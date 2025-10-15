Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μεταφέρθηκε τα μεσάνυχτα χθες Τρίτη προς Τετάρτη ο Πάνος Ρούτσι, επειδή ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι αισθάνθηκε ζάλη και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει.

Διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις, οι οποίες έως τώρα δεν έχουν κάτι δείξει κάτι ανησυχητικό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο κ. Ρούτσι είχε διακόψει την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από 23 ημέρες, την απεργία πείνας καθώς πέτυχε την εκταφή του γιου του, Ντένις, για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Η εισαγγελία συναίνεσε και στο αίτημα να διορίσουν οι συγγενείς δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, που θα παρίστανται σε όλη τη διαδικασία.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική η οποία διενεργείται από την αστυνομία, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Νομική λύση

Η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, στηρίχτηκε σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί.

Η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί έπειτα από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών και είχε μπει στο αρχείο, αλλά υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος.