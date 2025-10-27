«Η αποδοχή της παραίτησης του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννη Καϊμακάμη, αποτελεί παραδοχή ενοχής και μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει όσα η Νέα Αριστερά είχε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή, θεωρώντας αδιανόητο ότι ο κ. Καϊμακάμης παρέμενε ακόμη στη θέση του και περίμενε αυτονόητα την άμεση αποπομπή του από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αντιπολίτευσης.

«Στις 9 Οκτωβρίου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο ίδιος ο κ. Καϊμακάμης είχε παραδεχθεί ότι:

• Η οικογένειά του λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις από τον ίδιο οργανισμό που διοικεί.

• Υφίσταται προφανής σύγκρουση συμφερόντων, την οποία ο ίδιος αναγνώρισε.

• Εργάζεται ”part-time” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ιδιωτική επιχείρηση», σημειώνει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «παρά τις παραδοχές αυτές, η κυβέρνηση χρειάστηκε εβδομάδες για να πράξει το αυτονόητο».

«Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει ότι η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία αρχικά κάλυψε τον κ. Καϊμακάμη, αγνοώντας τις αποκαλύψεις και τις θεσμικές αντιφάσεις που προέκυψαν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Παραίτηση Καϊμακάμη στις 16 Οκτωβρίου

Ο Ιωάννης Καϊμακάμης παραιτήθηκε στις 16 Οκτωβρίου και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, την έκανε δεκτή στις 17 Οκτωβρίου, όπως έγινε γνωστό σήμερα καθώς δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με ΑΔΤ: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – ΝΠΙΔ (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434 – 17/10/2025).