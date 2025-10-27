newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
27 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ

Δεδομένος ο δρόμος της παραίτησης για τον Παπαβασιλείου προκειμένου να μη «θολώσει» το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η νέα σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι εξελίξεις αναφορικά με την παραίτηση -σε χρόνο dt- του Γιώργου Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, προκάλεσε αν μη τι άλλο «μούδιασμα» στους παροικούντες στο ΠΑΣΟΚ. Η παραίτησή του πάντως δεν μπορούσε να μην γίνει δεκτή. Άλλωστε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να θολώσει επουδενί το μήνυμα που εκπέμπει. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πολιτικό «φλερτ» με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατ’ επέκταση, η παραμονή του κ. Παπαβασιλείου στον έκτο όροφο της Χαριλάου Τρικούπη δεν ήταν σε καμία περίπτωση εφικτή.

Από την άλλη βέβαια, αρκετά στελέχη εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το γεγονός ότι δεν υπήρξε ουσιαστικός έλεγχος των πεπραγμένων ενός ανθρώπου που θα αναλάμβανε μία τόσο νευραλγική θέση, σε μία περίοδο κρίσιμη για την πορεία του κόμματος. Δημοσκοπήσεις, εσωκομματικές διεργασίες και συνέδριο και η επιστροφή Τσίπρα συνθέτουν μία δυσεπίλυτη εξίσωση που απαιτεί πολύ προσεκτικές κινήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση -παρά το γεγονός ότι ο κ. Παπαβασιλείου, όπως σημειώνουν οι γνωρίζοντες την ανθρωπογεωγραφία του ΠΑΣΟΚ, είναι ένα πολύπειρο και ικανό στέλεχος- αρκετοί θεωρούν πως στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν έδειξαν τα κατάλληλα αντανακλαστικά.

Στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού και η τοποθέτησή του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε τη δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει στα «σημαντικά» και να συνεχίσει την σκληρή «γραμμή» απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό κατέστησε σαφές με τη δήλωσή του και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός «λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του σε ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς». Στο ίδιο μήκος κύματος, θέλοντας να δώσει το πολιτικό στίγμα της Χαριλάου Τρικούπη, ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφισημία σε σχέση με την πολιτική στρατηγική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξεκαθάρισε ότι «η κάθαρση θα έρθει μόνο με την αποχώρηση του (Κυριάκου Μητσοτάκη) και την ήττα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Πάντως, με δεδομένο ότι οι τόνοι στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανέβουν περαιτέρω με την επικείμενη εξέταση των γαλάζιων υπουργών αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων αλλά και την οσονούπω έλευση της δεύτερης δικογραφίας  στη Βουλή γι’ αυτήν τη δυσώδη υπόθεση, από τη Χαριλάου Τρικούπη βρίσκονται επί ποδός πολέμου. Τη στιγμή μάλιστα που δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και άλλα γαλάζια στελέχη που φέρεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο, από το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζουν ότι τίποτα δεν θα αφήσουν να πέσει  κάτω, επιμένοντας ότι πρόκειται για ένα «γαλάζιο σκάνδαλο».  Εξού και οι υψηλοί τόνοι του εκπροσώπου τύπου, ο οποίος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αφενός «προσποιείται τον ανήξερο για ένα σκάνδαλο διαφθοράς το οποίο φόρτωσε πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων», αφετέρου ότι «έστησε μια αντισυνταγματική φαρσοκωμωδία στη Βουλή για να μπει ασπίδα σε δύο υπουργούς του», ώστε να μην ερευνηθούν από τη Δικαιοσύνη.

Νέο εσωκομματικό «crash test»

Οι εσωκομματικές ισορροπίες θα έρθουν βέβαια ξανά στο προσκήνιο, με δεδομένο ότι επίκειται μέχρι το τέλος της εβδομάδας, η πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ). Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να εκπέμψει μήνυμα ενότητας προς την εσωκομματική αντιπολίτευση. Με αυτόν τον τρόπο ερμηνεύουν αρκετοί την κίνησή του να τείνει χείρα φιλίας προς τους υπόλοιπους πρώην υποψήφιους προέδρους του ΠΑΣΟΚ, καθώς άπαντες είναι μέλη της Επιτροπής, όπως και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Ακόμη βέβαια και αν υπάρξει εν τέλει συμφωνία στο ζήτημα της ημερομηνίας και του οδικού χάρτη του συνεδρίου, πολιτικά διλήμματα θα τεθούν και κατά τη διάρκεια του προσυνεδριακού διαλόγου.

