Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Άνδρας πιάνει κεφαλοκλείδωμα την πρώην σύντροφό του και τη σέρνει στο πάτωμα
Σοκ προκαλεί το βίντεο από καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας άνδρας ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του μέρα μεσημέρι, πριν συλληφθεί από αστυνομικούς.
Σκηνές ακραίας βίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5) στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένας άνδρας ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του σε δημόσια θέα.
Σύμφωνα με οπτικοακουστικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που έφερε στο φως το cretalive.gr, το θύμα φαίνεται να μπαίνει μόνο του σε μια καφετέρια, με τον δράστη να την ακολουθεί και να της επιτίθεται αιφνιδιαστικά.
Ο άνδρας την ακινητοποιεί με κεφαλοκλείδωμα, την πιάνει από τον λαιμό και την πετάει με δύναμη στο πάτωμα. Στα πλάνα διακρίνεται να της ασκεί έντονη πίεση στον αυχένα, κρατώντας την ταυτόχρονα σφιχτά από το χέρι. Παρά τη βιαιότητα των χτυπημάτων, η γυναίκα προβάλλει αντίσταση σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να απεγκλωβιστεί από τη λαβή του. Αν και σωριάζεται ξανά στο έδαφος, αρχίζει να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, γεγονός που τελικά αναγκάζει τον δράστη να την αφήσει και να τραπεί σε φυγή από το κατάστημα.
Το βίντεο:
Η σύλληψη από εκτός υπηρεσίας αστυνομικό
Η διαφυγή του δράστη ωστόσο ήταν σύντομη, χάρη στην παρατηρητικότητα ενός αστυνομικού που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Ο αστυνομικός, ο οποίος είχε ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό και είχε δει τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας, εντόπισε τον άνδρα λίγη ώρα αργότερα να περπατά παραπατώντας στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Έχοντας αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του, ειδοποίησε τις Αρχές και προχώρησε στη σύλληψή του με τη συνδρομή συναδέλφων του που έσπευσαν άμεσα στο σημείο.
- Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Άνδρας πιάνει κεφαλοκλείδωμα την πρώην σύντροφό του και τη σέρνει στο πάτωμα
