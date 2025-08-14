Όγδοη εκτόξευση δορυφόρων για την κινεζική απάντηση στο Starlink του Μασκ

Η Κίνα επιταχύνει την ανάπτυξη του εθνικού αστερισμού δορυφορικού Διαδικτύου: ακόμα μια παρτίδα δορυφόρων εκτοξεύτηκε για το δίκτυο Guowang, απάντηση του Πεκίνου στο Starlink του Έλον Μασκ.

Οι δορυφόροι μεταφέρθηκαν σε τροχιά με πύραυλο Long March 5B που εκτοξεύτηκε την Τετάρτη από το διαστημικό κέντρο του Γουεντσάνγκ στο νησί Γουεντσάνγκ.

Η εκτόξευση ήταν επιτυχής, αναφέρει το Space.com επικαλούμενο ανακοίνωση της Κινεζικής Επιχείρησης Επιστήμης και Τεχνολογίας Αεροδιαστήματος (CASIC), η οποία αναπτύσσει τον δορυφορικό αστερισμό. Εκτός από διαστημικά σκάφη, η εταιρεία κατασκευάζει και στρατιωτικούς πυραύλους.

Το Guowang, του οποίου το όνομα μεταφράζεται ως «εθνικό δίκτυο», θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση της China Satnet, κρατικής εταιρείας που συστάθηκε το 2021.

Στην τελική του μορφή, το δίκτυο προβλέπεται να περιλαμβάνει 13.000 δορυφόρους χαμηλής τροχιάς (LEΟ), οι οποίοι έχουν το πλεονέκτημα ότι κοστίζουν λιγότερο και επιτρέπουν ταχύτερη επικοινωνία με το έδαφος σε σχέση με άλλους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους που κινούνται σε υψηλότερη γεωσύγχρονη τροχιά.

Το Guowang απέχει πολύ από τον στόχο. Η εκτόξευση της Τετάρτης ήταν μόλις η όγδοη για το εθνικό δίκτυο, με κάθε αποστολή να περιλαμβάνει μόνο 8 με 10 δορυφόρους, από ό,τι φαίνεται επειδή είναι αρκετά ογκώδεις.

Συγκριτικά, το Starlink που προσφέρει η SpaceX, η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ, διαθέτει σήμερα πάνω από 8.000 δορυφόρους με την προοπτική να φτάσει τους δεκάδες χιλιάδες.

Η Κίνα φαίνεται ωστόσο ότι επιταχύνει την προσπάθεια. Η τελευταία εκτόξευση ήταν η δεύτερη σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες.

Το Guowang, εξάλλου, δεν είναι ο μόνος κινεζικός αστερισμός δορυφορικού Διαδικτύου. Πέρυσι ξεκίνησαν οι εκτοξεύσεις για το Qianfan, το οποίο αναπτύσσεται από την εταιρεία SSST και θα είναι εξίσου μεγάλο με το Guowang.

Υπηρεσίες δορυφορικού Διαδικτύου αναπτύσσουν στο μεταξύ η Amazon και η ευρωπαϊκή OneWeb.