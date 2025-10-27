ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα

Μύδρους κατά της κυβέρνησης, περί αδιαφορίας για την πολιτική προστασία, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ μέσω κοινής ανακοίνωσης του βουλευτή Αργολίδας και Υπεύθυνου του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέα Πουλά και του Τομεάρχη Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλη Χάλαρη.

Ειδικότερα, όπως τονίζουν, η νέα απένταξη ενός κρίσιμου έργου για την πολιτική προστασία -όπως είναι το «Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης» και η «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», προϋπολογισμού 21,6 εκατ. ευρώ- αποτελεί άλλη μία απόδειξη της ανικανότητας και της αδιαφορίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει πως πρόκειται για συνέχεια μιας θλιβερής αλυσίδας αποτυχιών:

• Της απένταξης των 13 ΠΕΚΕΠ, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κρίσιμους κόμβους διαλειτουργικότητας στη διαχείριση κρίσεων.

• Της μη αναβάθμισης των παλαιών Canadair, με αποτέλεσμα φέτος να επιχειρούσαν μόλις 9 , όταν οι ανάγκες της χώρας πολλαπλασιάζονται.

• Και τώρα, της ακύρωσης ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος που θα έδινε τα εργαλεία πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης για την κλιματική κρίση.

Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα και αφήνει πολίτες, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον απροστάτευτα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποδεικνύεται απλός διαχειριστής της μιζέριας και των πελατειακών σχέσεων, χωρίς σχέδιο, χωρίς όραμα, χωρίς επιχειρησιακή επάρκεια.

Το κόμμα σημειώνει πως το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει ολοκληρωμένη πρόταση για μια νέα αρχιτεκτονική πολιτικής προστασίας:

• Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία πρόληψης (AI, δορυφορική παρακολούθηση, real-time dashboards).

• Με ενιαίο σύστημα διοίκησης κρίσεων (ICS-GR), βασισμένο στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

• Με Ταμείο Πρόληψης και Αποκατάστασης που θα δίνει άμεσους πόρους σε Δήμους και Περιφέρειες.

• Με ουσιαστική ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντών, ώστε να μην πολεμούν με άδεια χέρια.

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως η Ελλάδα δεν μπορεί άλλο να πορεύεται με κυβερνήσεις που «παραδίδουν καμένες εκτάσεις και ακυρωμένα έργα». Χρειάζεται ριζική αλλαγή, με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα.