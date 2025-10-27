28η Οκτωβρίου: Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. – Αλλαγές και στις γραμμές του Τραμ
Λόγω της μαθητικής παρέλασης ο σταθμός στο Σύνταγμα θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να κάνουν στάση
Κλειστός θα παραμείνει αύριο το πρωί 28η Οκτωβρίου, ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της Αστυνομίας λόγω της μαθητικής παρέλασης.
Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε ο σταθμός θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να κάνουν στάση.
Παράλληλα η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε τροποποιήσεις και στα δρομολόγια του Τραμ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025:
– Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
– Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.
– Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.
Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του Μετρό και του Τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940».
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Υπενθυμίζεται ότι η Τροχαία έχει ανακοινώσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος λόγω της μαθητικής παρέλασης.
Συγκεκριμένα η κυκλοφορία των οχημάτων στον Δήμο Αθηναίων θα διακοπεί ως εξής:
Από ώρα 09.00 μέχρι το πέρας της παρέλασης:
– Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
– Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
– Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
– Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
Επίσης, το πρωί, λόγω της λειτουργίας στη Μητρόπολη
- Από ώρα 06.00 μέχρι το πέρας της δοξολογίας:
– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
