Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα - Αλλαγές και στις γραμμές του Τραμ
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 13:14
Στη φυλακή ενδέκατος κατηγορούμενος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Νέα Αριστερά: Η αποδοχή της παραίτησης του part time αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί παραδοχή ενοχής
27 Οκτωβρίου 2025 | 15:56

Νέα Αριστερά: Η αποδοχή της παραίτησης του part time αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί παραδοχή ενοχής

Η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, επισημαίνει η Νέα Αριστερά που θυμίζει τις «αποκαλύψεις» του Καϊμακάμη στην Εξεταστική Επιτροπή

«Η αποδοχή της παραίτησης του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννη Καϊμακάμη, αποτελεί παραδοχή ενοχής και μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει όσα η Νέα Αριστερά είχε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή, θεωρώντας αδιανόητο ότι ο κ. Καϊμακάμης παρέμενε ακόμη στη θέση του και περίμενε αυτονόητα την άμεση αποπομπή του από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αντιπολίτευσης.

«Στις 9 Οκτωβρίου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο ίδιος ο κ. Καϊμακάμης είχε παραδεχθεί ότι:

• Η οικογένειά του λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις από τον ίδιο οργανισμό που διοικεί.

• Υφίσταται προφανής σύγκρουση συμφερόντων, την οποία ο ίδιος αναγνώρισε.

• Εργάζεται ”part-time” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ιδιωτική επιχείρηση», σημειώνει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «παρά τις παραδοχές αυτές, η κυβέρνηση χρειάστηκε εβδομάδες για να πράξει το αυτονόητο».

«Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει ότι η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία αρχικά κάλυψε τον κ. Καϊμακάμη, αγνοώντας τις αποκαλύψεις και τις θεσμικές αντιφάσεις που προέκυψαν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Παραίτηση Καϊμακάμη στις 16 Οκτωβρίου

Ο Ιωάννης Καϊμακάμης παραιτήθηκε στις 16 Οκτωβρίου και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, την έκανε δεκτή στις 17 Οκτωβρίου, όπως έγινε γνωστό σήμερα καθώς δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με ΑΔΤ: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – ΝΠΙΔ (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434 – 17/10/2025).

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα απωλειών στην αγορά – Μεγάλα βαρίδια οι Alpha Bank και Πειραιώς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα απωλειών στην αγορά – Μεγάλα βαρίδια οι Alpha Bank και Πειραιώς

ΚΑΠ: Υπάρχει «εύκολη λύση» για τη γεωργία; – Τα σενάρια

ΚΑΠ: Υπάρχει «εύκολη λύση» για τη γεωργία; – Τα σενάρια

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης

«Καυτές» καταθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτήν την εβδομάδα. Πλησιάζει και η «απολογία» των υπουργών αν και πλέον έχει εξασφαλιστεί πως δεν θα διωχθούν για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Η νέα δικογραφία που φτάνει στη Βουλή ίσως επισπεύσει την κλήτευση Μυλωνάκη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού
in Confidential 27.10.25

Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού

Αποκλείει επισήμως ο Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό να δούμε τι θα λέει όταν στείλει η Κοβέσι το νέο λογαριασμό. Με τόσα σκάνδαλα και καταστολή θα σηκωθεί... ο άγνωστος στρατιώτης να αμυνθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ

Δεδομένος ο δρόμος της παραίτησης για τον Παπαβασιλείου προκειμένου να μη «θολώσει» το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η νέα σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το μετέωρο βήμα της κυβέρνησης – Αρρυθμίες, ΟΠΕΚΕΠΕ και τρία «σκιώδη» κόμματα
Ρήγμα 27.10.25

Το μετέωρο βήμα της κυβέρνησης - Αρρυθμίες, σκάνδαλα και τρία «σκιώδη» κόμματα

Η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη λειτουργεί ως μπούμερανγκ για το Μαξίμου την ώρα που έρχεται νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ενώ τα σύννεφα μαζεύονται, τρία «σκιώδη» κόμματα δείχνουν ικανά να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου – Προ των πυλών νέα δικογραφία
Εμπλοκή πρώην και νυν υπουργών 26.10.25

Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Προ των πυλών νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας διαβιβάζει νέα δικογραφία στη Βουλή με διψήφιο αριθμό εμπλεκομένων. Υπουργοί και βουλευτές στο νέο φάκελο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης
Σκληρή ανακοίνωση 26.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης

«Αντί ο πρωθυπουργός να απολογηθεί για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ (...) επιχαίρει για επιτυχίες στο πεδίο της εξάρθρωσης του κυκλώματος. Επιτέλους, λίγη ντροπή», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό

Σύνταξη
