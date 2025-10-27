Νέα Αριστερά: Η αποδοχή της παραίτησης του part time αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί παραδοχή ενοχής
Η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, επισημαίνει η Νέα Αριστερά που θυμίζει τις «αποκαλύψεις» του Καϊμακάμη στην Εξεταστική Επιτροπή
«Η αποδοχή της παραίτησης του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννη Καϊμακάμη, αποτελεί παραδοχή ενοχής και μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει όσα η Νέα Αριστερά είχε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή, θεωρώντας αδιανόητο ότι ο κ. Καϊμακάμης παρέμενε ακόμη στη θέση του και περίμενε αυτονόητα την άμεση αποπομπή του από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αντιπολίτευσης.
«Στις 9 Οκτωβρίου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο ίδιος ο κ. Καϊμακάμης είχε παραδεχθεί ότι:
• Η οικογένειά του λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις από τον ίδιο οργανισμό που διοικεί.
• Υφίσταται προφανής σύγκρουση συμφερόντων, την οποία ο ίδιος αναγνώρισε.
• Εργάζεται ”part-time” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ιδιωτική επιχείρηση», σημειώνει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «παρά τις παραδοχές αυτές, η κυβέρνηση χρειάστηκε εβδομάδες για να πράξει το αυτονόητο».
«Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει ότι η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία αρχικά κάλυψε τον κ. Καϊμακάμη, αγνοώντας τις αποκαλύψεις και τις θεσμικές αντιφάσεις που προέκυψαν», καταλήγει η ανακοίνωση.
Παραίτηση Καϊμακάμη στις 16 Οκτωβρίου
Ο Ιωάννης Καϊμακάμης παραιτήθηκε στις 16 Οκτωβρίου και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, την έκανε δεκτή στις 17 Οκτωβρίου, όπως έγινε γνωστό σήμερα καθώς δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:
«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με ΑΔΤ: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – ΝΠΙΔ (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434 – 17/10/2025).
