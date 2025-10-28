Με κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκίνησαν οι εορτασμοί για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Συνολικά 21 κανονιοβολισμοί ακούστηκαν από τον λόφο του Λυκαβηττού.
Την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, από την ημέρα της έναρξης του πολέμου με την Ιταλία που Μουσολίνι, τιμά σήμερα κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Όπως είναι καθιερωμένο, το ξεκίνημα έγινε από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα το λόφο του Λυκαβηττού, όπου έπεσαν 21 κανονιοβολισμοί.
Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο των εορτασμών των εθνικών επετείων, ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 06:47 το πρωί.
Στη συνέχεια, ακολούθησαν άλλοι 20 από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, ολοκληρώνοντας το τελετουργικό.
Δείτε τους κανονιοβολισμούς στο Λυκαβηττό:
