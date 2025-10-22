Σε μια ιδιαίτερα σοβαρή και ανησυχητική καταγγελία προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι αφού ο πατέρας του αδικοχαμένου στα Τέμπη, Ντένις είπε ότι επιχείρησε να τον πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια.

Ο κ. Ρούτσι μίλησε σε Alpha και OPEN για το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Βγήκα να πάρω το αμάξι και εκείνη την ώρα ακούω ένα αυτοκίνητο να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα. Πρόλαβα να δω να έρχεται κατά πάνω μου. Έκανα μια κίνηση με το χέρι στο καπό, αλλιώς θα με είχε παρασύρει. Το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες και είχε και φιμέ τζάμια», είπε στη συνέντευξή του στο δεύτερο κανάλι.

Ο Πάνος Ρούτσι αποκάλυψε ακόμη ότι πριν από λίγες εβδομάδες άγνωστοι είχαν παραβιάσει το σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη.

Για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Μάλλον τους ενόχλησα πολύ», είπε ο Πάνος Ρούτσι μετά από ερώτηση για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που ψηφίζεται σήμερα.

«Υπάρχει ενδεχόμενο να γίνεται για αυτό τον λόγο γιατί μάλλον τους ενόχλησα πολύ και δεν καταλαβαίνω γιατί, γιατί έπρεπε να φτάσω 23 ημέρες για το αυτονόητο; Να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Τους έφερε σε δύσκολη θέση και με αυτό τον τρόπο ψάχνει η κυβέρνηση διέξοδο για να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα, διαδηλώσεις σε αυτό το σημείο», είπε.

Ερωτώμενος αν κάποιος πολίτης ποτέ του είπε ότι ενοχλεί η παρουσία του στο Σύνταγμα κατά την απεργία πείνας των 23 ημερών, απάντησε ότι «κανένας απλός πολίτης δεν μου δήλωσε ποτέ ενοχλημένος».

Ο Πάνος Ρούτσι ξεκαθάρισε ότι «τα ονόματα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη θα ξαναβαφτούν και όχι μόνο από εμάς αλλά και από τον κόσμο. Δεν επηρεάζουμε κανένα, σεβόμαστε τον χώρο, αλλά να σεβαστούν και εμάς γιατί χάσαμε τα παιδιά μας».

Για το ζήτημα της εκταφής της σορού του γιου του, είπε: «Είμαστε σε συνεννόηση με τους ανθρώπους που θα έρθουν από το εξωτερικό. Και μόλις έρθουν θα κάνουμε ξανά την αίτηση για νέα εκταφή».