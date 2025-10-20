newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
20.10.2025 | 15:46
Νέο ειδικό σήμα για τον Δακτύλιο - Οι δύο τρόποι έκδοσής του
Δούκας: Διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις – Ποτέ και για κανέναν λόγο συγκυβέρνηση με ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 20 Οκτωβρίου 2025 | 16:00

Δούκας: Διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις – Ποτέ και για κανέναν λόγο συγκυβέρνηση με ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες που να ενώνουν τις προοδευτικές δυνάμεις απέναντι στην ετοιμόρροπη κυβέρνηση της ΝΔ, εκτιμά ο Χάρης Δούκας και μιλά για την ανάγκη ενός συνεδρίου με πλατύ δημοκρατικό διάλογο και καθαρές αποφάσεις

Spotlight

Η αυτόνομη κάθοδος του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές δεν σημαίνει ότι το κόμμα δεν πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του διαλόγου και της ανάληψης πρωτοβουλιών με τις προοδευτικές δυνάμεις για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα ώστε να υψωθεί τείχος απέναντι στην οπισθοδρόμηση που προωθεί η κυβέρνηση, υποστηρίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που μίλησε στο Meganews και τη Βούλα Κεχαγιά μεταξύ άλλων για το κρίσιμο επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Δούκας επεσήμανε ότι η αυτόνομη κάθοδος του ΠΑΣΟΚ «δεν σημαίνει απομόνωση» και ο διάλογος με τις προοδευτικές και κοινωνικές δυνάμεις που θέλουν αλλαγές για τη χώρα πρέπει να υπάρχει σε «δημόσια θέα» προκειμένου να μη δίνεται η εντύπωση ότι η συζήτηση γίνεται για τη μοιρασιά των καρεκλών αλλά και για να βρεθούν οι συγκλίσεις και να εντοπιστούν οι διαφωνίες.

Με το ΠΑΣΟΚ σε «δεσπόζουσα θέση» […] «μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες απέναντι στα πολύ δύσκολα που έρχονται, όπως το δεκατριάωρο, ο Άγνωστος Στρατιώτης και όλα αυτά τα θέματα τα οποία ανοίγονται με πολύ άσχημο τρόπο και οδηγούν σε μία μεγάλη οπισθοδρόμηση τη χώρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν το διάλογο για να διερευνούμε και όπου μπορούμε να προωθούμε δράσεις αλλαγών κρίσιμων για τη χώρα».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφορικά με τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός αποφασίσει να προχωρήσει σε σχηματισμό κόμματος «το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από έναν ανοιχτό διάλογο» και μαζί του. Προτεραιοποίησε την ανάγκη να υπάρξει μέτωπο για τα μεγάλα θέματα όπως τα εθνικά θέματα στα οποία η κατάσταση είναι «photo opportunity» για τη χώρα, για τα κοινωνικά θέματα, για τα θέματα αυτοδιοίκησης στο σήμερα προκειμένου να «αντισταθούμε σε ακραίες οπισθοδρομήσεις που πάει να δημιουργήσει η κυβέρνηση».

Σε ερώτηση κατά πόσο εφικτή θα είναι μία απεύθυνση σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, τη στιγμή που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει προβεί σε σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον πρώην πρωθυπουργό αλλά και για το διάστημα διακυβέρνησής του, ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε ότι το κόμμα του δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από έναν ανοιχτό διάλογο βασισμένο στις αξίες του και τις αρχές του, αν και επεσήμανε ότι πρόκειται για υποθετική συζήτηση «και η δημοκρατία πολλές φορές κρύβει εκπλήξεις και ο κόσμος θα πει με ποιον τρόπο θα μιλήσουμε και με ποιους».

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα πρωτοβουλιών για τη Γάζα, ο κ. Δούκας ανέφερε πως αυτές οι δράσεις είναι στη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να ενταθούν για να επιτευχθεί ο στόχος το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο στις εκλογές.

Πρόκειται για στόχο «αδιαπραγμάτευτο», όπως είπε και πρέπει το επερχόμενο συνέδριο να είναι βαθιά πολιτικό, όπου οι μεγάλες αποφάσεις θα ψηφιστούν και θα δεσμεύουν όλους – και τον ίδιο, όπως διευκρίνισε.

Όχι στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – Να ψηφιστεί από το συνέδριο

«Για μένα πολύ κεντρικό είναι σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και άλλα όμως θέματα, μπορούμε και να δεσμευτούμε όλοι και έτσι αυτό να αποτελέσει την δυνατότητα για δημοσκοπική έκρηξη και για να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εκλογές».

Σε σχέση με το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι αυτά τα ζητήματα έχουν απαντηθεί και δεν χρειάζεται να τίθενται διαρκώς από τα στελέχη του κόμματος, ο κ. Δούκας απάντησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος έχει πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, αλλά «επειδή αισθάνομαι ότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες πιέσεις, και θα υπάρξουν ερωτήματα δύσκολα και σκληρά πρέπει να είναι καθαρό σε όλους μας, όπως είναι και η αυτόνομη πορεία, ότι ό,τι και να συμβεί σε καμία περίπτωση δεν χωρά συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία».

Αναφορικά με το πόσο εφικτός είναι ο στόχος που έχει θέσει το κόμμα και ο πρόεδρος για την πρωτιά στις επόμενες εκλογές, ο κ. Δούκας εκτίμησε ότι είναι ρεαλιστικός στόχος «γιατί έχουμε μία κυβέρνηση σε ένα σπιράλ αποδόμησης. Είναι μία κυβέρνηση που πέφτει. Και ταυτόχρονα υπάρχει στον κόσμο μία πολύ μεγάλη ανάγκη εκπροσώπησης. […] Αν μιλήσουμε σωστά, καθαρά, «χωρίς ναι μεν αλλά» και αν πούμε ξεκάθαρα με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – γι αυτό λέω και καθαρά στο συνέδριο όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία -, τότε νομίζω θα έχουμε μία πολύ μεγάλη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα».

Διάλογο και μέσα στο ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Δούκας τόνισε ακόμα ότι ο ίδιος συνεχίζει να δίνει τη μάχη από τις γραμμές του ΠΑΣΟΚ και άρα έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του για να στηρίζει τη συλλογική προσπάθεια. «Να μιλάμε, να μιλάμε ανοιχτά. Άμα λέμε δημοκρατία και διάλογο με τα άλλα κόμματα, να έχουμε διάλογο κι εμείς. Γι’ αυτό και το λέω και θέλω να μπορώ να εκφράζομαι και νομίζω ότι πάντα το κάνω με στόχο να πάει καλά ο χώρος μου».

Σε ερώτηση εάν το 40% που τον ψήφισε στον δεύτερο γύρο στις εσωκομματικές εκλογές βρίσκει έκφραση σήμερα στο ΠΑΣΟΚ, εάν ο ίδιος βρίσκει έκφραση σήμερα στο ΠΑΣΟΚ και εάν συνεδριάζουν τα όργανα, ο κ. Δούκας επανέλαβε ότι το συνέδριο είναι ένας κρίσιμος στόχος για το κόμμα και τόνισε ότι «έχει πολύ μεγάλη αξία, να μην είναι άλλο ένα συνέδριο συσχετισμών μηχανισμών. Γιατί αυτά είναι συνέδρια τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μια συνθήκη σταθεροποίησης, αλλά όχι έκρηξης. Εμείς θέλουμε ένα πολιτικό συνέδριο που να βάλουμε κρίσιμα διακυβεύματα, δύσκολα θέματα, να τα συζητήσουμε με τον κόσμο, για να έρθουν όλοι αυτοί, οι οποίοι ψήφισαν εμένα, ψήφισαν την Άννα, τον Παύλο, οι οποίοι στήριξαν τον Νίκο και είναι Πρόεδρος. Όλοι να έρθουν στο συνέδριο, να αισθανθούν ότι τα θέματα αυτά μπαίνουνε, να ψηφίσουνε και όλοι συλλογικά από τις αποφάσεις μας να δεσμευτούμε».

Τέλος σε ερώτηση εάν σκοπεύει να είναι ξανά υποψήφιος ο κ. Δούκας απάντησε:

«Είμαι δήμαρχος Αθήνας και από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ δουλεύω σαν τρελός για την Αθήνα. Είμαι στο ΠΑΣΟΚ και παραμένω ενεργός και παλεύω να είμαστε στην πρώτη θέση. Και αυτά για την ώρα. Όπως ξέρετε, ό,τι άλλο, θα το κάνω -και να είστε σίγουρη θα το πω καθαρά και μπροστά- όπως το κάνω μια ζωή. Την κατάλληλη στιγμή πάντα».

World
Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από τη Βουλή – Το μνημείο και οι αντιδράσεις
Προς ψήφιση στη Βουλή 20.10.25

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από το Κοινοβούλιο

«Μια βροχή θα μας σώσει» λένε χαμηλοφώνως στην κυβέρνηση και καταθέτουν τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης και παρέμβαση Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει
Σκάνδαλο 20.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει

Η νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που υλοποιεί η κυβέρνηση, αυτή τη φορά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πέσει στο κενό, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: «Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό – Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

«Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό - Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης

Προβάδισμα Τσίπρα στην κεντροαριστερά και ένα σύνθετο σκηνικό ξετυλίγεται μπροστά. «Μαύρες τρύπες» για την κυβέρνηση ακρίβεια και Τέμπη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει
Από τη Δράμα 20.10.25

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει

Βολές στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, κατά την περιοδεία του στη Δράμα - «Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες», είπε

Σύνταξη
Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία

Η κυβέρνηση άθελά της παραδέχτηκε ότι η ΝΔ το καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για μια συμφωνία που τελικά αποδείχθηκε επωφελής για τη χώρα. Το «μαξιλάρι» του Τσίπρα ήταν τελικά το εισιτήριο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα
ΠΑΣΟΚ 20.10.25

Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα

«Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»

«Παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ

Σύνταξη
Καρφί Γεωργιάδη στον Δένδια: Ρωτήστε τον υπ. Άμυνας τι θα κάνει με τα ονόματα μπροστά στον Αγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Καρφιά Γεωργιάδη για Άγνωστο Στρατιώτη

Λάδι στην εσωκομματική φωτιά ρίχνει ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Ρωτήστε από αύριο τον κ. Δένδια» για το αν θα σβηστούν ή όχι τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα «απόνερα» του Άμστερνταμ και η παρουσία Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

ΠΑΣΟΚ: Τα «απόνερα» του Άμστερνταμ και η παρουσία Ανδρουλάκη

Η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα ελληνοτουρκικά κατά το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ και η συνάντηση του με τον Αντόνιο Κόστα. Πώς η «ατζέντα» του ΠΑΣΟΚ για στεγαστικό, κράτος δικαίου και οικονομία μπήκε στην ατζέντα των ευρωπαίων σοσιαλιστών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση εξελίσσεται σε πληγή για την Δημοκρατία – Με τον Α. Τσίπρα έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών και αξιών
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση εξελίσσεται σε πληγή για την Δημοκρατία – Με τον Α. Τσίπρα έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών και αξιών

«Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα είναι μια τομή [...] δημιουργεί νέα δεδομένα που επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα της χώρας συνολικά» ανέφερε ο κ. Ζαχαριάδης - Χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη «επικίνδυνη, γι’ αυτό και πρέπει να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Στο έλεος της ανικανότητας της κυβέρνησης αγρότες, κτηνοτρόφοι – Το φιάσκο με τις πληρωμές συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Το φιάσκο με τις αγροτικές πληρωμές συνεχίζεται»

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη που είχε μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μηχανισμό παραγωγής σκανδάλων [...]σήμερα, με πρόσχημα τους ελέγχους και τον φόβο των «καταλογισμών», τιμωρεί τους αγρότες για τα δικά της λάθη και τη δική της μνημειώδη κακοδιαχείριση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βραζιλία: Αδειοδοτούν γεώτρηση για πετρέλαιο στα ανοιχτά του Αμαζονίου παραμονές της COP30
Βραζιλία 21.10.25

Γεώτρηση πετρελαίου στον Αμαζόνιο μαζί με σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα

Το έργο εξερευνητικής γεώτρησης στα ανοιχτά του Αμαζονίου, το οποίο αδειοδοτήθηκε, προώθησε ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, που θα είναι οικοδεσπότης της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της
Η ανακοίνωση 20.10.25

Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

Αφορμή για τις αναφορές ήταν το γεγονός ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά. Η Σχολή επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

Σύνταξη
Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!

Σε ηλικία 68 ετών ο Ρόμπερτο Σέχας «έφυγε» από τη ζωή, έχοντας ωστόσο «αποτυπωθεί» για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων του ποδοσφαίρου ως ο άνθρωπος που σήκωσε στις πλάτες του τον Ντιέγκο Μαραντόνα, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή το '86.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από τη Βουλή – Το μνημείο και οι αντιδράσεις
Προς ψήφιση στη Βουλή 20.10.25

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από το Κοινοβούλιο

«Μια βροχή θα μας σώσει» λένε χαμηλοφώνως στην κυβέρνηση και καταθέτουν τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης και παρέμβαση Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ
Διχασμός 20.10.25

Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ

Ο Κεν Λόγκινς υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε την άδεια του για να χρησιμοποιήσει το κομμάτι στο βίντεο που εμφανίζεται να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές του κινήματος No Kings.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρίσι: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο
Πανικός 20.10.25

Σοκαριστικά πλάνα από το Παρίσι - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο

Ογδόντα πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν επί τόπου, καθώς και 50 αστυνομικοί και 20 μέλη της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας, για να βοηθήσουν τους πληγέντες από τον ανεμοστρόβιλο.

Σύνταξη
Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, δήλωσε ικανοποιημένος από την αφοσίωση των παικτών του, αλλά προειδοποίησε πως η ομάδα δεν πρέπει να παρασυρθεί, καθώς μάχεται για τίτλους σε πολλαπλά μέτωπα.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας

Τρία νέα πρόσωπο φέρεται να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για εμπλοκή στην υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Οι δύο συλληφθέντες προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνιες απολογίες

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς
Γάζα 20.10.25

Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς

Αυτή είναι η 13η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς. Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση έχει δεσμευθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας να επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα συνολικά 28 ομήρων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει
Σκάνδαλο 20.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει

Η νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που υλοποιεί η κυβέρνηση, αυτή τη φορά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πέσει στο κενό, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: «Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό – Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

«Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό - Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης

Προβάδισμα Τσίπρα στην κεντροαριστερά και ένα σύνθετο σκηνικό ξετυλίγεται μπροστά. «Μαύρες τρύπες» για την κυβέρνηση ακρίβεια και Τέμπη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
LIVE: Αλαβές – Βαλένθια
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Βαλένθια για την 9η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
