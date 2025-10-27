Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης

Αιχμές για στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, άφησε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του κόμματος, Χάρης Δούκας.

Όπως τόνισε ο κ. Δούκας, υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ «που πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το ΠΑΣΟΚ δε μπορεί να έχει έωλα μηνύματα. Η θέση μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη κι αυτή η θέση να είναι ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι υπάρχουν στελέχη που πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης. Αυτό είναι πρόβλημα στρατηγικής, αλλά και πολιτικό και συλλογικό πρόβλημα. Πρέπει να πάμε στο συνέδριο και να αποφασίσουμε συνολικά ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχουμε μπροστά μας μια χρυσή ευκαιρία, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη ψηφοφόρων που είναι πικραμένοι, απογοητευμένοι, οργισμένοι. Πρέπει να τους κερδίσουμε για να κάνουμε δημοσκοπικό άλμα».

Όσον αφορά τον -για μόλις 30 ώρες- παραιτηθέντα διευθυντή του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιώργου Παπαβασιλείου, ο δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε με νόημα πως «αυτές οι αναρτήσεις ήταν δημόσιες. Δεν ήταν κρυφές».

Παράλληλα, ο κ. Δούκας επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ενώσει δυνάμεις στην κοινωνία και αφού το ίδιο έχει καθαρή θέση, δεν βρίσκω τον λόγο να μην είναι ανοικτό στον διάλογο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε με όσους θέλουν να μιλήσουν μαζί μας».

Ερωτηθείς αν εννοεί και τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, απάντησε «ναι και τον κ. Τσίπρα εφόσον κάνει κόμμα και τους κ.κ. Φάμελλο, Χαρίτση, Κόκκαλη». Κληθείς να απαντήσει σε όσους τον κατηγορούν ότι «πριονίζει» την καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, τόνισε ότι «είμαι χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, κατέβηκα σε μια εκλογική διαδικασία και με ψήφισαν χιλιάδες άνθρωποι. Έχω ευθύνη να λέω τις απόψεις μου. Ούτε μπαϊράκι σηκώνω, ούτε ροκανίζω την καρέκλα του κ. Ανδρουλάκη. Λέω τα ίδια πράγματα».

«Θα ξαναπώ ‘καλή τύχη και τα λέμε στα δικαστήρια’»

«Θα ξαναπώ ‘καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια’. Η κυβέρνηση κατάφερε να δημιουργήσει μια θολούρα χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Θα κινηθώ νομικά κατά της τροπολογίας. Μπορώ πλέον ως δήμαρχος να καθαρίζω μόνο το απέναντι πεζοδρόμιο. Μέχρι τώρα πηγαίναμε κανονικά και καθαρίζαμε ως δήμος χωρίς να έχουμε κάποιο θέμα. Μετά το τέλος της απεργίας πείνας του κ. Ρούτσι, μάλιστα, πήγαμε και μαζέψαμε τα πάντα. Αλλά ήρθε αυτή η υπαναχώρηση της κυβέρνησης με τη δικαίωση του κ. Ρούτσι και αποφάσισαν να περάσουν την τροπολογία. Τους πήρε 1.5 μέρα να συνεννοηθούν τι έπρεπε να γίνει και τι σημαίνει ‘ευθύνη’ και τι ‘φροντίδα’», τόνισε ο κ. Δούκας για την υπόθεση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Πρόσθεσε πως «με βάση τον ρόλο μου, οφείλω να πάω στα δικαστήρια. Κάθε μήνας που περνά, φεύγει μία δομή κι ένας πόρος από τον δήμο Αθηναίων και πηγαίνει στο κράτος. Σε λίγο θα λέμε ‘τι πειράζει που πήραν την ανάπλαση, το γηροκομείο, τον Άγνωστο Στρατιώτη’ και θα μου πάρουν μια μέρα και την πλατεία Κοτζιά. Η κυβέρνηση στοχοποιεί εμένα. Την ενόχλησε η μάχη του κ. Ρούτσι και αυτό που φωνάζουμε ότι δεν πρέπει να σβηστούν τα ονόματα».

Καταληκτικά επισήμανε ότι «η τροπολογία είναι αντισυνταγματική, το άρθρο 11 λέει ότι ο χώρος είναι δημόσιος και μπορούν να γίνονται συναθροίσεις και συγκεντρώσεις. Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν έδωσε τη ζωή του για τη σιωπή». Για την αυριανή παρέλαση ευχήθηκε «να τιμήσουμε την εθνική επέτειο και να καμαρώσουμε τα παιδιά μας, που είναι η ελπίδα του τόπου».