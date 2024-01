X-Twitter: Στο 1/3 η αξία του μετά τον Έλον Μασκ

Η πλατφόρμα X του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, η οποία προηγουμένως ήταν γνωστή ως Twitter, αποτιμάται τώρα σε λιγότερο από το μισό της τιμής που την αγόρασε εκείνος πριν από ένα χρόνο.

Ο Έλον Μασκ έχει αναγνωρίσει νωρίτερα ότι είχε υπερτιμήσει το Twitter, το οποίο αγόρασε έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 33,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές.

Τώρα, η τρέχουσα αξία της εταιρείας είναι στα 19 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 55% λιγότερο από το μισό της τιμής που ξόδεψε για την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Twitter αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες από τότε που ανέλαβε ο Μασκ. Αφού φόρτωσε την εταιρεία με χρέος 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ασταθής λήψη αποφάσεων από τον Μασκ και οι προκλήσεις με τη συγκράτηση του περιεχομένου οδήγησαν τα διαφημιστικά έσοδα να μειωθούν κατά 50%, όπως μάλιστα δήλωσε και ο ίδιος.

Από τότε που ανέλαβε το Twitter πριν από ένα χρόνο, έχει επανασχεδιάσει πλήρως τόσο την επιχείρηση όσο και το δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης. Απέλυσε περίπου 7.500 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο.

Twitter is now worth just one-third of what Elon Musk paid for the social-media platform, according to Fidelity https://t.co/vBC04mVVYT

— Bloomberg (@business) May 31, 2023