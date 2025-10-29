«Υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική» αποδίδουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για το ζήτημα με την τροπολογία του «Αγνώστου Στρατιώτη» που συνεχίζει να μονοπωλεί την πολιτική συζήτηση.

«Επειδή η ΝΔ δεν μπορεί να βρει αφήγημα για το σήμερα και το αύριο, η συζήτηση πάει στον διχασμό. Οι Έλληνες χωρίζονται σε κανονικούς και μιάσματα. Όποιος λέει ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος που υπήρχε μπαίνει στο χώρο των μιασμάτων, επειδή δεν στήριξε την τροπολογία Μητσοτάκη», τόνισε, μιλώντας στο MEGA, ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης.

«Το συγκεκριμένο μνημείο για εννέα δεκαετίες έζησε διαδηλώσεις, οι οποίες ήταν απέναντι σε όλους τους πρωθυπουργούς. Κανένας από αυτούς δεν σκέφτηκε ποτέ να προχωρήσει σε μία τέτοιου είδους ρύθμιση. Αυτό που οδήγησε εκεί τον Μητσοτάκη είναι ο φόβος», πρόσθεσε. Διερωτήθηκε για «ποια είναι τα τσαντίρια», «ποιος είναι αυτός που παραβίασε τον νόμο», «ποιος έθιξε τη Βουλή και τον Άγνωστο Στρατιώτη» και για το «ποιος δεν σέβεται» για να τονίσει ότι δεν υπάρχει απάντηση από την κυβέρνηση για όλα αυτά.

«Επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, ανέφερε πως το σβήσιμο των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από το μνημείο θα προκαλέσει κραυγαλέα κοινωνική αντίδραση.

«Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι θα γίνει χαμός και έκτροπα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Όλα τα τελευταία χρόνια όπου εκφράζεται μία κοινωνική διαμαρτυρία, όπως η σκηνή του κ. Ρούτσι στο Σύνταγμα, είναι μία ειρηνική διαμαρτυρία. Ο κόσμος διαδηλώνει την αντίθεσή του με ειρηνικό τρόπο. Ήταν μία επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης», επισήμανε

Ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε πως η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την κατάσταση, καθώς «προσπάθησε να στήσει ένα σκηνικό ανύπαρκτης έντασης».

«Ο Μητσοτάκης εκτιμά τον Δένδια»

Αναφερόμενος στην τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού, Γιάννης Λοβέρδος τόνισε πως δεν υπάρχουν συγκρούσεις εντός της κυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση αποφασίζει συλλογικά. Είναι επιβεβλημένο να έχουμε άποψη, να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε. Συμμετέχουμε στην πολιτική διαδικασία. Έχουμε τις απόψεις μας, είναι μοιραίο κάποια στιγμή να υπάρχουν κάποιες μικροδιαφωνίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμά τον κ. Δένδια, γι’ αυτό και τον έχει υπουργό Άμυνας», είπε.

Ο Γιάννης Λοβέρδος σημείωσε πως η κυβέρνηση σέβεται τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών, ωστόσο υπάρχει, όπως λέει, πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας, αναφερόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«(Το μνημείο) δεν είναι χώρος συνάθροισης για κάθε θέμα που υπάρχει. Δεν θα κρίνω τον κ. Ρούτσι και κανένα γονιό. Στον πόνο του ανθρώπου σκύβω το κεφάλι, τους πολιτικούς όμως θα τους κρίνω», κατέληξε.

