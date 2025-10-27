Υπό έντονη βροχόπτωση η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Yπό έντονη βροχόπτωση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου.

Παρά τη βροχή οι μαθητές σχολείων της πόλης παρελαύνουν στην οδό Τσιμισκή, τιμώντας την επέτειο του «Όχι». Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, πλήθος κόσμου βρίσκεται παραπλεύρως του δρόμου και χειροκροτά τους μικρούς μαθητές.

Προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες μαθητών στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του περιφερειακού διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των προϊσταμένων των οικείων διευθύνσεων.

Στις 12:30, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, στις Προτομές και στους Ανδριάντες από αντιπροσωπείες μαθητών, ενώ στις 18:00, στο στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων (στη Γέφυρα του δήμου Χαλκηδόνας) θα πραγματοποιηθεί επετειακή εκδήλωση από τον δήμο Χαλκηδόνας με θεατρική παράσταση αναβίωσης ιστορικών γεγονότων του 1912 με τίτλο «Γέφυρα Απελευθέρωσης».

Δείτε βίντεο από τη μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη:

Στην εξέδρα των επισήμων, η οποία στήθηκε στη συμβολή της Τσιμισκή με την Αριστοτέλους, βρέθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για τη Μακεδονία και τη Θράκη, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμεντζοπούλου, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, η βουλευτής Επικρατείας με τη ΝΔ, Μαρία – Νεφέλη Χατζηιωαννιδου, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς, κ.ά.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σημειώνεται ότι από τις 10:30 μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

– Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι. Δραγούμη,

– Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή,

– Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.