Δούκας: Διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις – Ποτέ και για κανέναν λόγο συγκυβέρνηση με ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα

Η αυτόνομη κάθοδος του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές δεν σημαίνει ότι το κόμμα δεν πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του διαλόγου και της ανάληψης πρωτοβουλιών με τις προοδευτικές δυνάμεις για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα ώστε να υψωθεί τείχος απέναντι στην οπισθοδρόμηση που προωθεί η κυβέρνηση, υποστηρίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που μίλησε στο Meganews και τη Βούλα Κεχαγιά μεταξύ άλλων για το κρίσιμο επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Δούκας επεσήμανε ότι η αυτόνομη κάθοδος του ΠΑΣΟΚ «δεν σημαίνει απομόνωση» και ο διάλογος με τις προοδευτικές και κοινωνικές δυνάμεις που θέλουν αλλαγές για τη χώρα πρέπει να υπάρχει σε «δημόσια θέα» προκειμένου να μη δίνεται η εντύπωση ότι η συζήτηση γίνεται για τη μοιρασιά των καρεκλών αλλά και για να βρεθούν οι συγκλίσεις και να εντοπιστούν οι διαφωνίες.

Με το ΠΑΣΟΚ σε «δεσπόζουσα θέση» […] «μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες απέναντι στα πολύ δύσκολα που έρχονται, όπως το δεκατριάωρο, ο Άγνωστος Στρατιώτης και όλα αυτά τα θέματα τα οποία ανοίγονται με πολύ άσχημο τρόπο και οδηγούν σε μία μεγάλη οπισθοδρόμηση τη χώρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν το διάλογο για να διερευνούμε και όπου μπορούμε να προωθούμε δράσεις αλλαγών κρίσιμων για τη χώρα».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφορικά με τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός αποφασίσει να προχωρήσει σε σχηματισμό κόμματος «το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από έναν ανοιχτό διάλογο» και μαζί του. Προτεραιοποίησε την ανάγκη να υπάρξει μέτωπο για τα μεγάλα θέματα όπως τα εθνικά θέματα στα οποία η κατάσταση είναι «photo opportunity» για τη χώρα, για τα κοινωνικά θέματα, για τα θέματα αυτοδιοίκησης στο σήμερα προκειμένου να «αντισταθούμε σε ακραίες οπισθοδρομήσεις που πάει να δημιουργήσει η κυβέρνηση».

Σε ερώτηση κατά πόσο εφικτή θα είναι μία απεύθυνση σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, τη στιγμή που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει προβεί σε σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον πρώην πρωθυπουργό αλλά και για το διάστημα διακυβέρνησής του, ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε ότι το κόμμα του δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από έναν ανοιχτό διάλογο βασισμένο στις αξίες του και τις αρχές του, αν και επεσήμανε ότι πρόκειται για υποθετική συζήτηση «και η δημοκρατία πολλές φορές κρύβει εκπλήξεις και ο κόσμος θα πει με ποιον τρόπο θα μιλήσουμε και με ποιους».

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα πρωτοβουλιών για τη Γάζα, ο κ. Δούκας ανέφερε πως αυτές οι δράσεις είναι στη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να ενταθούν για να επιτευχθεί ο στόχος το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο στις εκλογές.

Πρόκειται για στόχο «αδιαπραγμάτευτο», όπως είπε και πρέπει το επερχόμενο συνέδριο να είναι βαθιά πολιτικό, όπου οι μεγάλες αποφάσεις θα ψηφιστούν και θα δεσμεύουν όλους – και τον ίδιο, όπως διευκρίνισε.

Όχι στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – Να ψηφιστεί από το συνέδριο

«Για μένα πολύ κεντρικό είναι σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και άλλα όμως θέματα, μπορούμε και να δεσμευτούμε όλοι και έτσι αυτό να αποτελέσει την δυνατότητα για δημοσκοπική έκρηξη και για να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εκλογές».

Σε σχέση με το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι αυτά τα ζητήματα έχουν απαντηθεί και δεν χρειάζεται να τίθενται διαρκώς από τα στελέχη του κόμματος, ο κ. Δούκας απάντησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος έχει πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, αλλά «επειδή αισθάνομαι ότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες πιέσεις, και θα υπάρξουν ερωτήματα δύσκολα και σκληρά πρέπει να είναι καθαρό σε όλους μας, όπως είναι και η αυτόνομη πορεία, ότι ό,τι και να συμβεί σε καμία περίπτωση δεν χωρά συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία».

Αναφορικά με το πόσο εφικτός είναι ο στόχος που έχει θέσει το κόμμα και ο πρόεδρος για την πρωτιά στις επόμενες εκλογές, ο κ. Δούκας εκτίμησε ότι είναι ρεαλιστικός στόχος «γιατί έχουμε μία κυβέρνηση σε ένα σπιράλ αποδόμησης. Είναι μία κυβέρνηση που πέφτει. Και ταυτόχρονα υπάρχει στον κόσμο μία πολύ μεγάλη ανάγκη εκπροσώπησης. […] Αν μιλήσουμε σωστά, καθαρά, «χωρίς ναι μεν αλλά» και αν πούμε ξεκάθαρα με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – γι αυτό λέω και καθαρά στο συνέδριο όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία -, τότε νομίζω θα έχουμε μία πολύ μεγάλη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα».

Διάλογο και μέσα στο ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Δούκας τόνισε ακόμα ότι ο ίδιος συνεχίζει να δίνει τη μάχη από τις γραμμές του ΠΑΣΟΚ και άρα έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του για να στηρίζει τη συλλογική προσπάθεια. «Να μιλάμε, να μιλάμε ανοιχτά. Άμα λέμε δημοκρατία και διάλογο με τα άλλα κόμματα, να έχουμε διάλογο κι εμείς. Γι’ αυτό και το λέω και θέλω να μπορώ να εκφράζομαι και νομίζω ότι πάντα το κάνω με στόχο να πάει καλά ο χώρος μου».

Σε ερώτηση εάν το 40% που τον ψήφισε στον δεύτερο γύρο στις εσωκομματικές εκλογές βρίσκει έκφραση σήμερα στο ΠΑΣΟΚ, εάν ο ίδιος βρίσκει έκφραση σήμερα στο ΠΑΣΟΚ και εάν συνεδριάζουν τα όργανα, ο κ. Δούκας επανέλαβε ότι το συνέδριο είναι ένας κρίσιμος στόχος για το κόμμα και τόνισε ότι «έχει πολύ μεγάλη αξία, να μην είναι άλλο ένα συνέδριο συσχετισμών μηχανισμών. Γιατί αυτά είναι συνέδρια τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μια συνθήκη σταθεροποίησης, αλλά όχι έκρηξης. Εμείς θέλουμε ένα πολιτικό συνέδριο που να βάλουμε κρίσιμα διακυβεύματα, δύσκολα θέματα, να τα συζητήσουμε με τον κόσμο, για να έρθουν όλοι αυτοί, οι οποίοι ψήφισαν εμένα, ψήφισαν την Άννα, τον Παύλο, οι οποίοι στήριξαν τον Νίκο και είναι Πρόεδρος. Όλοι να έρθουν στο συνέδριο, να αισθανθούν ότι τα θέματα αυτά μπαίνουνε, να ψηφίσουνε και όλοι συλλογικά από τις αποφάσεις μας να δεσμευτούμε».

Τέλος σε ερώτηση εάν σκοπεύει να είναι ξανά υποψήφιος ο κ. Δούκας απάντησε:

«Είμαι δήμαρχος Αθήνας και από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ δουλεύω σαν τρελός για την Αθήνα. Είμαι στο ΠΑΣΟΚ και παραμένω ενεργός και παλεύω να είμαστε στην πρώτη θέση. Και αυτά για την ώρα. Όπως ξέρετε, ό,τι άλλο, θα το κάνω -και να είστε σίγουρη θα το πω καθαρά και μπροστά- όπως το κάνω μια ζωή. Την κατάλληλη στιγμή πάντα».