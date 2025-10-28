Στο άτυπο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών βρίσκεται η ομάδα «Μέχρι Τέλους», με το κλίμα, μπροστά από τη Βουλή, να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο μετά και τη ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Κεράκια και κόσμος στο άτυπο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών, στο Σύνταγμα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

Στην περιοχή υπάρχει αστυνομική παρουσία, όμως δεν έχει προκύψει κάποια ένταση με τους συγκεντρωμένους που βρίσκονται περιμετρικά του μνημείου με τα ονόματα.

«Από σήμερα και κάθε βράδυ θα βρίσκομαι εδώ, στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου και όλων των παιδιών», είχε δηλώσει (MEGA), ο Πάνος Ρούτσι, χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική πρωτοβουλία για ψήφιση της τροπολογίας «πράξη εκδίκησης».

Λουλούδια μετά τη λήξη της μαθητικής παρέλασης

Ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου άτομα από το συγκεντρωμένο πλήθος άναψαν τα κεράκια στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών χωρίς να προκληθεί η παραμικρή αντίδραση από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, μετά τη λήξη της μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα, πλήθος κόσμου απέτισε φόρο τιμής στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών, αφήνοντας λουλούδια. Πριν και κατά τη διάρκεια της παρέλασης, το σημείο φρουρούταν από αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες αποσύρθηκαν μετά την αποχώρηση των επισήμων και την ολοκλήρωση της παρέλασης.