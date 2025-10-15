Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» πήρε ο Πάνος Ρούτσι σήμερα, Τετάρτη, μετά τις απαραίτητες εξετάσεις που του έγιναν σε συνέχεια της έντονης αδιαθεσίας που είχε νιώσει ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα, κατά τη χθεσινή συγκέντρωση για τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη.

«Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι κρίσιμες και πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως» αναφέρει η ομάδα «Μέχρι Τέλους»

Αφού υποβλήθηκε σε αρκετές ιατρικές εξετάσεις και όλες έδωσαν καθησυχαστικές ενδείξεις, οι γιατροί επέτρεψαν στον Πάνο Ρούτσι να βγει από το νοσοκομείο. Η ομάδα «Μέχρι Τέλους», που ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του, γνωστοποίησε ότι ο πρώην απεργός πείνας κρίθηκε πρόσφορο να πάρει εξιτήριο και μετέβη στο σπίτι του για να ξεκουραστεί.

«Συνεχίζει να χρίζει πλήρους ξεκούρασης, για τον λόγο αυτό ζητάμε από δημοσιογράφους να κατανοήσουν την κατάστασή του και να μην τον ενοχλούν στο προσωπικό του τηλέφωνο για συνεντεύξεις. Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι κρίσιμες και πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τι προηγήθηκε

Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης για τα Τέμπη και μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης των ονομάτων στο Σύνταγμα, ο Πάνος Ρούτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία και αμέσως κάθισε για να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι αισθάνθηκε ζάλη και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει. Ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ρούτσι είχε διακόψει την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από 23 ημέρες, την απεργία πείνας καθώς πέτυχε την εκταφή του γιου του, Ντένις, για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.