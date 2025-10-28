Σύνταγμα: Άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα, συγγενείς θυμάτων και πολίτες άφησαν λουλούδια στο σημείο που είναι γραμμένα τα 57 ονόματα.
Την ώρα που η Ελληνική Αστυνομία είχε λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διαφυλάξει τον Άγνωστο Στρατιώτη, έπειτα από την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση, στο Σύνταγμα δεν δημιουργήθηκε καμία ένταση κατά τη διάρκεια της παρέλασης ή νωρίτερα.
Άφησαν λουλούδια στα ονόματα
Ωστόσο, τα βλέμματα όλων μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης έπεσαν πάνω στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών, που βρισκόταν μεταξύ των επισήμων της παρέλασης.
Εκεί όπου έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, συγγενείς και πολίτες που παρακολουθούσαν την παρέλαση, αλλά και τουρίστες, άρχισαν να πλησιάζουν το σημείο για να αφήσουν ένα λουλούδι.
Δείτε το βίντεο:
