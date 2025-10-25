Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη

Αλγεινή εντύπωση και αντιδράσεις στο πράσινο στρατόπεδο προκάλεσαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προ τετραετίας του -για μόλις 30 ώρες- διευθυντή του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιώργου Παπαβασιλείου, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρονταν στον «εξαιρετικό Μητσοτάκη», την «εξαιρετική παρουσία Δένδια», αποθέωνε τον «σοβαρό» πρώην διευθυντή του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη και κοινοποιούσε ανάρτηση του γνωστού γαλάζιου προπαγανδιστικού μηχανισμού, «Ομάδα Αλήθειας».

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ο Γιώργος Παπαβασιλείου προέβη σε ανακοίνωση που δίνει διευκρινίσεις για τις εν λόγω αναρτήσεις και γνωστοποιεί ότι υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Τι είπε στην επιστολή παραίτησης ο Γιώργος Παπαβασιλείου

Ο -για μόλις 30 ώρες- διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Παπαβασιλείου, στην ανακοίνωση που εξέδωσε επισημαίνει πως «η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες».

«Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή. Θα συνεχίσω να είμαι παρών στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή από όποια θέση μου ζητηθεί» προσθέτει.

Οι αναρτήσεις που τον «έκαψαν»

«Εξαιρετικός Μητσοτάκης, για το φασιστικό παρακράτος των πανεπιστημίων με αριστερό προσωπείο», ανέφερε ο κ. Παπαβασιλείου για τον πρωθυπουργό, ενώ εγκωμιαστικά ήταν τα γραφόμενά του και για τον Νίκο Δένδια.

Φειδωλός δεν ήταν ο παραιτηθείς ούτε για τον πρώην διευθυντή του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη. «Επιτέλους υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι, μπράβο», ήταν το σχόλιό του. Είχε προηγηθεί χρονικά και ανάρτησή του από την «Ομάδα Αλήθειας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση Παπαβασιλείου:

«Από το 1974 ως και σήμερα υπήρξα συνεπές και αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας όλους τους Προέδρους του.

Δεν αποστασιοποιήθηκα ποτέ από τον αγώνα του κόμματος μας να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Έναν αγώνα που πλέον αντιστοιχίζεται με το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πορείας και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.

Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη.

Γιατί είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών.

Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή.

Θα συνεχίσω να είμαι παρών στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή από όποια θέση μου ζητηθεί».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παπαβασιλείου είναι μηχανικός και ασχολήθηκε με θέματα χαρτογραφίας, κτηματολογίου, συγκοινωνιακών μελετών και GIS. Εκλεγόταν στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί 21 συναπτά χρόνια και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του. Ομόφωνα εξελέγη για τρεις θητείες πρόεδρος του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ. Ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας (1990-1993).

Αντικατέστησε την Έλενα Αναστασίου, όπου ανέλαβε γραμματέας του Δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού και της οικογένειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.