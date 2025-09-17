H Ρωσία ετοιμάζει απάντηση στο Starlink του Έλον Μασκ

Η Ρωσία αναπτύσσει υπηρεσία δορυφορικού Διαδικτύου ως απάντηση στο Starlink της SpaceX, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας.

Η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ έχει εκτοξεύσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 8.000 δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, οι οποίοι εξυπηρετούν περίπου 6 εκατομμύρια συνδρομητές σε όλο τον κόσμο, κυρίως σε απομονωμένες περιοχές που δεν καλύπτονται από επίγεια δίκτυα.

Η Ρωσία έχει κάθε λόγο να ανησυχεί για την παγκόσμια κυριαρχία της SpaceX στις δορυφορικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι το Starlink χρησιμοποιείται ευρέως για τις επικοινωνίες του ουκρανικού στρατού και τον έλεγχο των drone που επιτίθενται σε ρωσικούς στόχους.

Σε συνέντευξή του στη ρωσική τηλεόραση την Τετάρτη, ο Νμίτρι Μπακάνοφ, ο 39χρονος νέος επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, παραδέχτηκε ότι το διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας έχει περιπέσει σε «αδράνεια» και πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να προσελκύσει νέα ταλέντα.

Η Ρωσία, είπε ο Μπακάνοφ, έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη της δικής της υπηρεσίας δορυφορικού Διαδικτύου. «Αρκετά δοκιμαστικά σκάφη σε τροχιά έχουν ήδη ελεγχθεί και τα σκάφη της γραμμής παραγωγής τροποποιούνται αναλόγως» είπε χωρίς να δώσει τεχνικές λεπτομέρειες.

«Κινούμαστε με ταχύτητα προς αυτή την κατεύθυνση» δήλωσε σύμφωνα με το Reuters.

Οι δορυφόροι του συστήματος, το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε παγκόσμιο επίπεδο, αναπτύσσονται από μια κρατική αεροδιαστημική εταιρεία, γνωστή ως Γραφείο 1440 (БЮРО 1440).

Η πρόταση του Μασκ που απέρριψε η Μόσχα

Η Ρωσία, είπε ο Μπακάνοφ, έχει μάθει από τα λάθη της, όπως την απόφασή της να απορρίψει το 2002 αίτημα του Έλον Μασκ να αγοράσει σοβιετικούς βαλλιστικούς πυραύλους για διαστημικές εφαρμογές.

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Μασκ που έγραψε ο Άσλι Βανς το 2015, η Ρωσία απέρριψε την πρόταση του Μασκ επειδή δεν τον θεώρησε αξιόπιστο –μια κίνηση που οδήγησε τον Μασκ στην απόφαση να αναπτύξει δικούς του, επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους, χάρη στους οποίους η SpaceX κυριαρχεί στις εκτοξεύσεις δορυφόρων.

Πολλά έχουν αλλάξει από το 1957, όταν η τότε Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε τον Sputnik, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο. Μια δεύτερη μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1961, όταν ο σοβιετικός κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο Διάστημα.

Το διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας κατέρρευσε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, κυρίως λόγω έλλειψης κονδυλίων, διαφθοράς και διαρροής ταλέντων σε άλλες χώρες.

Οι προσπάθειες της Μόσχας να ανακτήσει τη θέση της στις διαστημικές επιχειρήσεις υπέστη ένα σημαντικό πλήγμα τον Αύγουστο του 2023, όταν το σκάφος Luna-25, η πρώτη ρωσική αποστολή στη Σελήνη έπειτα από δεκαετίες, συνετρίβη στο φεγγάρι.

Ο Μποκάνοφ είναι ο πρώην επικεφαλής της εταιρείας Gonets, η οποία έχει αναπτύξει ένα μικρό δίκτυο δορυφορικών επικοινωνιών για κυβερνητική χρήση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει στο μεταξύ το σύστημα IRIS², το οποίο θα περιλαμβάνει περίπου 300 δορυφόρους και θα παρέχει ασφαλείς επικοινωνίες σε κυβερνητικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις.

Η Ευρώπη ποντάρει επίσης στην γαλλο-βρετανική Eutelsat, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνιών στην Ουκρανία σε περίπτωση που ο Μασκ κλείσει τον διακόπτη του Starlink για το Κίεβο.