Η SpaceX του Έλον Μασκ κατασκευάζει δορυφορικό δίκτυο για τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Για λογαριασμό αμερικανικής υπηρεσίας πληροφορίων, η SpaceX του Έλον Μασκ αναπτύσσει δίκτυο εκατοντάδων κατασκοπευτικών δορυφόρων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Reuters, το δίκτυο των δορυφόρων κατασκευάζεται από τη Starshield, μονάδα της SpaceX, στο πλαίσιο συμβολαίου που υπεγράφη το 2021 με την RNO, υπηρεσία πληροφοριών αρμόδια για τους κατασκοπευτικούς δορυφόρους της χώρας.

Εάν το project πετύχει, θα ενισχύσει αισθητά την ικανότητα της κυβέρνησης και του στρατού των ΗΠΑ να εντοπίζουν γρήγορα πιθανούς στόχους σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο, υποστήριξαν οι αξιωματούχοι που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters.

Οι δορυφόροι μπορούν να παρακολουθούν στόχους στο έδαφος και να μοιράζονται αυτά τα δεδομένα με αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού, εξήγησαν οι ίδιες πηγές. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καταγράφονται γρήγορα συνεχείς εικόνες των δραστηριοτήτων στο έδαφος σχεδόν οποιουδήποτε και οπουδήποτε στον κόσμο.

Το συμβόλαιο σηματοδοτεί την αυξανόμενη εμπιστοσύνη που δείχνουν οι μυστικές υπηρεσίες και το Πεντάγωνο σε μία εταιρεία, της οποίας ο ιδιοκτήτης έχει συγκρουσθεί με την κυβέρνηση Μπάιντεν, ενώ προκάλεσε διαμάχη για τη χρήση της δορυφορικής υπηρεσίες Starlink στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Γίνεται φανερή η αυξανόμενη εμπλοκή της SpaceX σε project ασφαλείας των ΗΠΑ, ενώ αποκαλύπτεται και η ολοένα και μεγαλύτερη σημασία που δίνει το Πεντάγωνο σε τεράστια δορυφορικά συστήματα χαμηλής τροχιάς που στοχεύουν στην υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει πότε θα είναι λειτουργικό το νέο δίκτυο δορυφόρων και δεν μπορούσε να καθορίσει ποιες άλλες εταιρείες αποτελούν μέρος του προγράμματος με τα δικά τους συμβόλαια.

