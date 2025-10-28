28η Οκτωβρίου: Σε εξέλιξη οι παρελάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μαθητικές παρελάσεις σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς και η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία στις μαθητικές παρελάσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς και στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.
Οι παρελάσεις, οι οποίες ξεκίνησαν στις 11:00 το πρωί, διεξάγονται μετά την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, με την κυβέρνηση να φοβάται ότι θα υπάρξουν νέες διαμαρτυρίες κατά των πολιτικών της.
