Οι Εύζωνες ύψωσαν τη γαλανόλευκη στην Ακρόπολη

Σε κλίμα συγκίνησης και αφού είχαν προηγηθεί οι κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό, έγινε η επίσημη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για την 28η Οκτωβρίου.

Όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο για τον εορτασμό των εθνικών επετείων, η έπαρση της σημαίας πραγματοποιήθηκε στις 08:00 το πρωί, με τη γαλανόλευκη να κυματίζει επιβληματική στην Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στην τελετή πήραν μέρος οι Έυζωνες Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι ήταν αυτοί που τοποθέτησαν την ελληνική σημαία στον ιστό και την ύψωσαν στον Αττικό ουρανό.

Την έπαρση της ελληνικής σημαίας συνόδευσε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, θυμίζοντας τους αγώνες όλων για την πατρίδα και προκαλώντας συγκίνηση στους παρευρισκόμενους στην τελετή.

Δείτε την έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο: