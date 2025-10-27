ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά

«Η υπόθεση Καϊμακάμη είναι ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα της αναποτελεσματικής και αναξιόπιστης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ΠΑΣΟΚ για την παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι «στις 9 Οκτωβρίου ο κ. Καϊμακάμης είχε αφήσει άφωνο το πανελλήνιο καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή στις ερωτήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ότι η επιλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε γιατί «ήταν του χώρου, ψηφοφόρος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας», ότι πήγαινε στο γραφείο του όταν χρειαζόταν και πως η οικογένεια του λάμβανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάτι που oμως δεν έκρινε ως αντικρουόμενο ή ασυμβίβαστο».

«Για την κυβέρνηση ήταν απλά… 9 Οκτωβρίου, καθώς δεν βρήκε το ηθικό και πολιτικό ανάστημα ούτε να τον αποδοκιμάσει δημόσια», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Στα κρυφά τον έβαλαν να παραιτηθεί, και κατά την πάγια λογική του Μαξίμου όλα «τακτοποιήθηκαν», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Καταλήγει δε σημειώνοντας πως η υπόθεση Καϊμακάμη επιβεβαιώνει ότι το επιτελικό κράτος των αρίστων, παράγει μόνο διαφθορά και προσθέτει πως αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί ως κυβέρνηση όλων των πολιτών αλλά ως ένας κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός».