όταν ο σοβιετικός κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο Διάστημα.

Το διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας κατέρρευσε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, κυρίως λόγω έλλειψης κονδυλίων, διαφθοράς και διαρροής ταλέντων σε άλλες χώρες.

Οι προσπάθειες της Μόσχας να ανακτήσει τη θέση της στις διαστημικές επιχειρήσεις υπέστη ένα σημαντικό πλήγμα τον Αύγουστο του 2023, όταν το σκάφος Luna-25, η πρώτη ρωσική αποστολή στη Σελήνη έπειτα από δεκαετίες, συνετρίβη στο φεγγάρι.

Ο Μποκάνοφ είναι ο πρώην επικεφαλής της εταιρείας Gonets, η οποία έχει αναπτύξει ένα μικρό δίκτυο δορυφορικών επικοινωνιών για κυβερνητική χρήση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει στο μεταξύ το σύστημα IRIS², το οποίο θα περιλαμβάνει περίπου 300 δορυφόρους και θα παρέχει ασφαλείς επικοινωνίες σε κυβερνητικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις.

Η Ευρώπη ποντάρει επίσης στην γαλλο-βρετανική Eutelsat, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνιών στην Ουκρανία σε περίπτωση που ο Μασκ κλείσει τον διακόπτη του Starlink για το Κίεβο.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η πτώση, με υψηλό τζίρο και πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η πτώση, με υψηλό τζίρο και πακέτα

Vita.gr
Πώς να ξαναγράψετε το «εγχειρίδιο ευτυχίας» σας

Πώς να ξαναγράψετε το «εγχειρίδιο ευτυχίας» σας

Economy
Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Champions League
inTown
«Ματωμένο φεγγάρι»: Γύρω στις 20:30 θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη – Από πού πήρε την ονομασία του
Τα στάδια 07.09.25

Τι ώρα θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη της Σελήνης την Κυριακή - Γιατί το λέμε «ματωμένο φεγγάρι»

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά - Με γυμνό μάτι θα είναι ορατό στην Ελλάδα το «ματωμένο φεγγάρι»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: «Γκέλα» στο φινάλε για τη Λάρισα
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: «Γκέλα» στο φινάλε για τη Λάρισα

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ πήρε προβάδισμα στο σκορ δύο φορές, η Μαρκό απάντησε ισάριθμες με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στο 2-2 στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Champions League 17.09.25

Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League μετά από 5 χρόνια και ο ηγέτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, δίνει το «παρών» στο Καραϊσκάκη.

Σύνταξη
Εντυπωσιακό κορεό στο Καραϊσκάκη, για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League (vid, pics)
Champions League 17.09.25

Εντυπωσιακό κορεό στο Καραϊσκάκη, για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League (vid, pics)

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και οι οπαδοί του έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και στο αποψινό παιχνίδι με την Πάφο. Κλέβει την παράσταση το κορεό των οργανωμένων οπαδών της ομάδας του λιμανιού

Σύνταξη
«Αναπάντητα ερωτήματα και ατιμωρησία» καταγγέλλει η αντιπολίτευση, δύο χρόνια μετά την τραγωδία των ΕΔ στη Λιβύη
«Δυο χρόνια σιωπή» 17.09.25

«Αναπάντητα ερωτήματα και ατιμωρησία» καταγγέλλει η αντιπολίτευση, δύο χρόνια μετά την τραγωδία των ΕΔ στη Λιβύη

Απαντήσεις από την κυβέρνηση για τα αίτια της τραγικής κατάληξης της στρατιωτικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 άτομα, ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Δε θέλω να θυμάμαι»: Το σπαρακτικό αντίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ στην κόρη της, η αυτοκτονία και τα ναρκωτικά
Νέο βιβλίο 17.09.25

«Δε θέλω να θυμάμαι»: Το σπαρακτικό αντίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ στην κόρη της, η αυτοκτονία και τα ναρκωτικά

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό People, η Πρισίλα Πρίσλεϊ μιλάει με συγκλονιστικό τρόπο για τον θάνατο της κόρης της, Λίσα Μαρί, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια, σε ηλικία 54 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Σαρωτικοί οι Βοιωτοί, σε δύσκολη θέση ο «δικέφαλος» (vid)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Σαρωτικοί οι Βοιωτοί, σε δύσκολη θέση ο «δικέφαλος» (vid)

Ο Λεβαδειακός, με ηγέτη τον Φίλων, πήρε σπουδαία νίκη στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, βάζοντας τον ΠΑΟΚ με το «καλημέρα» σε δύσκολη θέση σχετικά με την πρώτη 4άδα.

Σύνταξη
Sold out για 13η συνεχόμενη φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Champions League 17.09.25

Sold out για 13η συνεχόμενη φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο κόσμος των «ερυθρόλευκων» είναι και πάλι ο 12ος παίκτης, γεμίζοντας το φαληρικό γήπεδο.

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Athens Καλλιθέα 1-0: Πρώτη ελληνική νίκη εν μέσω αποδοκιμασιών
Κύπελλο Ελλάδας 17.09.25

Πρώτη ελληνική νίκη για τον Παναθηναϊκό εν μέσω αποδοκιμασιών (1-0)

Με σκόρερ τον Ντέσερς ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλλιθέα και άρχισε με νίκη το Κύπελλο Ελλάδας. Αποδοκιμασίες για Αλαφούζο, Παπαδημητρίου και Κομπότη από τους οπαδούς του Τριφυλλιού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος
Champions League 17.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος

LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, κόντρα στην Πάφο. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Παύλος Φύσσας: Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του – Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ
Όλοι μαζί 17.09.25

Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα - Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε βάναυσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά - Ο θάνατός του ξετύλιξε το «κουβάρι» του φασισμού και οδήγησε την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στη φυλακή

Σύνταξη
Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)
Παγκόσμιο στίβου 17.09.25

Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου που κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του μήκους, στο Παγκόσμιο του Τόκιο, στάθηκε στους τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να πιάσει τις επιδόσεις που ήθελε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)
Άλλα Αθλήματα 17.09.25

Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τον χειρότερο αγώνα της καριέρας του, όπως ο ίδιος επεσήμανε και ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης, Σπύρος Γιαννιώτης, ήταν από αυτούς που έσπευσαν να τον στηρίξουν.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται
Βίντεο 17.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται

«Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή

Σύνταξη
«Ξαναζεσταμένο φαγητό» από Μητσοτάκη για να πείσει – Στενό μαρκάρισμα σε ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 17.09.25 Upd: 19:46

«Ξαναζεσταμένο φαγητό» από Μητσοτάκη για να πείσει – Στενό μαρκάρισμα σε ΠΑΣΟΚ

Με τα πρώτα δείγματα από τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ να μην είναι ενθαρρυντικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα με... μπαγιάτικο φαγητό.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Σοβαρά προβλήματα σε στέγαση, λειψυδρία, διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων διαπίστωσε η αντιπροσωπεία του ΕΚ
Επίσημη επίσκεψη 17.09.25

Σοβαρά προβλήματα σε στέγαση, λειψυδρία, διαχείριση αποβλήτων διαπίστωσε αντιπροσωπεία του ΕΚ στην Κέρκυρα

Δεκαμελής αντιπροσωπεία του ΕΚ συναντήθηκε με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην Κέρκυρα για να συζητήσει προτεραιότητες της περιφερειακής ανάπτυξης και επενδυτικές πολιτικές

Σύνταξη
Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ
Διπλωματία 17.09.25

Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ

Αίσια έκβαση του διαλόγου για την οριοθέτηση ΑΟΖ ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη θα βάλει οριστικό τέλος στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ποια η σημασία της Chevron.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή
Αεροπορική επίδειξη 17.09.25

Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή

Με μια παραδοσιακή στρατιωτική τελετή υποδέχθηκε στο κάστρο του Ουίνδσρο τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς Κάρολος. Κοινή πτήση αμερικανικών και βρετανικών πολεμικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο (pics)
Champions League 17.09.25

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο (pics)

Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι κόντρα στην Πάφο, για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. - Η σύνθεση της κυπριακής ομάδας.

Σύνταξη
Από τη στέψη της Ελισάβετ στο Ουίνδσορ του Καρόλου: Η δια βίου έλξη του Τραμπ για τη βρετανική μοναρχία
The Good Life 17.09.25

Από τη στέψη της Ελισάβετ στο Ουίνδσορ του Καρόλου: Η δια βίου έλξη του Τραμπ για τη βρετανική μοναρχία

Εβδομήντα χρόνια μετά τη στέψη της Ελισάβετ, που παρακολούθησε παιδί στη Νέα Υόρκη μαζί με τη μητέρα του, ο Τραμπ επιστρέφει στο Ουίνδσορ ως ο μοναδικός Αμερικανός πρόεδρος με δύο κρατικές προσκλήσεις.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Γνώριζα για την αποχώρηση του Ντιαντί, το 1,5 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει πολύ τον Άρη»
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Χιμένεθ: «Γνώριζα για την αποχώρηση του Ντιαντί, το 1,5 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει πολύ τον Άρη»

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε στην έντονη ζέστη που υπήρχε στο Αγρίνιο, ενώ σε ερώτηση για την παραχώρηση του Ντιαντί, είπε οτι το ποσό που λάβει ο Άρης θα βοηθήσει πολύ τον σύλλογο οικονομικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρκογιαννάκη για Λοβέρδο: Ο Μητσοτάκης μίλησε για εκλογές το 2027, αλλά ξεκίνησε εκλογικές λίστες – Μάλλον άκουσε τον Ανδρουλάκη
«Βέρτιγκο ΝΔ» 17.09.25

Μαρκογιαννάκη για Λοβέρδο: Ο Μητσοτάκης μίλησε για εκλογές το 2027, αλλά ξεκίνησε εκλογικές λίστες – Μάλλον άκουσε τον Ανδρουλάκη

«Ο καθένας κρίνεται για τη διαδρομή του», σχολίασε τη μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία η Όλγα Μαρκογιαννάκη, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται για εκλογές

Σύνταξη
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

