Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία στις μαθητικές παρελάσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς και στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Οι παρελάσεις, οι οποίες ξεκίνησαν στις 11:00 το πρωί, διεξάγονται μετά την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, με την κυβέρνηση να φοβάται ότι θα υπάρξουν νέες διαμαρτυρίες κατά των πολιτικών της.

