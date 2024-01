Τι απαντάει ο Μασκ στο δημοσίευμα της WSJ για ναρκωτικά

Ο Έλον Μασκ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου αυτή τη στιγμή, και πρόσφατα ένα δημοσίευμα της WSJ, τον έθεσε στο στόχαστρο έντονων αντιδράσεων. Ο ίδιος κατηγορήθηκε για συστηματική χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε πάρτι που παρευρίσκεται σε όλο τον κόσμο.

Αυτό δημιούργησε και ανησυχίες στους εργαζόμενους των εταιριών που έχει στην κατοχή του ο Μασκ, την Tesla και την SpaceX. Ο πλούσιος άνδρας θέλησε αμέσως σχεδόν να απαντήσει σε όλα αυτά που του προσάπτουν, κάτι που έκανε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

«Μετά από εκείνη τη μία τζούρα με τον Ρόγκαν, συμφώνησα, κατόπιν αιτήματος της NASA, να κάνω 3 χρόνια τυχαίους ελέγχους για ναρκωτικά. Δεν βρέθηκαν ποτέ ούτε ίχνη από ναρκωτικά ούτε από αλκοόλ», έγραψε ο Μασκ υπερασπιζόμενος τον εαυτό του.

«H WSJ δεν μπορεί ούτε να στρώσει ένα κλουβί παπαγάλου για τις κουτσουλιές», πρόσθεσε στο Χ (πρώην Twitter) ο Ίλον Μασκ ως απάντηση στην αμερικανική εφημερίδα.

Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα τον κατηγόρησε για χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπως είναι η κεταμίνη, το LSD, κοκαΐνη, καθώς και έκσταση. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο ίδιος στην τοποθέτησή του, όχι μόνο ναρκωτικά δε βρέθηκαν στο αίμα, αλλά ούτε καν ίχνος αλκοόλ σε τυχαίους ελέγχους, που πραγματοποιεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Σύμφωνα, με το δημοσίευμα της εφημερίδας, ο Ίλον Μασκ παρουσίαζε ασταθή συμπεριφορά κάνοντας τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους της εταιρείας του να ανησυχούν για εκείνον. Η Λίντα Τζόνσον Ράις, μάλιστα ήταν από τα άτομα, που αποχώρησαν από το πλευρό του, το 2019, φοβούμενη, πως ο επιχειρηματίας κάνει χρήση ουσιών.

Κάποιοι από τους διευθυντές της Tesla, μάλιστα φαίνεται να έχουν προσεγγίσει τον αδερφό του Ίλον Μασκ, Κίμπαλ, προκειμένου να εξηγήσουν την ταραχώδη συμπεριφορά του πλουσιότερου άνδρα του κόσμου. Ο δικηγόρος του από την άλλη πλευρά διέψευσε το δημοσίευμα στηριζόμενος και ο εκείνος στους ελέγχους, που κάνει ο επιχειρηματίας. Επίσης, ο νομικός εκπρόσωπός του δεν παρέλειψε να συμπληρώσει, πως στο δημοσίευμα υπάρχουν και άλλα «ψευδή γεγονοτα», χωρίς όμως να αναφερθεί λεπτομερώς σε αυτά.

After that one puff with Rogan, I agreed, at NASA’s request, to do 3 years of random drug testing.

Not even trace quantities were found of any drugs or alcohol. @WSJ is not fit to line a parrot cage for bird 💩

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2024