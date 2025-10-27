newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα - Αλλαγές και στις γραμμές του Τραμ
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 13:14
Στη φυλακή ενδέκατος κατηγορούμενος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
28η Οκτωβρίου: Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. – Αλλαγές και στις γραμμές του Τραμ
Ελλάδα 27 Οκτωβρίου 2025 | 16:54

28η Οκτωβρίου: Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. – Αλλαγές και στις γραμμές του Τραμ

Λόγω της μαθητικής παρέλασης ο σταθμός στο Σύνταγμα θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να κάνουν στάση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Κλειστός θα παραμείνει αύριο το πρωί 28η Οκτωβρίου, ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της Αστυνομίας λόγω της μαθητικής παρέλασης.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε ο σταθμός θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να κάνουν στάση.

Παράλληλα η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε τροποποιήσεις και στα δρομολόγια του Τραμ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025:

– Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

– Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

– Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του Μετρό και του Τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Υπενθυμίζεται ότι η Τροχαία έχει ανακοινώσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος λόγω της μαθητικής παρέλασης.

Συγκεκριμένα η κυκλοφορία των οχημάτων στον Δήμο Αθηναίων θα διακοπεί ως εξής:

Από ώρα 09.00 μέχρι το πέρας της παρέλασης:

– Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

– Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Επίσης, το πρωί, λόγω της λειτουργίας στη Μητρόπολη

  • Από ώρα 06.00 μέχρι το πέρας της δοξολογίας:

– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα απωλειών στην αγορά – Μεγάλα βαρίδια οι Alpha Bank και Πειραιώς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα απωλειών στην αγορά – Μεγάλα βαρίδια οι Alpha Bank και Πειραιώς

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κομισιόν: Ο δεκάλογος για ενιαίο χρηματιστήριο

Κομισιόν: Ο δεκάλογος για ενιαίο χρηματιστήριο

Σύνταξη
Τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, νεκρός ο οδηγός
Στα Ανώγεια 27.10.25

Τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, νεκρός ο οδηγός

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, κοντά σε ένα οικισμό της κοινότητας Αγίου Αντωνίου, τα Ανώγεια, της δημοτικής ενότητας Νεαπόλεως Λασιθίου, στην Κρήτη

Σύνταξη
Χιούστον: Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του – Τι αφήνουν στους απογόνους τους
Χιούστον 27.10.25

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του - Τι αφήνουν στους απογόνους τους

Είναι από τους πλουσιότερους κατοίκους του Χιούστον και από τους πρώτους που υπέγραψαν την Υπόσχεση Δωρεάς, μια φιλανθρωπική εκστρατεία που ξεκίνησε το 2010 από τους Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ.

Σύνταξη
Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον – Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα
Πίσω στα 80s 27.10.25

Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον - Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα

Το «Saving All My Love for You» χάρισε στη Γουίτνεϊ Χιούστον διεθνή φήμη το 1985, αλλά πίσω από αυτή την τρυφερή μπαλάντα κρυβόταν μια μυστική ιστορία που θα διαμόρφωνε την καριέρα και τη μοίρα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»
«Έτσι είναι» 27.10.25

Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»

Η Νορβηγία επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία δοκίμασε τον πυρηνοκίνητο πύραυλο Burevestnik. Ο Αμερικανός σχολίασε το γεγονός με μια έμμεση απειλή, αλλά το Κρεμλίνο δεν φοβάται «πλήγμα στις διμερείς σχέσεις».

Σύνταξη
Πούτιν: Οι σχέσεις Μόσχας – Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν»
Βαθαίνει η συνεργασία 27.10.25

Οι σχέσεις Μόσχας - Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν», λέει ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, ενώ θυμήθηκε την πρόσφατη συνάντηση που είχε τον Σεπτέμβριο στην Κίνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά
Επικαιρότητα 27.10.25

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά

Άλλη μια απόδειξη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί υπερ όλων των πολτών αλλά ως κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός βλέπει το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση Καϊμακάμη. Τον διόρισαν γιατί ήταν δικός τους, τον έβαλαν να παραιτηθεί στα κρυφά και όλα «τακτοποιήθηκαν»

Σύνταξη
Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;
«Είναι δυνατόν;» 27.10.25

Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;

Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε καν συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας, τόσο στο πρόγραμμα rearmEU και SAFE όσο και στη νέα Αρχιτεκτονική Ασφαλείας της Ένωσης, τονίζει ο Γιάννης Μανιάτης.

Σύνταξη
Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
Υπερδύναμη 27.10.25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»
«Πρώτα η ΕΕ;» 27.10.25

Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»

Μαζικές περικοπές στη βοήθεια που προσφέρει η ΕΕ σε διεθνή υγειονομικά προγράμματα, κρίσιμα για τις φτωχές χώρες, εξετάζει η ΕΕ. Στόχος, να αυξήσει την επιρροή αλλού και να ενισχύσει την άμυνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Μπορούν οι κυρώσεις του να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;
Διπλός στόχος 27.10.25

Μπορούν οι κυρώσεις Τραμπ να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil - Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;
Η αντζέντα 27.10.25

Τι θα κέρδιζε ο Κιμ από μια συνάντηση με Τραμπ και τι τελικά επιλέγει;

Μια «μίνι» σύνοδος Κιμ-Τραμπ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων. Αλλά η αντζέντα της Πιονγκγιάνγκ ίσως να είναι διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμάς: Δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα
Στα συντρίμμια 27.10.25

Η Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα

Τι ζήτησε η Χαμάς - Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχασε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, οι μεσολαβητές επιτρέπουν την αντιμετώπιση άμεσων απειλών

Σύνταξη
Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Μελέτη Ισπανών ερευνητών καταδεικνύει ότι η αποδοτικότητα και η επίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν σημαντικότερες για τους «μερένγκες» από εκείνες του Λιονέλ Μέσι στους «μπλαουγράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες
Ai Weiwei’s Turandot 27.10.25

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες

Από κομπάρσος του Τζεφιρέλι στη Νέα Υόρκη, ο Άι Γουέι Γουέι γίνεται σκηνοθέτης της δικής του Turandot στην Όπερα της Ρώμης, μετατρέποντας το όραμα του Πουτσίνι σε πολιτική αλληγορία για την ελευθερία.

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεν θα δεχθεί τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα, λέει ο υπουργός Εξωτερικών
Δηλώσεις Σάαρ 27.10.25

Το Ισραήλ δεν θα δεχθεί τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα, λέει ο υπουργός Εξωτερικών

«Χώρες που θέλουν ή είναι έτοιμες να στείλουν ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δίκαιες προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ, υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ

Σύνταξη
«Ημέρα 386 χωρίς κούρεμα»: Ένα βήμα πιο κοντά στον… μπαρμπέρη ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Ημέρα 386 χωρίς κούρεμα»: Ένα βήμα πιο κοντά στον… μπαρμπέρη ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)

Πολύ κοντά στον στόχο του βρίσκεται ο ακούρευτος φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, ο οποίος είναι μόλις 2 νίκες μακριά από το να… αποχωριστεί την αφάνα του.

Σύνταξη
Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Ατελείωτη λίστα 27.10.25

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος άγγλος ηθοποιός Τζορτζ ΜακΚέι έχει ακούσει το όνομά του να «παίζει» για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ και κλήθηκε να απαντήσει αν θα ήταν θετικός να γίνει ο επόμενος 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λούβρο: Διευθυντές από 57 μουσεία του κόσμου στο πλευρό των συναδέλφων τους μετά την κλοπή
Κόσμος 27.10.25

«Δεν είμαστε θησαυροφυλάκια» - Διευθυντές από 57 μουσεία του κόσμου στο πλευρό των συναδέλφων τους στο Λούβρο

Συντηρητές και διευθυντές των μεγαλύτερων μουσείων εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τους συναδέλφους τους στο Λούβρο μετά την κινηματογραφική κλοπή

Σύνταξη
